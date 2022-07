Flip clôture un tour de table de série B de 60 millions USD pour réinventer la prochaine ère du commerce électronique





Flip, la plateforme de commerce électronique de nouvelle génération combinant une expérience de découverte de type TikTok avec un service de commerce électronique haut de gamme, a annoncé un cycle de financement de série B de 60 millions USD pour une valorisation à 500 millions USD. Le cycle de financement a été mené par WestCap avec la participation des investisseurs précédents, Mubadala Capital et Streamlined Ventures, portant le total du capital levé de la société à 95 millions USD.

Le tour de série B fait suite à une période de croissance rapide où Flip a vu sa base d'utilisateurs augmenter de 500 % depuis le début de 2022, tout en enregistrant une augmentation de plus de 600 % des transactions sur sa plateforme au cours de la même période. La société prévoit d'utiliser le financement pour élargir son équipe, approfondir ses partenariats de marque et lancer sa propre place de marché de commerce social tiers cet été.

Flip a construit une expérience qui combine de manière organique la puissance de la découverte sociale avec la commodité du commerce électronique. Les acheteurs visitent Flip en tant que destination unique leur permettant de découvrir des produits et d'en savoir plus sur eux grâce à des vidéos de 60 secondes de contenu généré par les utilisateurs, avec possibilité d'acheter les produits instantanément grâce au paiement en un clic et avec expédition le jour même. Les acheteurs peuvent ensuite devenir créateurs en partageant leurs propres avis dans des vidéos, et en les monétisant au fur et à mesure qu'ils suscitent l'engagement d'autres utilisateurs de la communauté et que ces derniers achètent leur contenu.

« Notre idée dès le premier jour était que l'avenir du commerce est centré sur les personnes. Personne ne vend un produit mieux qu'un client qui a acheté ce produit plusieurs fois, chose que nous constatons tous les jours sur Flip », a déclaré Noor Agha, fondateur et PDG de Flip. « Grâce à notre technologie brevetée qui connecte de façon dynamique contenu numérique et produits physiques, nous avons développé un cycle transparent qui va de la découverte à l'achat, où les utilisateurs peuvent acheter instantanément via le contenu, partager leurs propres critiques vidéo des produits qu'ils ont achetés, tout en monétisant leur contenu au fil du temps. C'est le démarrage d'une nouvelle ère pour le commerce électronique. »

En tant qu'investisseur principal, WestCap va tirer parti de son expertise dans la mise à l'échelle et l'exploitation de places de marché technologiques de pointe comme Airbnb, iCapital, GoodLeap, StubHub et Hopper. Tina Yuan, vice-présidente des investissements chez WestCap, rejoindra le conseil d'administration de Flip, et Brian Reinken, associé chez WestCap, agira en tant qu'observateur du conseil.

« Flip a judicieusement assemblé des technologies complexes pour redéfinir et améliorer la façon dont nous découvrons les produits et les achetons en ligne », a déclaré Laurence Tosi, fondatrice et associée principale de WestCap. « Leur modèle de commerce social de pointe est là pour durer et est prêt à évoluer. L'industrie de la beauté est l'une des premières à l'adopter, mais ce n'est qu'un début et il se peut que d'autres secteurs lui emboîtent le pas. »

« En tant qu'investisseurs de la première heure dans Flip, nous avons été impressionnés non seulement par le produit, mais aussi par la rapidité de leur exécution et de leur innovation. La société propose une solution novatrice de commerce électronique pour les consommateurs d'aujourd'hui qui a le potentiel d'évoluer à l'échelle mondiale. Nous sommes heureux d'accompagner l'entreprise dans cette aventure », a déclaré Ibrahim Ajami, directeur des activités de capital-risque chez Mubadala Capital.

Flip vient également d'annoncer le lancement de sa propre place de marché de commerce social tiers pour étendre l'accès à la plateforme aux marques indépendantes, tout en fournissant une destination unique et fiable aux acheteurs. Les marques émergentes pourront désormais accéder à la communauté sociale d'acheteurs et de créateurs de Flip, ainsi qu'à une suite complète d'outils exclusifs de commerce électronique. Tous les partenaires de marque auront leur propre tableau de bord avec des informations sur les performances de leur marque, y compris les données de vente, la gestion des commandes, l'engagement vis-à-vis du contenu, les performances du contenu, etc., leur permettant de recevoir des retours instantanés de la communauté sociale d'acheteurs examinant leurs produits.

Pour plus d'informations sur les partenariats avec Flip, rendez-vous sur https://company.flip.shop/sellwithflip.

À propos de Flip

Flip construit la plateforme de commerce social et en direct de prochaine génération pour permettre aux consommateurs d'effectuer leurs achats par l'intermédiaire d'autres personnes. Avec une communauté croissante d'acheteurs partageant des critiques vidéo des produits qu'ils ont achetés sur la plateforme, les acheteurs peuvent découvrir des produits grâce à des vidéos de 60 secondes de contenu généré par les utilisateurs, puis les acheter instantanément avec un paiement en un clic, avec expédition le jour même. Chaque acheteur peut ensuite devenir un créateur en partageant ses propres avis et en monétisant son contenu.

Pour en savoir plus, visitez www.flip.shop ou téléchargez l'application Flip sur iOS ou Android.

À propos de WestCap

WestCap est un investisseur et un opérateur stratégique en capital de croissance qui s'associe à des leaders visionnaires pour bâtir des entreprises qui définissent une génération. L'équipe de WestCap est composée d'entrepreneurs chevronnés et de bâtisseurs de sociétés qui travaillent côte à côte avec des fondateurs pour aider les entreprises à se développer. WestCap a réalisé des investissements notables notamment dans Airbnb, StubHub, Ipreo, Addepar, Hopper, iCapital, SIMON, GoodLeap et NYDIG. La société possède des bureaux à New York, San Francisco et Londres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.WestCap.com.

