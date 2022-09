Préparez la saison de ski avec les nouveautés Club Med, pour un séjour tout compris à la montagne





MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Club Med, le pionnier du concept tout compris, a annoncé aujourd'hui de nouveaux détails concernant ses offres de ski au Canada, dans les Alpes françaises, italiennes et suisses, et au Japon.

L'ambition du Club Med est d'ouvrir, d'ici 2024, 17 nouveaux Villages et de réaliser 13 rénovations ou extensions de propriété. Dans ce cadre, la marque inaugurera trois nouveaux Villages de montagne en décembre 2022. Ces ouvertures imposent une fois encore le Club Med comme le chef de file des séjours au ski. Ces nouveaux Villages sont :

Club Med Tignes, Alpes françaises

Club Med Val d'Isère, Alpes françaises

Club Med Kiroro, Hokkaido Japon

Pourquoi skier en tout compris avec Club Med ?

Avec plus de 20 Villages de montagne à travers le monde dans certains des meilleurs domaines skiables, les vacances de ski tout compris du Club Med permettent aux familles et aux couples de profiter de vacances de ski sans contrainte :

Le service Arrivée Sereine du Club Med leur permet de réserver des excursions, de louer du matériel de ski ou d'inscrire les enfants au mini club avant même leur arrivée. Dès leur arrivée au Village, le matériel de ski sera disponible dans leur casier personnel, pour une expérience de location simple qui maximise le temps passé sur les pistes.

leur permet de réserver des excursions, de louer du matériel de ski ou d'inscrire les enfants au mini club avant même leur arrivée. Dès leur arrivée au Village, le matériel de ski sera disponible dans leur casier personnel, pour une expérience de location simple qui maximise le temps passé sur les pistes. Les forfaits tout compris du Club Med comprennent l'hébergement, l'accès direct aux pistes de ski (pour la plupart des Villages), les billets de remontées mécaniques, des divertissements pour tous les âges et une gastronomie d'inspiration locale (fondue, fromages français et charcuterie mais aussi pizzas ou desserts chocolatés pour le plaisir des plus petits).

comprennent l'hébergement, l'accès direct aux pistes de ski (pour la plupart des Villages), les billets de remontées mécaniques, des divertissements pour tous les âges et une gastronomie d'inspiration locale (fondue, fromages français et charcuterie mais aussi pizzas ou desserts chocolatés pour le plaisir des plus petits). Des cours collectifs de ski et de planche à neige pour tous les niveaux sont inclus et personnalisés, y compris pour les enfants de 4 à 17 ans. Sous la supervision de moniteurs qualifiés, les enfants sont initiés au ski et bénéficient de leçons de ski personnalisées selon un programme hebdomadaire, tandis que les parents profitent également des leçons de ski adaptées à leur niveau.

pour tous les niveaux sont inclus et personnalisés, y compris pour les enfants de 4 à 17 ans. Sous la supervision de moniteurs qualifiés, les enfants sont initiés au ski et bénéficient de leçons de ski personnalisées selon un programme hebdomadaire, tandis que les parents profitent également des leçons de ski adaptées à leur niveau. Des activités captivantes et créatives grâce aux Clubs pour enfants du Club Med. Les enfants s'amusent pendant que les parents prennent des leçons de ski, apprécient l'après-ski ou les expériences de bien-être. Le nouveau programme Mini Club Med + (4-10 ans) propose de nouvelles activités conçues pour aider les enfants à exploiter des qualités telles que le courage, la confiance en soi, la créativité et le bonheur. Parmi ces activités, citons "La fabrique du bonheur", où les enfants pratiquent des actes de bonté en laissant de gentils messages sur les poignées de porte des clients ou "L'Expo des petits héros", un moment de partage avec les parents sur les meilleurs moments de leur journée.

Économies exclusives sur les séjours tout compris au ski

Après deux années de restrictions de voyage, les réservations pour les séjours tout compris au Canada et dans les Alpes sont en plein essor.

Les voyageurs à la recherche du meilleur rapport qualité-prix peuvent profiter de l'offre ski Club Med, avec jusqu'à 45 % de rabais sur les séjours tout compris au Canada et dans les Alpes et le séjour gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

L'offre est valable jusqu'au 21 octobre 2022, avec des dates de voyage allant du 2 décembre 2022 au 9 avril 2023 pour Club Med Québec Charlevoix et du 20 novembre 2022 au 6 mai 2023 pour les Villages Club Med des Alpes.

