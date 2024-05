Le gouvernement du Canada lance une initiative d'importance à l'appui du tourisme autochtone





GATINEAU, QC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Le tourisme autochtone aide à faire progresser la réconciliation économique tout en faisant rayonner les cultures et les récits autochtones dans l'ensemble du Canada. C'est pourquoi il est prioritaire pour le gouvernement du Canada de soutenir sa croissance, en partenariat étroit avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Celui-ci investit de bien des manières dans le tourisme autochtone, notamment par l'entremise du Fonds pour le tourisme autochtone, qui s'accompagne d'un financement de 20 millions de dollars destiné à de grands et petits projets autochtones. Le premier volet du Fonds, soit le volet micro et petites entreprises, a été lancé en novembre 2023 et a déjà permis d'appuyer 145 projets aux quatre coins du pays.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a annoncé le lancement du volet des expériences touristiques autochtones emblématiques (VETAE) du Fonds pour le tourisme autochtone. Doté d'un financement fédéral de 10 millions de dollars, ce volet viendra soutenir de grands projets de tourisme autochtone, par l'octroi de contributions qui iront de 500 000 $ à 1,25 million de dollars. Les projets financés viseront à bonifier des destinations touristiques existantes, dont bon nombre se trouvent à proximité de sites culturels et naturels d'importance dans les communautés autochtones. La ministre Ferrada a fait l'annonce du volet dans le cadre du Forum sur la prospérité autochtone de 2024.

Ce financement de 10 millions de dollars, qui fait partie de l'enveloppe de 20 millions de dollars du Fonds pour le tourisme autochtone, permettra de soutenir des expériences phares qui servent de pôles d'attraction aux destinations touristiques dans les communautés autochtones, en plus d'aider à améliorer les infrastructures et les services nécessaires au tourisme. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement de travailler avec les communautés et les dirigeants autochtones pour stimuler la croissance du tourisme autochtone.

C'est l'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) (anglais) qui administrera le VETAE. Cet organisme, qui chapeaute plus de 50 institutions financières autochtones, travaille au développement économique des communautés autochtones depuis plus de 35 ans. Son parcours exemplaire, son solide réseau et l'importante contribution de ses membres, qui ont collectivement permis d'octroyer des prêts totalisant 3,3 milliards de dollars à des entreprises autochtones, font de l'ANSAF un partenaire idéal pour administrer ce processus dirigé par des Autochtones.

Le VETAE soutiendra des projets qui rendent les sites touristiques autochtones plus accessibles, qui encouragent les séjours d'au moins une nuitée et qui stimulent les dépenses des visiteurs. Il favorisera les initiatives qui pourront servir de points d'ancrage à des destinations touristiques de plus grande envergure et attirer d'autres sources de financement. L'ANSAF dirigera un comité, composé notamment de représentants de l'Association touristique autochtone du Canada et d'organismes touristiques autochtones des provinces et des territoires, pour aider à déterminer et à évaluer les projets. Ce comité veillera à ce que les projets contribuent positivement aux communautés et puissent attirer d'autres investissements. L'ANSAF supervisera le processus de demande, versera les fonds, surveillera l'avancement des projets et prendra toutes les décisions finales relatives au financement.

« Le tourisme autochtone a le pouvoir de faire progresser la réconciliation économique tout en permettant aux communautés autochtones de faire connaître leurs cultures et leur histoire. C'est pourquoi il est prioritaire pour nous de soutenir sa croissance et sa prospérité. Par l'intermédiaire de ce processus dirigé par des Autochtones, nous encourageons les communautés et les entreprises touristiques qui s'y trouvent à faire leurs propres choix et à développer le tourisme à leur rythme. Je suis très enthousiaste à l'idée de voir ces projets emblématiques prendre vie dans un si grand nombre de communautés autochtones grâce aux fonds octroyés. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

« L'Association nationale des sociétés autochtones de financement est ravie de superviser la mise en oeuvre des activités du volet des expériences touristiques autochtones emblématiques, qui vise à améliorer l'offre touristique au sein des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Notre certification ISO 9001 témoigne de notre engagement envers la qualité et permet de consolider notre réputation en tant que partenaire de confiance du gouvernement du Canada. Compte tenu de leur riche histoire et de leur vaste expérience en matière de prêts aux Autochtones et de mesures de soutien au milieu des affaires autochtone dans tous les secteurs de l'économie, l'Association et le réseau d'institutions financières autochtones sont bien outillés pour appuyer les entreprises autochtones. L'Association est très fière de les aider à faire rayonner des cultures dynamiques tout en stimulant l'économie locale grâce au tourisme. »

- Le chef de la direction de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, Shannin Metatawabin

Avant la pandémie, le tourisme autochtone était le segment à la plus forte croissance sur le marché canadien du tourisme, affichant des gains importants en matière de création d'emplois et de contribution au produit intérieur brut du Canada .

. L'industrie du tourisme autochtone a été durement touchée par la pandémie de COVID-19 en plus d'être plus lente que d'autres secteurs à se remettre sur pied.

Dans le budget de 2022, une somme de 20 millions de dollars a été affectée au Fonds pour le tourisme autochtone afin d'aider l'industrie à se relever de la pandémie.

Le volet micro et petites entreprises du Fonds pour le tourisme autochtone a été lancé en novembre 2023. En date du 28 mars 2024, l'Association touristique autochtone du Canada avait approuvé 145 demandes, qui ont donné lieu à l'octroi d'un soutien total de 3 603 490 $.

avait approuvé 145 demandes, qui ont donné lieu à l'octroi d'un soutien total de 3 603 490 $. De plus, au moins 15 % du financement alloué au Programme pour la croissance du tourisme dans le budget de 2023 sera investi dans des sites touristiques autochtones.

