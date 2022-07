Fosun International et la succursale de la Banque Industrielle et Commerciale de Chine (ICBC) à Shanghai concluent un accord de coopération stratégique pour promouvoir conjointement le développement de l'économie privée





SHANGHAI, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La cérémonie de signature de l'accord de coopération stratégique entre Fosun International Limited et la succursale de la Banque Industrielle et Commerciale de Chine (ICBC) à Shanghai s'est tenue au siège de ladite succursale. L'ICBC et Fosun mèneront une coopération approfondie et se développeront main dans la main dans les domaines de la haute technologie, de la fabrication avancée, de la biopharmacie, de l'industrie du bonheur.

Fu Jie, président de la succursale de l'ICBC à Shanghai, et Guo Guangchang, président de Fosun International, ont assisté à la cérémonie de signature par vidéoconférence. Au nom des deux parties, Zhang Houlin, senior vice-président et co-CFO de Fosun International, et Wang Rui, vice-président de la succursale de l'ICBC à Shanghai, ont officiellement signé l'accord de coopération stratégique global en présence des deux présidents, ainsi que de Zhang Xiaoqi, vice-président de la succursale de l'ICBC à Shanghai, et de Wang Qunbin, coprésident de Fosun International. Wang Qunbin a prononcé un discours lors de la cérémonie, et Gong Ping, président exécutif et CFO de Fosun International, a assisté à l'évènement en ligne.

Le président Fu Jie a déclaré qu'en tant que représentant de l'économie privée de Shanghai et leader des entreprises commerciales de la province de Zhejiang, Fosun s'est développée et transformée au cours de la vague de réforme et d'ouverture, et a joué un rôle important dans la lutte contre l'épidémie du Covid-19 et la reprise du travail et de la production. La signature de l'accord est une étape importante pour l'ICBC, qui met en oeuvre de manière approfondie l'importante décision prise par le Comité central du Parti et le siège de l'ICBC, engagée dans le rôle des grandes banques, pour améliorer le niveau des services afin d'aider à stabiliser la croissance économique et de promouvoir le développement de qualité des entreprises privées. L'ICBC s'appuiera sur sa solide et bonne coopération de longue date avec Fosun, et profitera de cette signature pour montrer que la finance publique et l'économie privée jouent un rôle plus important dans le contexte de la stabilisation de l'économie.

Guo Guangchang, Président de Fosun International, qui est en voyage d'affaires à l'étranger, a déclaré que Fosun, qui a renforcé sa présence dans les quatre principaux segments commerciaux que sont la santé, le bonheur, la richesse et la fabrication intelligente, est devenu un groupe mondial de consommateurs axé sur l'innovation, doté de capacités opérationnelles mondiales et de profondes capacités technologiques et d'innovation. À l'avenir, Fosun continuera d'améliorer ses produits et services dans les domaines de la haute technologie, de la biopharmacie, de l'industrie du bonheur et autres, afin de mieux répondre aux besoins de bonheur des familles du monde entier. Guo Guangchang a exprimé sa gratitude à l'ICBC pour sa confiance et son soutien à long terme à Fosun, et pense que les deux parties contribueront davantage au développement économique et social grâce à cet approfondissement de la coopération.

La cérémonie de signature a été présidée par Yu Jin, président de la branche Luwan de la succursale de l'ICBC à Shanghai. Chen Yue, senior assistant du président de Fosun, co-CFO de Fosun, co-directeur général du département de gestion de la trésorerie du groupe, ainsi que des représentants des sociétés membres de Fosun, telles que Yuyuan Inc., Fosun Pharma, ont assisté à la cérémonie de signature.

