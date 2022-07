DEXCOM CANADA OBTIENT LA CERTIFICATION GREAT PLACE TO WORK®





Dexcom, Inc (NASDAQ:DXCM), un chef de file mondial dans le domaine de la surveillance du glucose en continu et en temps réel (SGCtr), est fière d'annoncer que l'entreprise a obtenu la certification Great Place to Work® au Canada pour 2022-2023. Cette certification prestigieuse, décernée par Great Place to Work Institute® Canada, l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise digne de confiance et hautement performante, repose sur les commentaires directs des employés et démontre l'engagement de Dexcom à promouvoir une culture de travail fondée sur la transparence, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie. Cette année, 92 % des employés ont déclaré être fiers de dire à d'autres personnes qu'ils travaillent chez Dexcom Canada.

« Nous sommes extrêmement honorés d'être reconnus comme l'un des meilleurs lieux de travail au Canada », déclare Laura Endres, vice-présidente principale, en Amérique du Nord. « Cette réalisation ne serait pas possible sans nos employés extraordinaires qui illustrent les valeurs de Dexcom : être fiable, écouter, servir avec intégrité et voir grand, chaque jour. »

Pour Nancy Fonseca, vice-présidente principale de Great Place to Work® Canada, un excellent lieu de travail se définit en fonction du degré de confiance que les employés éprouvent envers leurs dirigeants, de la fierté qu'ils ressentent à l'égard de leur travail et de la mesure dans laquelle ils apprécient leurs collègues. « Nos données démontrent que les meilleurs lieux de travail bénéficient d'une performance financière plus solide, d'un roulement de personnel réduit et d'un degré de satisfaction de la part des clients qui est plus élevé que celui de leurs pairs. De plus, les lieux de travail où règne la confiance sont propices à l'innovation, l'agilité, la résilience et l'efficacité », a ajouté Mme Fonseca.

Dexcom Canada s'engage à relever la barre de l'expérience des employés et à continuer de cultiver une culture de travail où les employés sont célébrés, où ils bénéficient de possibilités de croissance et d'avancement professionnel et où ils poursuivent un objectif significatif, soit celui d'améliorer la vie des personnes atteintes de diabète. « Notre équipe est vraiment exceptionnelle, chaque personne jouant un rôle essentiel dans la construction de notre incroyable culture d'entreprise. Nous continuerons de solliciter les commentaires de nos employés, à apprendre et à nous améliorer pour faire en sorte que Dexcom Canada demeure un lieu de travail attrayant pendant de nombreuses années », a déclaré Iris Nikolic, partenaire commerciale des Ressources humaines.

Dexcom Canada continue d'étendre sa présence partout au Canada et d'offrir à une technologie de contrôle du diabète qui change la vie à un plus grand nombre de personnes au Canada. Visitez la page Carrières de Dexcom pour en savoir plus sur les possibilités de rejoindre notre équipe.

À propos de Dexcom , Inc.

Dexcom, Inc. offre des systèmes novateurs de surveillance du glucose en continu qui accordent une plus grande autonomie aux personnes touchées par le diabète. Dexcom, dont le siège social est situé à San Diego, en Californie, aux États-Unis, est présente au Canada. Dexcom est maintenant un chef de file en matière de technologie de prise en charge du diabète. En étant à l'écoute des besoins des utilisateurs, des soignants, et des prestataires de soins, Dexcom simplifie et améliore la prise en charge du diabète dans le monde entier. Pour en savoir plus au sujet du système de SGC Dexcom, consultez le site www.dexcom.com.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® fait autorité au niveau mondial en matière de culture d'entreprise fondée sur une confiance accrue et un haut niveau de performance. Grâce à des outils d'évaluation exclusifs, des services de conseil en culture d'entreprise et des programmes de certification, Great Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail au Canada en produisant une série de listes à l'échelle nationale, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to Work fournit les repères, l'encadrement et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Visitez-nous à www.greatplacetowork.ca ou trouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

