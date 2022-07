hlpy, l'assistance automobile italienne entièrement numérique, se lance sur le marché international





Stefano Sarti - ancien directeur général d'ARC Europe Group et d'Europ Assistance - se joint à hlpy pour lancer l'expansion internationale

MILAN, 22 juillet 2022 /PRNewswire/ -- hlpy, la start-up italienne qui remodèle le monde de l'assistance automobile, annonce la nomination de Stefano Sarti. L'ancien directeur général d'ARC Europe Group, le plus grand réseau d'assistance à la mobilité en Europe, vient d'être nommé directeur général international et associé à hlpy pour favoriser l'expansion internationale, en compagnie des fondateurs de l'entreprise Valerio Chiaronzi, Graziano Cavallo et Enrico Noseda. M. Sarti prendra ses fonctions en août 2022 et développera son réseau sur les principaux marchés européens et au-delà.

M. Sarti est titulaire d'un master en Commerce et Economie des universités de Turin et d'Aix-en-Provence. En outre, il dispose de plus de 20 ans d'expérience en leadership exécutif dans le secteur de l'automobile et de l'assistance automobile internationale. Il a commencé sa carrière chez FIAT et peu de temps après, il a assumé diverses missions internationales pour différentes marques telles que Targa Service. Tout en travaillant pour Europ Assistance, il a construit et mis en place la division automobile internationale et a lancé la branche turque.

Fondée en mai 2020 en anticipation et réaction à la transformation rapide du marché, hlpy peut compter sur une plateforme exclusive qui tire parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour surmonter les limites et les inefficacités du secteur. En Italie, plus de 3 000 véhicules d'urgence, 2 400 conducteurs/mécaniciens et plus de 660 centres de service répartis dans tout le pays ont déjà décidé d'utiliser la technologie de hlpy. hlpy est le seul acteur à avoir intégré le front-end, le client, la plateforme opérationnelle et le réseau d'urgence dans un mode numérique natif.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Stefano, que nous apprécions profondément pour sa compréhension approfondie de l'industrie, ainsi que pour son grand esprit d'entreprise. L'intégration de Stefano à hlpy confirme vraiment l'attrait de notre modèle d'affaires en tant qu'opportunité tangible pour l'écosystème de la mobilité d'innover et d'établir de nouvelles normes », a déclaré Valerio Chiaronzi, fondateur et PDG de hlpy.

« Le marché de l'assistance routière résiste depuis trop longtemps à une transformation numérique complète. Il a été prouvé qu'une approche numérique native peut réellement surmonter les frontières de l'industrie à long terme au profit de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de la mobilité. Je suis extrêmement fier de faire partie de l'équipe qui relève ce défi pour renforcer mes origines entrepreneuriales avec un groupe de personnes que j'admire et respecte », a déclaré Stefano Sarti.

