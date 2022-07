Genetec consolide sa position de numéro 1 sur le marché mondial en expansion des VMS et accroît sa part de marché globale, selon le dernier rapport Omdia





MONTRÉAL, 21 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon le dernier rapport du cabinet d'étude Omdia, Genetec Inc. ("Genetec"), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d'opérations et de business intelligence, conserve sa place de leader mondial des logiciels de vidéosurveillance. Le périmètre du rapport de cette année a été étendu pour inclure le VSaaS (vidéosurveillance en tant que service) pour la première fois, et Genetec estime que son leadership continu sur le marché s'explique par le développement de solutions cloud innovantes et flexibles, et par la puissance de sa plateforme de sécurité unifiée, Security Center.



« Genetec prend très au sérieux la confiance que le marché mondial accorde à ses produits », déclare Guy Chenard, directeur commercial de Genetec. « Notre plateforme de sécurité ouverte et unifiée est à la base de certains des systèmes de gestion vidéo les plus sophistiqués et les plus exigeants au monde. Nos utilisateurs finaux, nos intégrateurs et notre écosystème de partenaires technologiques exigent des innovations ciblées et fiables de la part d'un développeur de logiciels de confiance. »

Genetec conserve sa position de leader pour la 11ème année consécutive sur le continent américain, où la société a enregistré la plus forte progression de parts de marché au cours des trois dernières années. Dans la région EMEA, Genetec maintient sa position sur le marché et dans la région Asie-Pacifique (hors Chine), la société a enregistré une croissance significative d'une année sur l'autre, se hissant à la 2ème place sur ce marché hétérogène.

Dans la catégorie des enregistreurs basés sur Windows, la croissance des ventes de Genetec reste supérieure à celle du marché, et la société conserve sa 2ème place mondiale. Ces résultats témoignent du leadership de l'entreprise en termes d'infrastructures de sécurité prêtes à déployer, entretenu par un besoin toujours plus fort en dispositifs renforcés répondant à la demande croissante du marché pour des solutions offrant respect de la vie privée et cybersécurité par défaut.

« Une fois de plus, Genetec a été classé comme le plus grand développeur de logiciels sur le marché des logiciels de vidéosurveillance, et a également atteint le deuxième rang des ventes mondiales d'enregistreurs basés sous Windows », explique Oliver Philippou, directeur de recherche, technologies de sécurité physique, Omdia. « Alors que le marché des logiciels de vidéosurveillance a fortement rebondi en 2021 sous l'impact du Covid, Genetec a continué à maintenir sa position de leader mondial. »

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l'intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d'accès, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

