NetEase conclut des partenariats numériques exclusifs pour la Coupe du monde 2022 avec la France et l'Argentine





HANGZHOU, Chine, 15 juillet 2022 /PRNewswire/ -- NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES et HKEX: 9999, « NetEase » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que NetEase Media, la plateforme média Internet bien établie de la société, avait conclu un partenariat avec la Fédération française de football (FFF) et la Fédération argentine de football (AFA) faisant de la plateforme le média en ligne exclusif de la Chine pour couvrir les performances de ces équipes lors de la Coupe du monde 2022.

Selon les termes de ces accords, NetEase Media diffusera du contenu personnalisé pour les deux équipes de football très en vue dans les médias en Chine. Pendant la Coupe du monde, NetEase Media invitera les joueurs et les entraîneurs des équipes à analyser et à donner leurs pronostics pour la progression des tournois par le biais de chats vidéo. Elle produira également des documentaires sur des joueurs de renom tels que Lionel Messi. En outre, les fans chinois des deux équipes pourront découvrir de plus près leurs stars du football préférées grâce à des messages et des discussions interactives sur les plateformes de NetEase.

NetEase Media abrite l'un des premiers portails Internet de Chine et l'une des applications d'information les plus populaires du pays. Depuis des décennies, la plateforme s'attache à fournir un contenu de qualité, informatif et inspirant, à des millions d'utilisateurs chinois.

C'est la troisième fois consécutive que NetEase travaille conjointement avec les principales associations de football mondiales pour fournir aux utilisateurs un contenu premium exclusif en Chine pour la Coupe du monde. Lors de la précédente Coupe du monde, en 2018, NetEase Media s'était associé aux équipes nationales de football françaises et allemandes pour diffuser plus de 11 000 communiqués originaux sur une variété de médias sociaux et d'information, pour un total de plus de 1,5 milliard de pages vues.

À propos de NetEase, Inc.

En tant que société de technologie Internet de premier plan basée en Chine, NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES et HKEX: 9999, « NetEase ») fournit des services en ligne de première qualité centrés sur un contenu innovant et diversifié, une communauté, une communication et un commerce. NetEase développe et gère certains des jeux mobiles et PC les plus populaires en Chine. Ces dernières années, NetEase a connu une expansion sur les marchés internationaux, notamment au Japon et en Amérique du Nord. Outre ses propres contenus de jeux, NetEase s'associe à d'autres développeurs de jeux de premier plan, tels que Blizzard Entertainment et Mojang AB (filiale de Microsoft), pour proposer des jeux de renommée mondiale en Chine. Les autres offres de services innovantes de NetEase comprennent ses filiales contrôlées majoritairement, Youdao (NYSE: DAO), la principale société chinoise d'apprentissage intelligent axée sur la technologie, et Cloud Village (HKEX: 9899), également connue sous le nom de NetEase Cloud Music, la principale communauté de contenu musical en ligne de Chine, ainsi que Yanxuan, la plateforme de e-commerce de marques privées de NetEase. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://ir.netease.com/.

Contacts de NetEase

Demandes de renseignements des investisseurs :

Margaret Shi

NetEase, Inc.

[email protected]

Tél. : (+86) 571-8985-3378

Twitter : https://twitter.com/NetEase_Global

Demandes de renseignements des médias :

Li Ruohan

NetEase, Inc.

Tél. : (+86) 571-8985-2668

[email protected]

Twitter : https://twitter.com/NetEase_Global

Communiqué envoyé le 15 juillet 2022 à 04:30 et diffusé par :