Les Villages de montagne tout compris du Club Med

Les nouveaux Villages de montagne sont la destination idéale pour des vacances en famille inoubliables :

Club Med Québec Charlevoix, Canada

Ouvert en décembre 2021. Ce Village de montagne quatre saisons, tout compris, est le premier du Club Med au Canada, à seulement 90 minutes de la ville de Québec.

Club Med Tignes, Alpes françaises

Ouverture en décembre 2022. Destination historique qui accueille le Club Med depuis 1958, Tignes est un paradis pour les amateurs de sports de plein air, situé à une altitude de 2 100 mètres.

Club Med Val d'Isère, Alpes françaises

Ouverture en décembre 2022. Le Club Med Val d'Isère a subi une transformation complète et rouvrira ses portes en tant que premier Village Collection Exclusive (5 étoiles) de la marque à la montagne.

Club Med Kiroro, Hokkaido, Japon

Ouverture en décembre 2022. Réputée pour son enneigement généreux et son environnement naturel préservé, la destination de ski convoitée d'Hokkaido accueille le nouveau Village quatre saisons du Club Med en Asie.

Autres Villages de ski alpins du Club Med

Les Villages de ski Club Med situés dans les Alpes françaises, italiennes et suisses allient parfaitement l'expérience de la montagne à la valeur d'une formule tout compris. La vaste majorité des Villages offrent un accès direct aux pistes pour un maximum de temps passé à skier.

Des politiques de voyage flexibles pour une plus grande tranquillité d'esprit

Afin de garantir une flexibilité et une plus grande tranquillité d'esprit aux voyageurs, le Club Med propose également une politique d'annulation flexible : toutes les réservations peuvent être annulées gratuitement jusqu'à 61 jours avant l'arrivée et les clients reçoivent un remboursement intégral de la partie terrestre de leur séjour. Grâce au programme d'assistance d'urgence, tous les clients voyageant avant le 31 décembre 2023 bénéficieront d'une couverture pour les frais médicaux d'urgence pendant leur séjour, y compris ceux liés à la COVID-19. Les protocoles Ensemble en Sécurité avec des mesures d'hygiène et de sécurité améliorées élaborées par une équipe spécialisée de médecins et de professeurs garantissent un séjour serein dans tous les Villages Club Med.

Pour obtenir tous les détails sur les politiques mentionnées, veuillez consulter le site suivant https://www.clubmed.ca/l/conditionsannulationmodifiees?locale=fr-CA

Pour de plus amples informations sur l'offre de ski Club Med, veuillez consulter le site https://www.clubmed.ca/o/forfaits-ski-tout-compris?locale=fr-CA

Pour voir des images des meilleures Villages de ski du Club Med, veuillez cliquer ici.

À propos du Club Med

Le Club Med, fondé en 1950 par Gérard Blitz, est le pionnier du concept "tout compris" avec environ 70 Villages haut de gamme dans les plus beaux endroits du monde, notamment en Amérique du Nord et du Sud, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique, en Europe et en Méditerranée. Chaque Village Club Med offre une architecture locale authentique et un hébergement haut de gamme confortable. Ainsi que des programmes et des activités sportives de qualité, des programmes enrichissants pour les enfants, des repas gastronomiques et un service chaleureux et convivial assuré par un personnel de renommée mondiale, doté de compétences légendaires en matière d'hospitalité, d'une énergie débordante et d'origines diverses.

Le Club Med est présent dans plus de 30 pays et continue à maintenir son authentique esprit Club Med avec un personnel international composé de plus de 23 000 employés de 110 nationalités différentes. Animé par son esprit pionnier, le Club Med continue de se développer et de s'adapter à chaque marché avec trois à cinq ouvertures ou rénovations de Villages par an, dont un nouveau Village montagne chaque année.

Pour plus d'informations, visitez le site www.clubmed.ca, appelez le 1-800-Club-Med (1-800-258-2633), ou contactez un professionnel du voyage privilégié. Pour découvrir le Club Med de l'intérieur, suivez le Club Med sur Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Club Med

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 08:00 et diffusé par :