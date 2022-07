Boomi reçoit les prix de Meilleur PDG pour la diversité et de Meilleure entreprise pour les opportunités d'évolution, se hissant ainsi par les 50 meilleures dans la catégorie Grandes entreprises





BoomiTM, le chef de file de la connectivité et de l'automatisation intelligentes, a reçu aujourd'hui deux distinctions de Comparably, plateforme leader en matière de culture et de réputation d'entreprise, dans leur catégorie Grandes entreprises, aux côtés d'autres lauréats 2022 comme Microsoft, Adobe, IBM, Uber et SADA. Avec les prix de Meilleur PDG pour la diversité et de Meilleure entreprise pour les opportunités d'évolution, attribués à partir des évaluations anonymes de ses plus de 1 700 employés à l'international, Boomi fait désormais partie des 50 meilleures grandes entreprises pour ses engagements envers la diversité et le développement des collaborateurs, et pour les objectifs atteints dans ces domaines.

« Chez Comparably, nous récompensons la transparence sur le lieu de travail », a déclaré Jason Nazar, co-fondateur et PDG de Comparably. « Ces prix sont l'occasion pour les employés de partager leur sentiment personnel sur la culture de leur entreprise, ainsi que de récompenser et de mettre en avant les entreprises qui, comme Boomi, prennent soin de leurs collaborateurs et leur permettent de réussir. »

Comparably a sélectionné les lauréats en évaluant plus de 15 millions de notes anonymes données par les employés de 70 000 des plus grandes entreprises. Les collaborateurs de Boomi ont classé leurs opportunités d'évolution professionnelle, comme la possibilité d'obtenir une promotion significative, du mentorat et des feedbacks utiles, à un rang élevé. Ceci a permis à Boomi d'être reconnue comme l'une des meilleures entreprises pour le développement professionnel. En accordant à Boomi le prix de Meilleur PDG pour la diversité, Comparably a évalué les notes de Meredith données par les employés de Boomi issus de la diversité. Cette importante distinction remportée par Meredith en 2022 est la seconde consécutive dans sa carrière.

« En qualité d'entreprise à forte croissance leader du marché mondial des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi s'efforce de créer et de conserver une expérience collaborateur de classe mondiale », a affirmé Shawn Maurice, directeur des ressources humaines chez Boomi. « Nous incarnons notre slogan, « hiring good humans » (recruter des personnes bien), ainsi que nos valeurs fondamentales uniques : Go Beyond (aller plus loin), Play for Each Other (s'entraider), Create Awesome Things (créer de l'excellence), Own It (être responsable), et Build Trust (établir de la confiance). En définitive, la réussite de Boomi se trouve entre les mains de nos collaborateurs, et nous donnons la priorité à la création d'un environnement sans cesse nourri qui assure leur développement et leur bien-être. Nous les encourageons à se montrer audacieux et à trouver des solutions innovantes aux défis qu'ils rencontrent. Ces prix sont une reconnaissance pour la culture d'entreprise de Boomi : miser sur nos collaborateurs. »

En qualité de pionnier et de leader de la catégorie des plateformes d'intégration nuagiques en tant que service (iPaaS), Boomi a récemment dépassé les 20 000 clients, nouveau record du secteur des fournisseurs d'iPaaS. L'entreprise peut se vanter d'avoir une communauté d'utilisateurs de plus de 100 000 membres, un réseau mondial de plus de 800 partenaires, et de l'un des plus larges éventails d'intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) de l'écosystème iPaaS. La plateforme low code de Boomi aide les organisations tous secteurs confondus à connecter des applications de données, à rationaliser les flux de travail et à fournir des expériences clients plus intégrées.

Boomi a été désignée comme Leader dans le Magic Quadranttm de Gartner® des plateformes d'intégration en tant que service pour entreprise (EiPaaS) pour la huitième année consécutive.

La société a récemment reçu le Gold Globee® Award dans la catégorie Plateforme en tant que service (PaaS), et a recueilli de nombreux prix en tant qu'employeur de choix, notamment en figurant au récent classement des Meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine.

Pour consulter la liste des postes à pourvoir au sein de Boomi, visitez la page consacrée aux carrières sur le site Internet de Boomi.

À propos de Boomi

Boomi connecte instantanément tout le monde à tous les objets, où qu'ils se trouvent, grâce à sa plateforme nuagique, unifiée, ouverte et intelligente. La plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) de Boomi reçoit la confiance de plus de 20 000 clients dans le monde pour sa rapidité, sa facilité d'utilisation, et son coût total de propriété réduit. En tant que pionnier de l'utilisation intelligente des données, Boomi ambitionne de simplifier et d'accélérer la manière dont ses clients et partenaires découvrent, gèrent et orchestrent les données, tout en connectant les applications, les processus et les personnes en vue de générer plus rapidement des résultats optimaux. Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://www.boomi.com.

À propos de Comparably

Comparably est une plateforme leader en matière de culture et de réputation d'entreprise, avec plus de 15 millions d'évaluations anonymes d'employés sur 70 000 entreprises. Par des données très complètes sur les PME et les grandes entreprises au sein de 20 catégories d'évaluation basées sur le genre, l'origine ethnique, l'âge, l'expérience, le secteur, l'emplacement géographique et le niveau de formation, c'est l'une des plateformes SaaS les plus utilisées pour la marque employeur et un site de confiance pour la culture d'entreprise et la rémunération. Pour plus d'informations sur les études de Comparably et son prix annuel Best Places to Work, visitez le site Comparably News.

À propos des Comparably Awards

Les Comparably Awards récompensent chaque année les entreprises et les dirigeants jugés les plus brillants dans 16 catégories de culture d'entreprise. Depuis son lancement fin 2017, ce prix repose uniquement sur les évaluations fournies anonymement par les collaborateurs en poste sur leur employeur dans plusieurs catégories sur Comparably.com sur une période de 12 mois. Les employés peuvent répondre à des questions structurées (formats Oui/Non, Vrai/Faux, QCM et échelle de 1 à 10) à propos de 16 thèmes touchant à leur environnement de travail. Chaque réponse se voit ensuite attribuer un score numérique pour comparaison à des entreprises de taille similaire. Les jeux de données définitifs des lauréats sont compilés à partir de plus de 15 millions de notes portant sur 70 000 entreprises.

