HL Klemove accélère la stratégie mondiale de localisation pour les futures solutions de conduite autonome





- De l'établissement d'une usine de fabrication au Mexique à l'ouverture de centres de recherche et développement en Chine et en Inde; HL Klemove prévoit doubler ses ventes d'ici 2026

Publicité « From mobility of the future... » diffusée à la télévision et sur YouTube depuis le 1er juillet.

SÉOUL, Corée du Sud, 18 juillet 2022 /CNW/ - HL Klemove, la filiale de solution de conduite autonome de Mando Corp, accélère sa stratégie mondiale de localisation. Outre la création de son centre de recherche et développement à Bangalore, en Inde, en mars dernier, HL Klemove a fondé une société au Mexique en mai, suivie d'un autre centre de recherche et développement à Suzhou, en Chine, le 1er juillet. Tout cela s'est produit en l'espace de six mois. HL Klemove a une base solide en Corée, en Inde, en Chine et au Mexique, et vise à atteindre des ventes totales de 2,1 milliards de dollars américains en 2026 et de 3,5 milliards de dollars américains en 2030.

La stratégie de l'entreprise consiste à offrir des solutions complètes de conduite autonome personnalisées. La localisation de la recherche et développement et la mise en place d'une gamme complète de produits de systèmes avancés d'assistance à la conduite sont au coeur de la stratégie. La recherche et développement avancée pour le lidar, l'imagerie radar 4D, la caméra haute résolution et l'unité intégrée de contrôle de domaine est menée par le siège social de recherche et développement situé à Pangyo, en Corée. Comme la gamme de solutions de conduite autonome est vaste et que les besoins de chaque client en Chine sont diversifiés, le centre de recherche et développement de Suzhou offrira des services d'ingénierie pratiques et personnalisés aux clients locaux. L'Inde vient de commencer à introduire des solutions de conduite autonome dans son marché. Le centre de recherche et développement de Bangalore se concentre sur le service d'ingénierie local de conduite autonome de niveaux 2 et 2+.

HL Klemove détient actuellement trois usines de fabrication à Songdo, en Corée, à Suzhou, en Chine, et à Chennai, en Inde. La nouvelle société mexicaine soutiendra ses clients les plus importants, Hyundai Motors et Kia situés en Amérique du Nord. Cela permettra également d'ouvrir la voie à l'expansion de la clientèle à cet endroit. La construction de la nouvelle usine à Saltillo, au Mexique, sera terminée au deuxième trimestre de 2023.

De plus, la publicité d'entreprise de HL Klemove « From mobility of the future... » a été lancée le 1er juillet et peut être visionnée à la télévision et sur YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860124/Image_from_HL_Klemove_ad_It_s_Okay_to_be_Lost.jpg

SOURCE HL Klemove

Communiqué envoyé le 18 juillet 2022 à 09:00 et diffusé par :