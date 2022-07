Nomination du Dr Kaushik Majumdar au poste de Directeur Exécutif par intérim de GPI





Le 16 juin 2022, le Global Phosphorus Institute (GPI) a annoncé la nomination du Dr Kaushik Majumdar au poste de Directeur Exécutif par intérim, chargé de mener l'opérationnalisation des projets et des activités actuels et le développement ultérieur du GPI.

« Nous nous réjouissons d'accueillir Dr Kaushik au GPI pour diriger et développer davantage cette initiative mondiale », a déclaré Hicham El Habti, président de l'Université Mohammed VI Polytechnique, Maroc (UM6P) et président du GPI. « Ayant suivi les développements réalisés par Kaushik dans le cadre d'autres initiatives, je suis convaincu que grâce à sa vaste expérience, il contribuera largement à faire avancer GPI de manière significative », a-t-il ajouté.

En tant que leader reconnu dans le domaine du développement agricole, le Dr Kaushik Majumdar apporte sa profonde expérience acquise au cours de ses 20 années de travail dans l'établissement de systèmes agricoles durables en se concentrant sur la recherche sur la nutrition des cultures, l'extension et le renforcement des capacités. Plus récemment, en 2019, le Dr Majumdar a dirigé la création de l'Institut africain de nutrition des plantes (APNI) en tant que de directeur général, un poste qu'il continuera d'occuper. De plus, avant l'APNI, le Dr Majumdar était vice-président des programmes pour l'Asie et l'Afrique à l'Institut international de la nutrition des plantes, où il coordonnait la recherche sur la nutrition des plantes et les activités de sensibilisation en Chine, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et en Afrique. En fait, son travail en Afrique et en Asie a favorisé la formation d'équipes efficaces, des partenariats et la mobilisation des ressources afin d'améliorer la durabilité au sein des systèmes de production alimentaire les plus vulnérables du monde. Le Dr Majumdar est également un acteur influent actif sur les politiques grâce à ses contributions à la littérature scientifique et aux forums de discussion.

« J'ai hâte de diriger la vision de GPI pour engager les parties prenantes dans la discussion sur la gestion responsable du phosphore et son rôle dans la résolution de certains des problèmes les plus critiques liés à la résilience des systèmes alimentaires, à la nutrition mondiale et à la durabilité environnementale », a déclaré le Dr Majumdar de sa part.

En effet, cette nomination fait suite à la démission de l'ancien directeur général, le Dr Amit Roy.

Le Dr Amit Roy a décidé de démissionner, effective le 16 juin 2022, pour consacrer son temps aux activités liées à la sécurité des aliments et des engrais, en particulier dans les pays les moins développés.

A propos du GPI :

Le Global Phosphorus Institute (GPI) est une institution mondiale dotée d'une vision globale, d'une large empreinte et d'un sens de participation pour assurer l'utilisation responsable du phosphore grâce aux sciences de pointe et le dialogue constructif avec les parties prenantes.

L'Institut a été lancé le 2 juin 2021 conjointement par l'Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P) et la Fondation Ibn Rochd pour les Sciences et l'Innovation (FIRSI), toutes deux basées au Maroc.

