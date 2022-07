267 MILLIONS D'EUROS EN 2027, IEG ANNONCE LE PLAN STRATÉGIQUE DU GROUPE





La stratégie de croissance Italie-Etranger positionne le Groupe parmi les premiers acteurs mondiaux en termes de rentabilité, de chiffre d'affaires à +49,2% par rapport à 2019, d'expansion entre l'Asie, le Sud et l'Amérique du Nord.

RIMINI, Italie, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Un chiffre d'affaires de 267,2 millions d'euros et un EBITDA ajusté qui, dans les ambitions d'IEG - Italian Exhibition Group, passera de 13 millions d'euros en 2022 à 69 millions d'euros en 2027.

Le Plan stratégique 2022/2027 de l'IEG consiste en une approche forte du développement, avec une reprise dès 2023/2024, basée sur un esprit d'organisation spécifique qui vise à atteindre +49,2% par rapport à 2019.

Selon Corrado Peraboni, CEO d'IEG, la société anonyme de congrès et d'exposition qui opère à Rimini, Vicence, Milan, Arezzo et Rome, ainsi qu'à l'échelle internationale : « Le Plan stratégique 2022-2027 présente la perspective de croissance avec une stratégie Italie - Etranger qui vise à positionner le Groupe parmi les premiers acteurs mondiaux en termes de rentabilité, de génération de valeur pour toutes les parties prenantes, et cherche également à accélérer l'internationalisation dans lespotentiel, marchés non européens". Les dividendes devraient être distribués de nouveau à compter de 2024.

IEG s'est fixé comme objectif de devenir le catalyseur communautaire des industries qu'elle représente lors de ses événements. Dans le cadre de cette stratégie, IEG assurera un suivi constant des communautés grâce à des salons professionnels organisés, à l'utilisation intégrée d'événements régionaux et internationaux qui accompagnent le principal événement organisé en Italie ainsi qu'à des investissements pour rendre les processus numériques.

L'IEG, qui supervise et développe des événements en Chine, au Mexique, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis, cherche à accélérer l'internationalisation dans les marchés non européens à fort potentiel. Le Groupe aspire à reproduire et à créer des spin-offs de ses meilleurs événements dans les domaines les plus intéressants pour les différents produits. Elle a créé une nouvelle société du Groupe au Brésil avec l'intention d'organiser au moins cinq nouveaux événements. Le renforcement international générera également de nouvelles possibilités pour les événements nationaux.

En termes de conférences, IEG prévoit de se concentrer sur les événements internationaux. Pour les événements organisés, les lignes directrices stratégiques du Plan Centre sur la fidélisation du portefeuille client.

Le Plan 2022-2027 prévoit des investissements de 134,9 millions d'euros répartis entre maintenance, expansion et acquisitions, cette dernière concernant l'Italie, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

