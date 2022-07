Parabellum Esports, filiale de React Gaming, affiche de solides performances et obtient son premier commanditaire





À sa première année dans la Rainbow 6 North American League dirigée par Ubisoft, l'équipe masculine se classe actuellement 6 e parmi les meilleures équipes en Amérique du Nord à l'issue de la deuxième étape de la saison, avec des victoires contre les meilleures équipes.

La notoriété de la marque Parabellum Esports s'accroît avec une première commandite rémunérée de Shakepay.

La stratégie de croissance vise à mettre en place des équipes esports compétitives qui généreront une notoriété de la marque et des opportunités marketing pour l'écosystème esports de React Gaming, notamment LOOT.BET et Compete.gg.





MONTRÉAL, 19 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse de fournir une mise à jour sur sa filiale en propriété exclusive Parabellum Esports, acquise en février dernier.

L'équipe masculine de Parabellum Esports joue dans la Rainbow 6 North American League dirigée par Ubisoft. Cette ligue professionnelle masculine de esports est composée de 10 équipes et comporte trois étapes où les équipes jouent chacune un match contre les neuf autres équipes, avec des séries éliminatoires pour les quatre meilleures équipes à la fin de chaque étape. À la fin de la saison, les quatre meilleures équipes des trois étapes participent aux séries mondiales. L'année dernière, le montant des prix pour les séries mondiales était de 3 millions de dollars.

Au cours de sa première année en tant qu'équipe professionnelle, Parabellum a très bien progressé et se classe actuellement à la 6e place à l'issue de la deuxième étape, qui a vu l'arrivée d'Alexandre « Blaz » Thomas, un joueur européen classé parmi les 10 premiers et originaire de la France, et Shaun « Gunnar » Pottorff, une recrue de 18 ans figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par certains des principaux concurrents de la ligue nord-américaine. Ces nouvelles additions ont déjà prouvé leur valeur lors de l'étape 2 dans une ligue très compétitive, où l'écart de points entre la première et la sixième place n'était que de deux points. La troisième étape s'annonce très prometteuse pour cette jeune équipe.

L'équipe féminine de Parabellum, basée au Brésil, a également obtenu de très bons résultats, terminant parmi les quatre premières équipes du tournoi brésilien « Ela Faz o Game ». L'équipe évolue présentement dans la ligue « Circuito Feminino 2022 » et se trouve actuellement dans les séries éliminatoires de la quatrième étape.

Ces performances ont permis à Parabellum Esports de décrocher sa première commandite rémunérée avec Shakepay, une société de technologie canadienne, qui fait son entrée dans le secteur du esport.

« Au cours de la dernière année, avec notre entrée dans les rangs professionnels, les choses ont évolué rapidement et ont bien progressé pour nos équipes, » a déclaré Chris Lamarucciola, cofondateur et chef de direction de Parabellum Esports. « Nous sommes très heureux de l'intérêt croissant que nous constatons pour notre marque de la part des joueurs, des partisans et des commanditaires, et nous sommes ravis que Shakepay nous soutienne en tant que premier commanditaire. »

« Shakepay est ravie d'avoir l'équipe Parabellum comme premier partenaire esports. Nous sommes ravis de faire partie de leur parcours alors qu'ils gravissent les échelons de la Rainbow 6, et de contribuer à apporter de la valeur à leur base de partisans enthousiastes de toutes les manières possibles, » a déclaré Carlo Campisi, directeur des partenariats chez Shakepay.

« Parabellum est un élément important de notre écosystème esport, principalement en tant qu'ambassadeur de nos autres marques, LOOT.BET et Compete.gg, grâce à sa base de partisans qui continue de se développer à l'échelle mondiale, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming. « Notre stratégie pour les années à venir consistera à mettre en place des équipes compétitives pour les jeux populaires dans le esport et à développer leurs marques en tant qu'équipes et individus, à l'instar de ce que nous voyons actuellement dans les sports compétitifs traditionnels. Cela permettra également à Parabellum de générer des revenus à partir de commandites, de prix en espèces et de produits dérivés, à mesure que la marque continuera de se développer. »

À propos de Shakepay

Shakepay est une entreprise technologique basée à Montréal qui procure des services financiers pour créer de la prospérité financière. Tous les Canadiens, des étudiants aux retraités, utilisent Shakepay pour se connecter à l'économie numérique créée sur internet. Pour plus d'informations, veuillez nous rendre visite à shakepay.com.

À propos de Parabellum Esports

Fondée en 2020, Parabellum est une organisation professionnelle canadienne de esport. Elle participe à des compétitions telles que Rainbow 6, Rocket League, Super Smash Bros Ultimate, CSGO, et iRacing. Nous avons également une équipe de contenu complète composée de créateurs de contenu et de « streamers » de partout en Amérique du Nord. Parabellum assure également la direction de Northern Shield Academy, qui offre aux joueurs amateurs un encadrement, un mentorat et des pistes pour faire avancer leur carrière dans le esport. Pour plus d'informations, venez consulter notre site à parabellumesports.com.

À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (anciennement connue sous le nom d'Intema Solutions Inc.) (TSXV: RGG) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram et YouTube.

Énoncés prospectifs

