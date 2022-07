BMO entend racheter Radicle Group Inc., un chef de file des services environnementaux situé à Calgary





Cette acquisition fait de BMO un chef de file de la création de crédits carbone, des capacités de mesure des émissions et du marché des produits de base environnementaux

TORONTO, le 20 juill. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier (NYSE: BMO) (TSX: BMO) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente définitive en vue d'acquérir Radicle Group Inc., société de Calgary et chef de file des solutions et services-conseils en matière de durabilité et des solutions technologiques de mesure et de gestion des émissions.

L'opération sera mise en oeuvre au moyen d'un plan d'arrangement et est assujettie à l'approbation des autorités compétentes et aux autres conditions habituelles. L'opération devrait être conclue d'ici la fin de l'année civile 2022. Les modalités n'ont pas été rendues publiques.

Fondée en 2008, Radicle s'est acquis une réputation de chef de file dans la création de crédits carbone et est reconnue pour aider les organisations à mesurer et à réduire leurs émissions. La société possède 130 employés et plus de 4 000 clients à l'échelle mondiale.

« L'acquisition de Radicle soutient l'ambition climatique de BMO d'être le principal partenaire de nos clients dans la transition vers un monde net zéro, et les progrès que nous réalisons pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive, affirme Dan Barclay, chef de la direction BMO Marchés des capitaux. L'expertise de pointe et les solutions novatrices de Radicle font de BMO un chef de file des capacités de développement de crédits carbone et du marché des produits de base environnementaux. Ces capacités amélioreront notre engagement à aider les clients à comprendre et à gérer les risques et les occasions liés à la transition vers les énergies propres. »

À la conclusion de l'opération, l'équipe de direction et les employés de Radicle seront intégrés au groupe Marchés mondiaux de BMO Marchés des capitaux.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous joindre à BMO Marchés des capitaux, affirme Saj Shapiro, chef de la direction de Radicle. La mission de Radicle est d'offrir des solutions positives pour la planète en tenant compte à la fois des intérêts économiques et des conséquences écologiques. En se joignant à BMO, Radicle pourra continuer de servir ses clients existants, accélérer ses efforts de réduction des émissions, étendre ses activités à l'échelle du réseau de clients de BMO, développer d'autres services axés sur la durabilité et percer de nouveaux marchés. »

Les marchés du carbone jouent un rôle important dans l'atténuation des effets des changements climatiques et dans la création d'un avenir durable. Au cours des dernières années, ces marchés ont pris beaucoup d'expansion à travers le monde, soutenus par les organisations et les personnes qui gèrent les risques et qui aident à faire évoluer les technologies nécessaires pour atteindre l'objectif « zéro émission nette ».

Dans le cadre de cette opération, BMO Marchés des capitaux a agi en tant que conseiller financier et Torys LLP, comme conseiller juridique de BMO. Citi était le conseiller financier de Radicle et Borden Ladner Gervais LLP, son conseiller juridique.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,04 billion de dollars au 30 avril 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'intermédiaire de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Radicle Group Inc.

Radicle guide les sociétés progressistes d'aujourd'hui vers un avenir durable. Après avoir conçu, lors de ses débuts à Calgary, au Canada, quand Radicle a développé une plateforme de logicielles avancées pour mesurer, qualifier et agréger les émissions de gaz à effet de serre, Radicle s'est établie à l'international pour mieux protéger notre avenir commun grâce aux données, aux technologies et à la connaissance profonde des enjeux. La société favorise l'efficacité, la diminution des coûts et la réduction des émissions grâce à des solutions écologiques. Elle considère la viabilité économique et la durabilité environnementale comme deux aspects d'une même réalité, et croit que l'équilibre entre les deux est possible. Pour en savoir plus, visitez radiclebalance.com.

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective

Certains énoncés figurant dans ce communiqué de presse sont de nature prospective. Tous ces énoncés sont faits conformément aux règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et ils sont conçus comme des énoncés prospectifs aux termes de ces lois. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent document peuvent comprendre, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la conclusion prévue de l'opération proposée, aux plans d'intégration de Radicle Group Inc., à nos stratégies ou actions futures, à nos cibles et engagements, au contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités et aux résultats et perspectives de nos opérations; ils comprennent aussi les énoncés faits par notre équipe de direction. Habituellement, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'utilisation de divers verbes ou mots, comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre », « prévoir », « anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « planifier », « évaluer », « être d'avis », « engager », « objectif », « cible », ou des variations grammaticales négatives de ceux-ci.

En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent la formulation d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes généraux ou précis. Il existe un risque appréciable que les prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que nos hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. L'incertitude créée par la pandémie de COVID-19 a augmenté ce risque, étant donné qu'il est plus difficile d'établir des hypothèses, des prévisions, des pronostics, des conclusions ou des projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à ces énoncés étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs en raison d'un certain nombre de facteurs, dont plusieurs ne dépendent pas de notre volonté et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir.

Les résultats futurs ayant trait aux énoncés prospectifs peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment les suivants : la possibilité que l'opération proposée ne soit pas conclue dans les délais prévus, ou qu'elle ne soit pas conclue du tout, si les approbations réglementaires requises ou d'autres conditions préalables à la conclusion de l'opération ne sont pas reçues ou satisfaites dans les délais impartis, ou pas reçues ni satisfaites du tout, ou si elles sont reçues en étant sujettes à des conditions ou exigences défavorables; les avantages prévus de l'opération proposée n'ont pas été obtenus dans les délais prévus, ou n'ont pas été obtenus du tout, en raison de changements dans la situation économique générale, la conjoncture des marchés, les lois, les règlements et leur mise en application, et en raison du niveau de concurrence dans les secteurs où Radicle Group Inc. exerce ses activités; la performance de la société ne se situe pas au niveau attendu ou n'est pas conforme à sa performance historique; la capacité de BMO d'intégrer Radicle Group Inc. rapidement et efficacement; le temps consacré par la direction à gérer des problèmes liés à l'opération; l'évolution de nos portefeuilles de prêts au fil du temps; le besoin d'une participation active et continue des parties intéressées (dont les entreprises, les institutions financières et les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux); le développement et le déploiement de nouvelles technologies et de solutions propres au secteur; la coopération internationale; l'élaboration de règlements à l'échelle mondiale; notre capacité à mettre en oeuvre avec succès différentes initiatives dans les délais prévus; la conformité de diverses tierces parties à nos politiques, procédures et exigences juridiques; et les autres facteurs mentionnés dans la section sur les risques qui pourraient influer sur les résultats futurs (Risks That May Affect Future Results), ainsi que les sections concernant les risques liés au crédit et aux contreparties, au marché, à l'assurance, à la liquidité et au financement, aux aspects opérationnels non financiers, à la réglementation et aux affaires juridiques, aux stratégies, aux aspects environnementaux et sociaux et à la réputation, dans la section Gestion globale des risques du Rapport annuel 2021 de BMO et la section Gestion des risques du Rapport de gestion du deuxième trimestre 2022 de BMO. Ces sections présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs ainsi que sur notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Les investisseurs et les autres personnes doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux énoncés prospectifs.

Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, qui peuvent être faits, à l'occasion, par l'organisation ou en son nom, sauf si la loi l'exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont présentés dans le but d'aider nos actionnaires et analystes à comprendre l'opération proposée, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

