Coway obtient une notation « AA » de MSCI ESG





Coway reçoit une notation « AA » de MSCI ESG pour la deuxième année consécutive, à la suite d'une évaluation positive des initiatives ESG de la société

SÉOUL, Corée du Sud, 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., « The Best Life Solution Company », a obtenu le résultat « AA » à la notation MSCI ESG 2022.

MSCI évalue les performances ESG sur une échelle allant de AAA (leader) à CCC (à la traîne) sur la base d'analyses des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance de la société. Les notations ESG de MSCI servent d'indice mondial pour les investissements ESG, aux côtés de FTSE4Good et DJSI.

Coway a obtenu la deuxième note MSCI ESG la plus élevée, « AA », affirmant sa position de leader en gestion des enjeux ESG dans le secteur des biens de consommation ménagers durables. L'excellente évaluation était principalement attribuable à une solide gouvernance d'entreprise et à la gestion des déchets électroniques.

Coway a pris plusieurs initiatives pour illustrer son engagement en faveur de l'environnement, de la société et la gouvernance. En 2006, l'entreprise annonçait son objectif de neutralité carbone pour 2050 et de réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'an dernier, la société a mis sur pied un comité ESG sous la direction du conseil d'administration pour la gestion stratégique des critères ESG.

Coway déploie des efforts considérables pour minimiser l'impact environnemental tout au long du cycle de vie des produits, de la conception au développement, en passant par les ventes, la réutilisation et le recyclage. Ses initiatives comprennent le développement de produits écologiques, l'utilisation d'énergie renouvelable, un programme de récupération des déchets et la circulation des ressources.

En 2021, l'entreprise a réussi à réduire ses émissions de GES de 104,4 tonnes en produisant de l'énergie solaire renouvelable. Coway recycle également 99 % des déchets générés par les produits, les services et les sites commerciaux grâce aux systèmes de recyclage et de rénovation. De plus, l'utilisation de matériaux recyclés dans le développement de produits contribue à réduire la consommation de ressources.

Un représentant de Coway a déclaré : « Nous misons sur la gestion des critères ESG à l'échelle de l'entreprise pour atteindre nos objectifs financiers, mais aussi nos objectifs de responsabilité environnementale et sociale. Nous continuerons d'améliorer nos systèmes de gestion des critères ESG pour notre avenir durable. »

En plus de la notation MSCI, Coway figure au classement de l'indice DJSI World Index pour la 6e année consécutive et de l'indice FTSE4Good Index 2021. À l'échelle nationale, Coway a reçu une notation ESG « A » du Korea Corporate Governance Service (KCGS) pour la troisième année consécutive en 2021.

Pour plus de détails, veuillez consulter http://sustainability.coway.co.kr/

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, « The Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

