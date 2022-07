Skills/Compétences Canada accueillera la compétition de mécanique industrielle de l'Édition spéciale du Mondial des métiers 2022





OTTAWA, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada, l'organisme canadien membre de WorldSkills, est fier d'annoncer qu'il a été choisi pour accueillir la compétition de mécanique industrielle dans le cadre de l'Édition spéciale du Mondial des métiers 2022. Cette compétition se déroulera au Sheridan College, sur le campus Davis, à Brampton, en Ontario, du 18 au 20 octobre 2022, à laquelle il y aura 9 concurrents et concurrentes représentant 9 pays ou régions. Il s'agit de la seule compétition qui se tiendra au Canada. La mécanique industrielle a été introduite en 2015 par Craig Brésil, qui était l'expert chef canadien pour ce domaine de compétition au Mondial des métiers.



« Nous sommes très heureux que le Canada ait été choisi comme hôte de ce domaine de compétition pour l'Édition spéciale du Mondial des métiers 2022. Le Mondial des métiers est un excellent moyen d'inciter les jeunes du monde entier à poursuivre une carrière dans les métiers spécialisés et les technologies. Alors que nous poursuivons la relance suivant la pandémie, il est plus important que jamais de trouver des gens de métier qualifiés, a déclaré Shaun Thorson, directeur général, Skills/Compétences Canada.



Le 46e Mondial des métiers devait initialement se tenir à Shanghai, en octobre 2022. Cependant, en raison de la pandémie de Covid-19, WorldSkills International a annoncé plus tôt cette année qu'au lieu de se tenir à un seul endroit, l'événement se déroulera dans plus de 20 villes, dans 15 pays, sur une période de 6 semaines. Plus de 1 100 participants du monde entier se livreront concurrence dans 60 domaines de compétition pour être en lice pour le titre de champion international de l'Édition spéciale du Mondial des métiers 2022. Afin de représenter le Canada au Mondial des métiers, les concurrents doivent obtenir leur laissez-passer dans le cadre des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies.

Le Canada participera à un total de 27 domaines de compétition qui sont organisés dans 11 pays. L'équipe de participants du Canada a remporté le droit de représenter le Canada aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022 qui s'est tenue en mai dernier à Vancouver au Vancouver Convention Centre.

« Lorsqu'un jeune apprend à souder ou à cuisiner, il peut devenir indispensable à son milieu de travail. Ils ont le pouvoir et la capacité d'avoir un emploi ou une carrière qui les soutiendra, eux et leurs familles. C'est pourquoi le travail de Compétences Canada est si inestimable, et pourquoi des événements comme le Mondial des métiers sont si importants pour notre avenir, » a déclaré l'Honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap.



Le Mondial des métiers, qui se tient habituellement tous les deux ans, est le plus grand événement d'éducation professionnelle au monde et représente la norme d'excellence en matière de métiers spécialisés et de technologies. Le Mondial des métiers incite les jeunes concurrents et concurrentes à atteindre de nouveaux sommets et les aide à transformer leur passion en une profession. Le Mondial des métiers crée une plateforme mondiale pour aider les jeunes à améliorer leur sort grâce à leurs compétences. #SkillsChangeLives (Les Compétences Changent Des Vies).

Selon un récent rapport de la Banque Royale du Canada, plus de 700 000 gens de métier qualifiés devraient prendre leur retraite d'ici 2028. Il est essentiel pour notre économie de faire en sorte que les jeunes envisagent de poursuivre une carrière professionnelle et technologique afin de développer la main-d'oeuvre de notre pays.



À propos de Skills/Compétences Canada

Skills/Compétences Canada a été fondé en 1989 en tant qu'organisme national sans but lucratif avec des organismes partenaires de Skills/Compétences Canada dans chacune des provinces et chacun des territoires qui travaillent avec des employeurs, des éducateurs, des groupes syndicaux et des gouvernements pour promouvoir les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes Canadiens. Sa position unique parmi les partenaires des secteurs privé et public lui permet de travailler à combler les futurs besoins de main-d'oeuvre qualifiée du Canada tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières enrichissantes. Skills/Compétences Canada offre des possibilités d'apprentissage par l'expérience, y compris des concours de métiers spécialisés et de technologies, à des centaines de milliers de jeunes Canadiens par l'entremise d'événements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que de programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada , dont le siège social se trouve à Ottawa, en Ontario, est l'organisme canadien membre de WorldSkills.



