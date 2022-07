NACO annonce une augmentation de 50 % de la participation des femmes en tant qu'anges investisseurs et un rebond de 262,1 millions de dollars dans les investissements providentiels





TORONTO, 20 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après douze ans de suivi des données concernant les investissements dans l'écosystème canadien de l'innovation, la National Angel Capital Organization (NACO) publie les faits saillants de son prochain rapport annuel sur les anges financiers au Canada. Le rapport de cette année met en évidence un montant record d'investissement, totalisant 262,1 millions de dollars. Au cours des douze dernières années, les anges financiers canadiens ont investi un montant cumulé de 1,38 milliard de dollars, avec 102,9 millions de dollars investis en 2020 et 163,9 millions de dollars investis en 2019. Le rapport fait également état d'un changement dans le paysage des anges financiers, avec une représentation de 27% de femmes membres au sein des diverses organisations d'anges financiers au Canada. Ceci représente une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente et une augmentation d'environ 60 % par rapport aux années 2019 et 2018.



Avec l'apport d'organisations et de fonds d'anges financiers provenant de partout au pays, le rapport annuel de la NACO sur les anges financiers au Canada permet de suivre les tendances importantes en matière de comportement d'investissement et peut ainsi faire état de l'évolution de l'écosystème des investissements providentiels. Fondé sur des données probantes, ce rapport analyse l'évolution des investissements fait par les anges financiers au sein de l'économie de l'innovation au Canada et permet d'informer l'élaboration de programmes et de politiques.

"En 2021, nous avons observé un changement important par rapport aux modes traditionnels d'investissement providentiel. Les véhicules d'investissements spécialisés (« special purpose vehicles ») et les fonds de démarrage ont particulièrement contribué à dynamiser l'écosystème. Nous avons également constaté une approche consciencieuse afin de briser les barrières systémiques qui se présentent aux femmes et aux entrepreneurs issus de groupes sous-représentés. C'est une année qui reflète à bien des égards la façon dont notre communauté est un moteur de changement pour l'économie dans son ensemble," a déclaré Claudio Rojas, chef de la direction de la National Angel Capital Organization. "Ce qui se passe aujourd'hui dans la communauté des anges financiers affecte toute la communauté du capital de risque ainsi que l'économie du futur. Bien que nous ayons encore du travail à effectuer, je suis fier de ce que notre réseau a réalisé l'année dernière."

Les anges financiers ont financé des entreprises émergentes dans des communautés à travers le pays, investissant à la fois localement et au-delà de leurs frontières régionales, et ceci, selon des lignes thématiques de plus en plus marquées. En plus de fournir du capital, les anges financiers offrent également du mentorat et un accès à des réseaux qui sont d'une valeur inestimable pour les entrepreneurs. Ils mettent souvent à profit leur propre expérience et leurs connaissances afin d'aider les entrepreneurs à faire face à des obstacles qui auraient été autrement beaucoup plus difficiles à surmonter. Les anges financiers apportent ainsi leur soutien aux premiers stades critiques du cycle de vie d'une entreprise, ouvrant ainsi la voie à des investissements subséquents de la part d'investisseurs en capital de risque et en placements privés.

"L'investissement providentiel est un élément essentiel de l'écosystème entrepreneurial et de l'innovation du Canada. Il soutient les entreprises en démarrage dans tous les secteurs de l'économie du pays," a déclaré l'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique. "Le rapport de la NACO cette année démontre que des résultats incroyables ont été obtenus, tant au niveau de l'augmentation des investissements que du nombre de femmes qui participent désormais aux organisations d'anges financiers. Je tiens à féliciter la NACO pour son excellent travail et son leadership au sein de la communauté des investisseurs providentiels."

L'investissement du gouvernement fédéral, combiné au soutien d'organisations locales et d'entreprises partenaires, a contribué à favoriser la diversité de l'écosystème des anges financiers. Il a également stimulé les investissements visant les groupes méritant l'équité et les fondateurs-entrepreneurs issus des régions où le capital est limité.

Les données publiées l'année dernière par la NACO ont mis en évidence l'impact que l'incertitude économique peut avoir sur l'investissement providentiel, dont l'activité a étroitement reflété les vagues de la COVID-19 en 2020. Les données de l'année 2021 brossent cependant un tableau plus positif. Elles démontrent une forte augmentation de l'activité d'investissement lors des deux premiers trimestres, suivi d'une légère baisse au troisième trimestre et d'une légère augmentation des transactions au quatrième trimestre.

"L'année 2021 a été une année phénoménale pour les startups canadiennes. La communauté des anges financiers a réalisé 635 investissements, en hausse par rapport à 416 en 2020. Ces investissements contribuent à créer des emplois et à stimuler la prospérité économique et l'innovation. Notre priorité à la NACO est de maintenir cet élan face aux pressions économiques croissantes," a déclaré Mary Long-Irwin, présidente de l'Organisation nationale des anges financiers. "En nous inspirant de programmes reconnus pour leur succès, tels l'Initiative catalyseur de capital de risque et le Programme de financement provisoire du capital de la BDC, nous pouvons élaborer de nouveaux mécanismes visant à stimuler l'investissement dès les premiers stades critiques de croissance des entreprises. L'objectif étant de créer un solide bassin d'entreprises à forte croissance qui sont prêtes pour le capital de risque."

La 12e édition du rapport de la NACO sur les anges financiers au Canada est rédigée par Colin Mason, chercheur de renommée mondiale et professeur d'entrepreneuriat à l'Université de Glasgow.

Faits saillants du Rapport Annuel sur L'Investissement Providentiel au Canada- Claudio Rojas, PDG de NACO: https://vimeo.com/724591198

Faits saillants du Rapport Annuel sur L'Investissement Providentiel au Canada- Amanda Filipe, Directrice, Initiative Nationale pour les Femmes Entrepreneures: https://vimeo.com/724607136

Faits saillants :

Augmentation de 50 % des femmes anges financiers par rapport à la moyenne sur quatre ans (2017 : 14 %, 2018 : 17 %, 2019 : 17 %, 2020 : 24 %). En 2021, la proportion de femmes a atteint 27 %, contre 24 % en 2020, soit une augmentation d'environ 60 % par rapport à 2019 et 2018.

Augmentation de 53 % du nombre d'investissements, les organisations d'anges financiers ayant participé à 635 investissements, contre 416 en 2020. Il s'agit d'une augmentation de 38 % du nombre d'investissements par rapport à la moyenne des quatre dernières années.

Les investissements cumulés des anges financiers ont atteint 1,38 milliard de dollars entre 2010 et 2021 (inclus).

Le montant moyen investi par entreprise en 2021 était de 346 023 dollars.

L'activité d'investissement a connu une forte augmentation entre le premier et le deuxième trimestre, une légère baisse au troisième trimestre et une légère augmentation au quatrième trimestre.

Le centre du Canada (Ontario et Québec) a représenté 67 % des investissements en 2021, 5 % ont été effectués au Canada atlantique, 27 % dans l'Ouest canadien et 1 % au Yukon.

Les membres de la National Angel Capital Organization (NACO) ont investi 1,38 milliard de dollars dans 2,000 entreprises canadiennes. Constituée en 2002, la NACO est l'association professionnelle des anges financiers du Canada et la seule plateforme nationale pour les collectifs d'anges financiers et les centres d'innovation qui soutiennent les entrepreneurs canadiens. Le réseau national de la NACO comprend 4 200 anges investisseurs, 50 incubateurs et accélérateurs, et 45 groupes d'anges. www.nacocanada.com.

