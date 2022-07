Ventiv Technology figure dans le Panorama SIGR 2022 de l'AMRAE





Ventiv Technology, fournisseur leader de solutions de gestion des risques, des assurances et des souscriptions, a annoncé aujourd'hui figurer dans le rapport « Management des Risques et des Assurances de l'Entreprise (AMRAE) Panorama 2022 », en tant que leader dans les domaines de l'analytique et de l'assurance. La 14e analyse annuelle du marché publiée par l'association se fonde sur des questionnaires réalisés auprès des fournisseurs et gestionnaires de risques. Parmi les 55 fournisseurs évalués, Ventiv figure parmi seulement quatre fournisseurs obtenant le statut de leader dans le quadrant relatif à l'intelligence artificielle, disposant d'une couverture à la fois fonctionnelle et technique. Ventiv compte parmi cinq fournisseurs obtenant le même statut dans le quadrant relatif aux assurances.

Selon le rapport, 63 % des gestionnaires de risques recherchent un outil répondant à tous leurs besoins fonctionnels (audit, gestion des risques, assurance, contrôle interne, etc.), ce qui souligne une tendance croissante du secteur en direction de la convergence de systèmes transversaux de gestion des risques.

« Ventiv ne cesse de croître et de développer ses offres, pour demeurer au premier plan de la technologie et de l'innovation », a déclaré Steve Cloutman, directeur général de Ventiv. « Le rapport de cette année renforce les tendances connues et la direction que prend notre secteur. Nous sommes impatients de continuer de contribuer à faire avancer le secteur. »

Le rapport révèle également que la facilité d'utilisation et les capacités de reporting constituent les deux principaux critères que recherchent les gestionnaires de risques lorsqu'ils évaluent une plateforme de SIGR. Par ailleurs, le rapport décrit l'IA comme l'une des trois fonctionnalités majeures figurant dans le calendrier de développement futur de la plupart des sociétés.

Grâce à ses logiciels d'analyse de données, alimentés par l'IA, Ventiv fait toute la différence. Ses algorithmes d'IA et d'apprentissage machine permettent aux clients de prédire les résultats, de hiérarchiser les priorités en termes de temps et de ressources, ainsi que d'améliorer l'efficience opérationnelle. Ajoutez à cela le support clients direct, ainsi que les offres de logiciels de la société, et les clients peuvent facilement développer à plus grande échelle leurs programmes de gestion des risques au fur et à mesure de leur croissance.

Comptant plus de 450 clients en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, Ventiv fournit des solutions SIGR à quelques-unes des plus grandes sociétés mondiales, dans une multitude de secteurs parmi lesquels la santé, la fabrication ou encore l'hôtellerie. C'est la première fois que la société figure dans le rapport, qui a été produit en collaboration avec EY.

Le rapport Panorama de l'AMRAE est une publication annuelle qui offre un aperçu global sur les tendances en matière de SIGR, les pratiques du marché, et qui fournit des informations sur les toutes dernières technologies du marché. Depuis 2008, l'AMRAE mène son étude selon un point de vue neutre, afin de fournir de précieux renseignements aux professionnels de la gestion des risques en quête des toutes dernières informations en matière de SIGR.

Télécharger le rapport complet ou visitez le site Web de Ventiv pour en savoir plus.

À propos de Ventiv Technology

Ventiv Technology est un fournisseur mondial de premier plan en matière de systèmes d'information de gestion du risque (SIGR), de gestion des risques d'entreprise (GRE), ainsi que de technologies relatives aux déclarations d'assurance, à la facturation, aux polices d'assurance, et à l'administration, qui sont intégrées avec ses modèles analytiques et prédictifs de premier plan sur le marché. Les solutions SaaS et solutions sur site de Ventiv Technology sont utilisées par des courtiers, personnes morales assurées, gouvernements fédéraux et régionaux, tiers administrateurs de sinistres (TPA) et pools de risques, dans une multitude de secteurs parmi lesquels les transports et la logistique, la vente au détail, les services financiers, les loisirs et l'hôtellerie, les transporteurs et assureurs, l'énergie, l'aviation, la fabrication, les entités gouvernementales et publics, et bien d'autres.

Forte de plus de 45 années d'expérience, Ventiv est fière de compte plus de 450 clients institutionnels, et plus de 350 000 utilisateurs des technologies de Ventiv dans plus de 40 pays. La présence mondiale et l'équipe de spécialistes expérimentés du secteur de Ventiv confèrent aux organisations des renseignements qui permettent à nos clients de prédire, gérer et réagir au risque.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.ventivtech.com ou @VentivTech.

