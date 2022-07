LE GROUPE LE DUFF ANNONCE L'ACQUISITION DE LECOQ CUISINE ET RÉAFFIRME SES AMBITIONS DE CROISSANCE A L'INTERNATIONAL





RENNES, France, le 21 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe LE DUFF et sa filiale BRIDOR annoncent l'acquisition de LECOQ Cuisine, l'un des leaders en Amérique du Nord sur le segment de la viennoiserie, boulangerie et de la pâtisserie à la française.

Cette nouvelle acquisition montre la volonté du Groupe LE DUFF d'accélérer la croissance de BRIDOR. Leader sur le marché de la boulangerie et viennoiserie premium surgelées, BRIDOR est déjà présent dans plus de 100 pays et sur les 5 continents.

BRIDOR POURSUIT SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT GLOBALE EN AMERIQUE DU NORD

La société Lecoq Cuisine a été fondée en 1991 à New York par le chef pâtissier et maître boulanger normand Éric Lecoq. Diplômé de l'Académie de Boulangerie et Pâtisserie de Caen, Eric Lecoq a développé son savoir-faire dans de prestigieux établissements comme Dalloyau à Paris et le Bernardin à New York.

Lecoq Cuisine fabrique et commercialise plus de 150 variétés de produits premium parmi lesquelles des viennoiseries (croissants sucrés et salés, pains au chocolat), des danoises (au fromage, aux fruits, ou encore roulés à la cannelle), des brioches et des pâtisseries fourrées très réputées en Amérique du Nord.

L'entreprise compte 250 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de 60 millions d'euros (2022). Présente principalement aux Etats-Unis, l'entreprise exporte également au Canada et dans les Caraïbes. Les produits sont fabriqués dans le site de production de Bridgeport dans le Connecticut (USA).

L'Amérique du Nord est un relais de croissance majeur pour BRIDOR. Ce nouvel investissement aux Etats-Unis a pour objectif de renforcer ses capacités de production actuelles au Canada (sites de production au Québec) et aux Etats-Unis (site de production à Vineland, New Jersey). Le Groupe y avait déjà annoncé 200 millions d'euros d'investissement en 2019 sur ses sites de production.

LE GROUPE LE DUFF, BRIDOR ET LECOQ CUISINE : DES ENTITÉS AUX VALEURS COMMUNES

Engagée pour la qualité, Lecoq Cuisine n'utilise que des recettes françaises traditionnelles et place une grande exigence dans les méthodes de fabrication pour proposer les meilleurs produits. Une quête de l'excellence partagée par BRIDOR qui innove en permanence pour mettre au point des produits sains et naturels. Ils sont fabriqués dans le respect du savoir-faire boulanger français, en collaboration avec des Chefs de renom comme les Meilleurs Ouvriers de France.

« Ayant suivi avec beaucoup d'attention et depuis plusieurs années le parcours exemplaire d'Éric Lecoq, nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition de la société Lecoq Cuisine. Je suis d'autant plus fier de cette acquisition, que l'histoire internationale du Groupe est intimement liée à l'Amérique, qui est mon deuxième pays » souligne Louis LE DUFF, Président et fondateur du Groupe LE DUFF et de BRIDOR.

« Nos deux entreprises partagent une valeur commune forte : conjuguer le savoir-faire artisanal des boulangers et l'excellence industrielle pour proposer à nos clients des produits de la plus haute qualité » ajoute Philippe MORIN, Directeur Général de BRIDOR.

« Nous partageons cette même quête de l'excellence et de l'innovation permanente. Le Groupe Le DUFF s'illustre depuis 50 ans avec des produits premium au service de ses clients. Je suis donc très heureux de rejoindre BRIDOR, ses équipes et son fondateur Louis LE DUFF. Ensemble nous allons poursuivre notre stratégie d'innovation et de croissance, sur tous les marchés où nous sommes présents », souligne Eric LECOQ, Président et fondateur de Lecoq Cuisine.

A propos du Groupe LE DUFF

Leader mondial dans le secteur de la boulangerie-viennoiserie, du café bakery et de la pizza-pasta, le Groupe LE DUFF est présent dans plus de 100 pays et sur 5 continents. Depuis sa création en 1976 par Louis Le Duff, le Groupe doit sa réussite à ses enseignes de restauration (Brioche Dorée, Del Arte, Fournil de Pierre, La Madeleine [Etats-Unis], Kamps [Allemagne]...) ; mais aussi à Bridor qui fabrique des produits de qualité premium de boulangerie, viennoiserie pour les plus belles enseignes de la restauration et de l'hôtellerie dans le monde ; et Frial et Cité Gourmande qui fabriquent des légumes et plats cuisinés façon terroir.

Le Groupe LE DUFF travaille avec les meilleurs chefs de la boulangerie et de la restauration, notamment les Meilleurs Ouvriers de France, ainsi que des institutions et des experts en nutrition pour élaborer des recettes saines (sans gluten, avec fibres, gammes bio...). Le Groupe LE DUFF a bâti son succès sur la priorité donnée à la qualité et à la santé dans l'assiette.

Chaque année, le Groupe LE DUFF ouvre de nouveaux établissements et recrute de nombreux talents en France et dans le monde. Son chiffre d'affaires s'élèvera à 2,50 milliards d'euros (2022).

A propos de LECOQ CUISINE

Fondée en 1991 par Éric Lecoq à Port Chester, New York, la société Lecoq Cuisine est l'un des leaders de la production de viennoiseries et de pâtisseries premium françaises, aux Etats-Unis. En combinant qualité des matières premières, savoir-faire artisanal, technologie industrielle innovante, avec la passion d'un chef pâtissier, Lecoq Cuisine est aujourd'hui l'acteur majeur du secteur de la viennoiserie - pâtisserie surgelées. Diplômé de l'Académie de Boulangerie et Pâtisserie de Caen, Eric Lecoq a développé son savoir-faire dans de prestigieux établissements comme Dalloyau à Paris et le Bernardin à New York.

L'entreprise compte plus de 250 collaborateurs au sein de son site de production de Bridgeport dans le Connecticut (USA).

