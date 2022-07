L'entreprise d'IA industrielle Detect Technologies lève 28 millions de dollars dans un financement de série B mené par Prosus Ventures





La société s'apprête à étendre sa présence mondiale pour répondre à l'accélération de la demande d'automatisation industrielle

CHENNAI, Inde, 15 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Detect Technologies , une entreprise leader dans le domaine des SaaS basés sur l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'elle a levé 28 millions de dollars en financement primaire et secondaire Detect Technologies fournit des applications basées sur le cloud aux industries pour automatiser et améliorer la visibilité des risques industriels et améliorer la productivité. Prosus Ventures a mené ce tour de table avec une participation importante des investisseurs existants Accel et Elevation Capital, et un soutien continu des autres investisseurs existants : Shell Ventures, Bharat Innovation Fund et Bluehill Capital.

Detect Technologies a connu une croissance rapide pour devenir une entreprise leader en IA industrielle et en SaaS. L'entreprise utilisera ce capital pour poursuivre son expansion et renforcer ses ventes et ses opérations sur les marchés internationaux en Amérique du Nord et en Europe. Opérant dans l'espace en évolution rapide de l'IA, la société a également alloué des fonds pour enrichir sa suite de produits.

« Notre vision est de fournir des renseignements exploitables pour aider les industries à atténuer leurs risques tout en atteignant leurs objectifs commerciaux de manière durable. Je suis heureux que nos clients signalent moins d'incidents SSE et une réduction des temps d'arrêt non planifiés avec des niveaux de productivité accrus. Nous sommes reconnaissants de la confiance que nous accordent nos investisseurs, et nous sommes impatients d'accélérer notre expansion sur le marché », a déclaré Daniel Raj David, PDG et cofondateur de Detect Technologies.

Ashutosh Sharma, responsable des investissements en Inde chez Prosus Ventures, a déclaré : « La sécurité des travailleurs de première ligne et la productivité des actifs sont des problèmes mondiaux non résolus, avec des implications financières et ESG importantes. L'équipe de Detect a fait un travail phénoménal en construisant une solution cloud plug & play basée sur l'apprentissage automatique pour automatiser la détection des violations de la sécurité en temps quasi réel, ce qui se reflète dans leur leadership sur le marché, la qualité des logos et l'expansion récente et prévue de l'entreprise. Chez Prosus Ventures, nous nous engageons à soutenir les entreprises SaaS qui créent des solutions vraiment uniques pour résoudre des problèmes réels à grande échelle. Nous sommes ravis de participer à la prochaine phase de croissance de Detect et de travailler en étroite collaboration avec les fondateurs pour soutenir leur ambition de devenir des leaders mondiaux dans le domaine des solutions d'automatisation industrielle. »

Les industries explorent activement des solutions complètes pour automatiser leurs fonctions d'identification des risques et de reporting. Le portefeuille de clients de Detect s'accroît à l'échelle mondiale dans divers secteurs industriels. Une visibilité accrue et des informations exploitables aident les organisations à réduire les cas de non-conformité et à améliorer la productivité et le rendement.

« Les secteurs industriels ont historiquement été confrontés à un manque de données en temps réel et de perspectives pour atténuer les problèmes de sécurité et les pertes de revenus dues aux arrêts non planifiés. Detect a été à l'avant-garde de la résolution de ces problèmes dans de très grandes installations pour de très grands clients, au niveau mondial. Chez Accel, nous continuons à être enthousiasmés par les progrès réalisés par l'entreprise au cours de l'année qui a suivi notre partenariat avec elle et nous continuons à approfondir cette relation », a ajouté Barath Shankar Subramanian, partenaire, Accel.

Detect va élargir sa clientèle en Amérique du Nord. La société a établi une présence à Houston, Texas, en tant que siège social nord-américain et a signé des contrats mondiaux pluriannuels avec des industries Fortune 500.

Mridul Arora, Partner, Elevation Capital, a déclaré : « Nous sommes ravis de consolider notre relation avec Detect dans la prochaine phase de leur voyage. Non seulement ils ont une plateforme technologique de classe mondiale, mais ils l'ont également complétée par un fort muscle d'exécution. Leurs partenariats à l'échelle de l'entreprise avec Shell et de nombreux autres conglomérats mondiaux témoignent de la qualité de leur solution et de la haute estime que leur porte le secteur. Nous sommes sûrs que le meilleur est à venir pour Daniel, Tarun et l'équipe Detect »

Detect Technologies est une société SaaS de technologie d'entreprise qui fournit de l'intelligence aux industries pour atténuer les risques de grande conséquence grâce à une suite d'applications d'IA basées sur le cloud. Detect a créé une vaste bibliothèque d'applications d'IA qui extraient des informations exploitables à partir de données structurées et non structurées. Ces informations ont aidé les industries à améliorer la sécurité sur le lieu de travail, à surveiller efficacement les processus de travail, à accroître la visibilité des risques externes sur leur infrastructure et à améliorer la productivité.

