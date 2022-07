RAPPEL / GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.: RÉSULTATS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022

La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et l'un des principaux établissements d'enseignement postsecondaire du Canada, l'Université de Toronto (U of T), ont signé une entente qui prévoit un investissement de la BIC de jusqu'à 56...

CASTALOOP USA, Inc., une filiale de LOGISTEC Arrimage inc., a annoncé l'inauguration d'un nouveau terminal situé à Lemont, en Illinois. CASTALOOP USA, Inc. fournira à ses clients des services maritimes et de manutention de vrac, de marchandises...