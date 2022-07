Le gouvernement du Canada annonce du financement de près de 40 millions de dollars pour appuyer les personnes qui consomment des substances partout au pays





Améliorer les résultats sur la santé des personnes qui courent un risque de surdose et de méfaits associés à la consommation de substances dans l'ensemble du Canada

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 20 juill. 2022 /CNW/ - La crise des surdoses est une crise sanitaire nationale et actuelle qui a de lourdes conséquences pour les personnes qui consomment des substances, leur famille et des collectivités de partout au Canada. Cette crise n'a cessé de s'aggraver tout au long de la pandémie de COVID-19, et, jumelées à l'approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques, les preuves indiquent une hausse significative de décès et de méfaits sérieux liés aux opioïdes et à d'autres substances. Les données récentes indiquent qu'en 2021, 7 560 personnes sont mortes par surdose d'opioïdes partout au pays. Le gouvernement du Canada est résolu à assurer à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens l'accès aux services et aux mesures de soutien concernant la consommation de substances dont ils ont besoin et qui pourraient leur sauver la vie.

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un financement fédéral atteignant presque de 40 millions de dollars dans le cadre du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada, pour 73 projets partout au pays. Ces projets contribueront à améliorer les résultats en matière de santé des personnes qui courent un risque de surdose ou de méfaits associés à la consommation de substances par la mise à l'échelle des efforts de prévention, de réduction des méfaits et de traitement, y compris l'accès à des programmes d'approvisionnement plus sécuritaire. Le financement annoncé aujourd'hui permettra à des projets communautaires novateurs de continuer de servir les nombreuses collectivités et personnes qui ont besoin d'eux.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra aussi d'appuyer les personnes touchées de manière disproportionnée par la consommation problématique de substances ou qui doivent faire face à des obstacles à l'accès aux services, comme les femmes, les jeunes, les jeunes hommes, les hommes d'âge moyen, les Autochtones, les personnes qui ont des douleurs chroniques, les personnes 2SLGBTQIA+ et les personnes qui courent un plus grand risque d'intoxication et de surdose associées à la consommation de substances.

Le gouvernement du Canada reconnaît qu'il faut en faire plus pour appuyer les personnes qui consomment des substances. Nous sommes résolus à nous appuyer sur nos efforts pour intervenir contre la crise et continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement, nos partenaires, les communautés autochtones, les intervenants, les personnes ayant vécu ou vivant avec une dépendance et des organismes situés dans diverses collectivités de partout au pays en vue de mettre fin à cette crise de santé publique nationale.

« Au Canada, le nombre de surdoses a monté en flèche pendant la pandémie de COVID-19 et en raison de l'approvisionnement en drogues de plus en plus toxiques. Des données récentes indiquent qu'en 2021, un nombre record de décès attribuables aux surdoses d'opioïdes a été enregistré partout au pays. Trop de vies ont été perdues en raison de cette crise, plongeant trop de familles et d'amitiés dans le deuil. Aujourd'hui, notre gouvernement prend d'autres mesures en investissant dans des projets qui appuieront les personnes aux prises avec la consommation problématique de substances. Je remercie tous les bénéficiaires de financement pour leur dévouement à réduire les méfaits liés à la consommation de substances, à prévenir les surdoses, à accroître les initiatives visant un approvisionnement plus sécuritaire et à réduire la stigmatisation. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« À titre de bénéficiaires du financement annoncé aujourd'hui, nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion d'utiliser des approches novatrices pour sauver des vies. Notre subvention nous permettra de mettre en oeuvre une technologie qui alerte les intervenants d'urgence au nom d'une personne qui court le risque de surdose. Notre essai pilote a été fructueux, et nous installerons cette technologie dans toutes les résidences et tous les abris qui nous appuient ici à Vancouver et à Victoria. L'évaluation de ce programme fournira des données qui pourraient appuyer le déploiement de l'application à plus grande échelle. Nous sommes très heureux de fournir de nouveaux outils dans cette lutte visant à sauver des vies. »

Michael Vonn

Directeur général, PHS Community Services Society

Selon les plus récentes données, le nombre de décès par surdose d'opioïdes est demeuré élevé et n'a cessé d'augmenter tout au long de 2021. En moyenne, 21 personnes sont mortes et 17 ont été hospitalisées chaque jour.

Dans le budget de 2022, le gouvernement propose de verser 100 millions de dollars sur trois ans afin d'appuyer la réduction des méfaits, le traitement et la prévention à l'échelle communautaire.

Cette mesure s'appuie sur le financement de 116 millions de dollars fourni dans le budget de 2021, en plus des 66 millions de dollars pour le PUDS figurant dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Le gouvernement du Canada continue de travailler de près avec ses partenaires afin d'assurer la prise de mesures empreintes de compassion et fondées sur des données probantes pour combattre cette crise.

Depuis 2017, le gouvernement a accordé plus de 800 millions de dollars à la lutte contre la crise des opioïdes.

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés au moyen du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada.

Au moyen du PUDS, le gouvernement du Canada fournit du financement sous forme de subventions et de contributions à d'autres ordres de gouvernement, de même qu'à des organismes communautaires et sans but lucratif, pour intervenir contre les problèmes actuels associés à la consommation de substances (y compris de drogue) au Canada . Depuis 2017, le PUDS a appuyé plus de 300 projets partout au Canada . Cet investissement inclut plus de 67 millions de dollars investis pour l'approvisionnement à risques réduits.

La dépendance n'est pas un choix, c'est un problème de santé qui se soigne, mais de nombreuses personnes aux prises avec une dépendance font face à de la stigmatisation. La stigmatisation, ce sont les attitudes, les croyances et les comportements négatifs adoptés envers un groupe de personnes en raison de leur situation dans la vie. La stigmatisation inclut la discrimination, les préjugés, le jugement et les stéréotypes, qui peuvent isoler les personnes qui consomment des médicaments ou des drogues. Notre façon de parler a des effets directs et profonds sur les gens qui nous entourent. Toutes les personnes au Canada, y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant leur façon de parler de la consommation de substances et des personnes qui consomment des médicaments ou des drogues.

, y compris les médias et les professionnels de la santé, peuvent réduire la stigmatisation en changeant leur façon de parler de la consommation de substances et des personnes qui consomment des médicaments ou des drogues. Les initiatives annoncées aujourd'hui touchent tous les aspects du continuum de soins (prévention, réduction des méfaits, traitement) et leur nature va de projets de prestation de services communautaires, comme des services de vérification des médicaments et des drogues, jusqu'à des initiatives nationales, comme la mise à jour des recommandations canadiennes de 2017 sur l'utilisation des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse.

