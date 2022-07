Des projets communautaires sur la Sunshine Coast reçoivent un soutien fédéral de plus de 761 000 $ pour améliorer l'infrastructure et l'accessibilité





Le gouvernement du Canada investit dans l'ensemble de la Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces publics et créer des collectivités dynamiques

SECHELT, BC et ROBERTS CREEK, BC, le 22 juill. 2022 /CNW/ - Les espaces publics communs sont au coeur des collectivités partout au pays. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent les économies locales. À Roberts Creek et à Sechelt, comme dans de nombreux endroits en Colombie-Britannique, les collectivités sont prêtes à accueillir de nouveau les résidents et les visiteurs dans des espaces publics extérieurs rénovés.

Le gouvernement du Canada reconnaît que de nombreux espaces publics appréciés sont restés inoccupés pendant que les Canadiens prenaient des précautions pour rester en sécurité. La modernisation des infrastructures communautaires existantes et la construction de nouveaux biens publics aideront les villes et les villages canadiens à offrir un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs tout en stimulant leur vitalité économique.

Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de 761 300 $ dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) au profit du village de Sechelt et de la One Straw Society.

Au coeur du centre-ville de Sechelt, 717 000 $ permettront de rénover l'avenue Inlet, la rue principale et le couloir de transport. Les activités du projet comprennent l'ajout d'une nouvelle route et d'un nouveau trottoir, l'amélioration de l'éclairage pour la visibilité nocturne, l'ajout de places de stationnement, la construction de commodités et la modernisation de l'infrastructure électrique. Le projet a été conçu pour améliorer l'accessibilité et comprendra des tampons tactiles pour les personnes souffrant de handicaps visuels. En plus de créer des emplois pour la collectivité locale, ces améliorations de l'infrastructure devraient profiter aux entreprises environnantes et à la ville dans son ensemble.

À Roberts Creek, 44 300 $ permettront à la One Straw Society de réaménager et d'agrandir le jardin communautaire One Tiny Farm. Les activités du projet comprennent la création de sentiers accessibles et d'un espace de rassemblement, l'ajout d'une nouvelle signalisation, d'un éclairage et d'une alimentation solaire, ainsi que la construction d'un hangar et de portes d'entrée. La revitalisation du jardin permettra d'attirer des centaines de résidents et de visiteurs par semaine, et donnera l'occasion aux artistes, entreprises et agriculteurs locaux de tenir des événements communautaires. Le jardin servira également d'expérience éducative, sensibilisant le public aux systèmes alimentaires biologiques et aux méthodes durables de production alimentaire.

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Il accorde un financement de 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional du Canada pour qu'elles investissent dans des projets de construction et d'amélioration d'infrastructures communautaires. The Government of Canada is committed to rejuvenating public spaces to make them safer, greener and more accessible. Ces projets stimuleront les économies locales, créeront des emplois et amélioreront la qualité de vie des Canadiens.

« Cette initiative démontre l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Nous avons contribué à remettre les petites et moyennes entreprises sur la voie de la reprise. Il est maintenant temps d'investir dans les espaces publics communs qui réuniront les gens en toute sécurité et aideront les collectivités à croître et à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

«?Lorsque les espaces publics peuvent être utilisés par des personnes de tous âges et de toutes mobilités, tout le monde peut alors profiter de la collectivité et l'apprécier. Ce financement permettra au district de Sechelt de rendre le centre-ville plus accessible et plus sûr, tout en créant des emplois et en stimulant le secteur des petites entreprises et l'économie locale. La One Straw Society recevra un investissement pour rendre son jardin plus accessible et le revitaliser, stimulant ainsi le tourisme au sein d'un espace public déjà très apprécié. Des projets comme ceux-ci sont essentiels pour améliorer la qualité de vie des résidents, car ils favorisent le rassemblement des gens et leur permettent de profiter de tout ce que leur collectivité a à offrir.?»

- Patrick Weiler, député de West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country

« Nous sommes reconnaissants de ce financement, car il sert directement à améliorer les surfaces et les caractéristiques de l'avenue pour les personnes de toutes mobilités. Qu'il s'agisse d'une grande clinique médicale, d'une école ou d'un bureau de poste, l'avenue Inlet accueille des services essentiels pour tous les résidents et a désespérément besoin d'améliorations en matière de sécurité et d'inclusion pour les personnes qui l'utilisent quotidiennement. Les petites villes comme la nôtre dépendent de subventions et du financement du gouvernement pour la quasi totalité de leurs projets - nous sommes très reconnaissants de recevoir ce financement aujourd'hui. »

- Darnelda Siegers, mairesse, district de Sechelt

«?Nous sommes très heureux de revitaliser ce lopin de terre au coeur de Roberts Creek! Non seulement nous cultivons des aliments pour nos collectivités, mais nous créons un espace pittoresque et accueillant où le public peut se promener, être curieux, apprendre et, nous l'espérons, se sentir inspiré pour entrer en contact avec d'autres personnes, cultiver des aliments et voir la valeur d'un système alimentaire local sain. Grâce aux nouvelles tables de pique-nique, aux sentiers, aux gazebos, à l'énergie solaire et à la protection contre les intempéries, One Tiny Farm sera bientôt plein d'espaces et de moyens de rassembler la collectivité après deux longues années d'isolement. Alors que notre travail se poursuit sur ce projet, nous voyons déjà des camps pour enfants, des réunions, des dîners de la ferme à la table ainsi qu'une contemplation tranquille dans les jardins, avec plus de 800 personnes chaque semaine qui s'y promènent. Nous sommes très reconnaissants du financement qui nous a permis de construire ce site au coeur de notre collectivité et de voir chaque jour sur le visage des gens l'enthousiasme que suscite la réinvention de cet espace auparavant inutilisé en quelque chose d'unique et de charmant.?»

- Casandra Fletcher, directrice exécutive, One Straw Society

Le financement du FCRC soutient deux grands volets d'activités pour que les collectivités puissent :

adapter les espaces et les biens communautaires pour qu'ils puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



bâtir ou améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Les bénéficiaires admissibles sont les organismes à but non lucratif, les administrations rurales, municipales ou régionales, les groupes et communautés autochtones et les organismes du secteur public qui offrent des infrastructures de type municipal.

La priorité peut être accordée aux projets qui encouragent la participation de groupes sous-représentés et prennent en considération les défis uniques des collectivités rurales et éloignées.

