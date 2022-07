175 000 $ amassés lors de la 10e édition du Grand Tour BN





Le montant viendra en aide à 13 organismes en Montérégie

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 15 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Les 15 et 16 juillet, près de 400 employés et bénévoles de la Banque Nationale participent à la 10e édition du Grand Tour BN qui se déroule cette année en Montérégie. L'événement a permis d'amasser 175 000 $ pour soutenir la Fondation Jeunes en Tête, qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans, ainsi que 13 organismes de la région.

Parcouru à vélo ou à la course à pied, le Grand Tour BN est un défi sportif et philanthropique qui a tenu sa première édition il y a douze ans dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chaque année, l'événement fait découvrir une nouvelle région du Québec. Depuis ses débuts, le Grand Tour BN a remis plus d'un million de dollars à une cinquantaine d'organismes de partout au Québec.

Citations

« Les employés de la Banque Nationale cherchent constamment à créer un impact positif et à améliorer la vie des gens qui les entourent. En relevant le défi physique du Grand Tour, ils récoltent des fonds qui permettent d'appuyer des causes qui ont une très grande importance localement. Je tiens à les remercier pour leur détermination, leur engagement social inspirant et leur volonté de poursuivre la tradition du Grand Tour BN, une foulée et un coup de pédale à la fois! », affirme Lucie Blanchet, présidente d'honneur du Grand Tour BN et première vice-présidente à la direction, Particuliers et Expérience client à la Banque Nationale.

« Nous sommes très fiers de faire équipe avec la Banque depuis de nombreuses années pour la cause des jeunes. Grâce au Grand Tour BN, à ses participants et à ses donateurs, nous pourrons continuer de parler de santé mentale dans les écoles secondaires et ajouter du contenu dans les trousses gratuites mises en ligne pour les ados, parents et enseignants. Ce sont des actions clés dans la prévention de la détresse psychologique chez les jeunes », mentionne Catherine Burrows, directrice générale adjointe de la Fondation Jeunes en Tête.

Le montant amassé sera remis aux organismes suivants : Fondation Jeunes en Tête, Centre Notre-Dame de Fatima, Centre petite échelle, Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie, Fondation Louis-Philippe Janvier, Fondation Papillon, Inform'elle, L'envol, Le Phare Enfants et Familles, Maison des jeunes de Saint-Bruno, POSA source des Monts - Maison Stéphane Fallu, Pour 3 Points, Prévention des dépendances l'Arc-en-ciel et Opération Bonne Mine (Société Saint-Vincent de Paul).

À propos de la Fondation Jeunes en Tête

La Fondation Jeunes en Tête a pour mission de prévenir la détresse psychologique des jeunes de 11 à 18 ans au Québec. Elle accomplit cette mission en rejoignant les jeunes en milieu scolaire avec son programme Solidaires pour la santé mentale et en soutenant des organismes communautaires reconnus sur le terrain et complémentaires à son action. Elle crée également une synergie entre les acteurs de l'aide à la jeunesse afin de maximiser leur impact commun auprès des jeunes.Suivez ses actualités sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin, Twitter et Instagram.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 370 milliards de dollars au 30 avril 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 28 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 14:00 et diffusé par :