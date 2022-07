En Suisse, l'adoption du cloud favorise l'expansion des centres de données locaux





Les entreprises suisses ont de plus en plus recours à l'externalisation de leurs systèmes informatiques et de leurs processus métier et, au moment de choisir un prestataire de services, elles accordent une grande attention à la localisation du centre de données qui les hébergera, d'après le nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par l'Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), un leader mondial de la recherche et du conseil en technologies.

Le rapport ISG Provider Lenstm 2022, intitulé «Next-Gen Private/Hybrid Cloud ? Data Center Services & Solutions» révèle que les entreprises suisses contribuent à la forte expansion des services d'externalisation dans de nombreux pays européens, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Autriche. D'après ISG, les principaux services recherchés par les entreprises sont le développement et la maintenance d'applications et les services infrastructurels.

Comme elles accordent une grande importance à la conformité, les entreprises suisses ont tendance à sélectionner des prestataires de services qui opèrent dans des centres de données locaux en offrant un niveau de certification élevé, indique le rapport. Or, si la capacité des centres de données cloud en Suisse augmente, elle reste insuffisante.

«Les centres de données suisses sont très sollicités, notamment pour les services cloud, déclare Anna Medkouri, partenaire ISG, région EMEA. En effet, les entreprises suisses préfèrent souvent opter pour une installation locale, capable de garantir une forte protection des données alliée à une bonne efficacité énergétique.»

Les entreprises suisses adoptent une approche pragmatique à l'égard du cloud, explique le rapport. Si les clouds publics retiennent l'attention de la plupart des départements TI en raison des opportunités qu'ils offrent en termes d'applications innovantes d'IA, d'apprentissage automatique et d'IdO, les équipes de TI apprécient également la facilité d'intégration offerte par les systèmes existants. C'est pourquoi la plupart des implémentations de solutions cloud consistent en une approche hybride ou multi-cloud.

D'ici 2025, les centres de données cloud devraient représenter la majorité de la capacité des centres de données en Suisse, ce qui entraînera l'expansion des réseaux numériques du pays, selon ISG. Ainsi, le pic de trafic sur le noeud de réseau SwissIX à Zurich, qui connecte environ 230 clients, a atteint 840 Gbit/s en 2021 et continue d'augmenter. Le rapport explique également que la tendance dans le pays est aux grands centres de données de plus de 1 mégawatt, car le développement de centres plus petits n'est plus rentable.

Du fait de cette croissance, les centres de données représentent maintenant environ 3,6% de la consommation d'électricité en Suisse, selon ISG. Pour réduire l'empreinte carbone, les opérateurs investissent dans des méthodes de refroidissement modernes et dans l'interopérabilité du matériel pour augmenter la densité de puissance des centres de données.

Les auteurs du rapport se penchent également sur d'autres tendances telles que la colocation, l'hébergement géré et les services gérés, notamment le développement de l'automatisation, le besoin croissant de services à faible latence et l'évolution des besoins des entreprises de taille moyenne.

Le rapport ISG Provider Lenstm 2022 «Next-Gen Private/Hybrid Cloud ? Data Center Services & Solutions» relatif à la Suisse évalue les capacités de 81 prestataires dans cinq quadrants: Services gérés pour grands comptes, Services gérés pour le marché intermédiaire, Hébergement géré pour grands comptes, Hébergement géré pour le marché intermédiaire et Services de colocation.

Selon le rapport, Swisscom est leader dans les cinq quadrants. EveryWare est leader dans trois quadrants. Atos, Aveniq (Avectris), Bechtle, ELCA, Kyndryl, MTF, ti&m et T-Systems sont leaders chacun dans deux quadrants. Accenture, Axians, BitHawk, Equinix, Green, Interxion (Digital Realty), Netcloud, NTS Workspace, NTT Global Data Centers, Safe Host, Trivadis (Accenture) et UMB sont nommés leaders chacun dans un quadrant.

En outre, hosttech est nommée «Étoile montante ? entreprise dotée d'un portefeuille prometteur et ayant un potentiel futur élevé», selon la définition d'ISG, dans un quadrant.

Des versions personnalisées du rapport sont disponibles auprès de BitHawk, ELCA, Green, JMC Software et Swisscom.

Le rapport ISG Provider Lenstm 2022 «Next-Gen Private/Hybrid Cloud ? Data Center Services & Solutions» relatif à la Suisse est gratuit pour les abonnées; il peut être commandé (version payante) sur cette page Web.

