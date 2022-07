Bitt améliore l'expertise mondiale de la monnaie numérique avec la nomination de Jim Shinn et Erik Bethel, l'équipe qui a fondé la monnaie numérique de banque centrale de Criteo





SALT LAKE CITY, 18 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Bitt, leader mondial de la monnaie numérique de banque centrale (MNBC) et fournisseur de plateforme de stablecoin, a accueilli l'équipe primée de la monnaie numérique de banque centrale de Criteo, un autre acteur majeur de l'industrie. Les fondateurs du secteur de la MNBC de Criteo apportent une expertise stratégique et des relations bien établies aux efforts de développement et d'expansion de Bitt à l'échelle mondiale.

Jim Shinn, un entrepreneur en technologie, universitaire et ancien fonctionnaire du gouvernement américain ayant une longue expérience dans la fonction publique et les affaires étrangères, se joindra à Bitt en tant que directeur exécutif et économiste.

Erik Bethel, polyglotte de la finance mondiale, possédant une vaste expérience de la haute direction dans les secteurs privé et public des États-Unis, de l'Amérique latine et de la Chine, sera le nouveau chef du développement des affaires de Bitt.

Brian Popelka, président directeur général de Bitt, a déclaré : « En tant qu'acteurs mondiaux clés possédant une vaste connaissance de l'industrie aux multiples facettes, l'expérience de Jim et d'Erik renforcera la position de Bitt en tant que leader incontesté dans l'espace international de la MNBC. L'équipe de Criteo se joint à Bitt à un moment passionnant de l'expansion rapide de l'industrie de la MNBC dans le monde. »

Après avoir remporté le défi mondial de la monnaie numérique de banque centrale de l'Autorité monétaire de Singapour, l'équipe de Criteo a réussi à mobiliser plus de 12 banques centrales en Amérique latine, en Afrique, en Europe et en Asie centrale pour faire progresser les programmes de monnaie numérique de banque centrale. « Alors que Criteo se recentre sur son activité principale de commerce électronique, nous avons maintenant l'occasion de remplir les engagements de la MNBC en utilisant le système de gestion de la monnaie numérique leader du marché de Bitt », a expliqué Jim Shinn, l'un des fondateurs du secteur de la MNBC de Criteo.

Erik Bethel a ajouté, « Bitt s'est avéré être le concurrent le plus avancé que nous avons rencontré dans tous nos engagements sur le marché. Bitt a une réputation exceptionnelle en tant que principal fournisseur de plateformes de MNBC robustes, avec une gamme complète de produits et des déploiements en direct sur une variété de fortes plateformes de grand livre. »

Le système de gestion de la monnaie numérique de Bitt est la technologie derrière la plupart des déploiements en direct de MNBC dans l'industrie du commerce de détail à l'échelle mondiale. Parmi ses nombreuses caractéristiques distinctives, mentionnons l'interopérabilité du système de gestion de la monnaie numérique de Bitt avec les réseaux de transactions de premier ordre, les infrastructures de systèmes financiers hérités, les fournisseurs de services de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent et les fournisseurs de services de paiement existants. Les banques centrales bénéficient de l'expertise de longue date dans la monnaie numérique de Bitt, qui développe des solutions de monnaie numérique depuis 2014. Bitt a établi des relations avec une liste impressionnante de partenaires et d'associations auxiliaires, ce qui améliore l'expérience de la monnaie numérique pour tous au sein de l'écosystème financier d'un pays. Le leadership actuel de Bitt a fait ses preuves en matière de déploiement de devises numériques en Afrique, en Amérique du Nord et centrale, dans les Caraïbes et en Europe. L'arrivée de Jim et Erik consolide la place de Bitt en tant que leader mondial de la monnaie numérique et élargit la clientèle de l'entreprise sur le plan des banques centrales et des institutions financières.

À propos de Bitt

Bitt est une entreprise de technologie financière qui fournit des solutions de monnaies numériques aux banques centrales, aux institutions financières et aux intervenants de l'écosystème dans le monde entier. Le système de gestion des monnaies numériques de Bitt fournit l'infrastructure sécurisée aux autorités monétaires pour déployer les MNBC, et aux institutions financières pour intégrer les monnaies numériques dans leurs offres de services financiers. Bitt est une société de gestion de portefeuille de Medici Ventures, L.P., un fonds axé sur la blockchain. La société en nom collectif de ce fonds est une entité affiliée à Pelion Venture Partners . Overstock.com, Inc. (NASDAQ:OSTK) est un associé commanditaire de Medici Ventures, L.P. Pour plus d'informations sur Bitt, consultez le site https://www.bitt.com/about/overview

À propos de Overstock.com

Overstock.com, Inc. (actions ordinaires [NASDAQ : OSTK] / actions privilégiées de série A-1 [tZERO ATS : OSTKO] / actions privilégiées de série B [OTCQX : OSTBP]) est un détaillant en ligne et une entreprise de technologie établie à Salt Lake City, en Utah. Son principal site de commerce électronique propose une vaste gamme de nouveautés pour la maison, à bas prix, incluant des meubles, des accessoires de décoration, des tapis, des produits de literie et de salle de bain, des produits pour la rénovation domiciliaire, des produits pour l'extérieur, la cuisine et la salle à manger, et plus encore. Le site de magasinage en ligne, qui est visité par des dizaines de millions de consommateurs chaque mois, offre également une place de marché qui donne accès à des millions de produits. En 2014, Overstock est devenue le premier grand détaillant à accepter la cryptomonnaie comme mode de paiement et elle l'accepte encore. Overstock publie régulièrement des informations sur ses activités et d'autres aspects connexes dans les pages de Salle de presse et de Relations avec les investisseurs de Overstock.com.

O, Overstock.com, O.com et Club O sont des marques de commerce déposées d'Overstock.com, Inc. Les autres marques de service, marques de commerce et noms commerciaux qui peuvent être mentionnés aux présentes sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Pelion

Pelion Venture Partners est une société de capital de risque de démarrage. Pelion investit actuellement dans des entreprises de logiciels naissantes ou en développement partout aux États-Unis. Quelques-uns des investissements dignes de mention : Cloudflare, Riverbed, Divvy (acquis par Bill.com) et Weave.

Contact pour les médias :

Chris Burnett

Directeur du marketing de Bitt

Adresse e-mail : pr@bitt.com

Site Web : www.bitt.com

Vidéo ? https://mma.prnewswire.com/media/1860216/Bitt_CEO_on_Criteo_Executives.mp4

Communiqué envoyé le 18 juillet 2022 à 09:00 et diffusé par :