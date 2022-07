EcoVadis renforce ses capacités de veille en matière de durabilité avec l'acquisition d'ecotrek





EcoVadis, leader mondial de la notation de la durabilité des entreprises, annonce aujourd'hui l'acquisition d'ecotrek, une société d'extraction de données sur le développement durable. Grâce à ses capacités de collecte, de numérisation et d'analyse automatisées de données sur le développement durable, EcoVadis disposera désormais d'un portefeuille de solutions lui permettant de consolider ses capacités techniques, d'améliorer l'expérience de ses clients et d'accroître sa visibilité grâce à des informations fiables sur ses partenaires commerciaux, accélérant ainsi le rythme de son expansion mondiale.

Comptant déjà plus de 5 millions de profils d'entreprises dans sa base de données, les capacités d'exploration des données de durabilité (SDM) d'ecotrek permettent l'automatisation de la collecte et de l'intégration des données de durabilité dans les processus commerciaux. EcoVadis bénéficie ainsi d'un accès unique aux informations propres à chaque entreprise pour appréhender les risques et les opportunités d'ordre environnemental, social et éthique, offrant aux organisations une visibilité des risques toujours plus rapide et fiable sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

"L'acquisition d'ecotrek consolide notre position en tant que premier choix pour les entreprises désireuses de générer un impact sur la durabilité à l'échelle de leurs chaînes de valeur. Nous accueillons l'équipe entrepreneuriale, la technologie et l'expertise d'ecotrek au sein de notre objectif et de notre culture", a déclaré Pierre-François Thaler, co-PDG d'EcoVadis. "C'est une étape importante alors que nous intensifions les investissements dans la technologie et les capacités de veille en matière de durabilité que nous souhaitons proposer à notre clientèle mondiale."

Dotée du potentiel SDM d'ecotrek, la collecte de données, la numérisation, l'analyse et la classification automatisées des informations de durabilité d'une entreprise complètent les capacités techniques d'EcoVadis. EcoVadis peut ainsi offrir une veille prédictive encore plus puissante et rapide pour optimiser les stratégies de gestion des risques liés à la durabilité. Il permet également à EcoVadis de valoriser la qualité et l'expérience de ses évaluations tout en optimisant l'efficacité des processus pour améliorer le parcours d'engagement avec les partenaires de la chaîne de valeur. La nouvelle gamme de produits combinée constituera une offre de bout en bout, de la classification et de la surveillance des risques à l'amélioration des performances des fournisseurs en termes de durabilité.

"Nous avons élaboré et validé notre technologie pour répondre à un besoin fort et croissant du marché, qui consiste à faciliter et à accélérer l'analyse de la durabilité. EcoVadis est le partenaire idéal pour faire évoluer notre mission visant à aider les entreprises à développer l'approvisionnement durable à l'échelle mondiale", a déclaré Rena Kleine, co-PDG d'ecotrek. "En unissant nos forces à celles d'EcoVadis, nos clients bénéficieront d'avantages considérables en matière de croissance des produits et de capacité à monter en puissance, et ils seront en mesure d'intégrer rapidement la durabilité dans leurs processus d'approvisionnement, pour un impact maximal."

Compte tenu des réglementations croissantes, telles que la loi allemande sur la chaîne d'approvisionnement et la directive européenne imminente sur la diligence raisonnable de la chaîne d'approvisionnement, les offres complètes combinées procurent aux clients une avance considérable sur leurs homologues en matière de surveillance et d'amélioration de leur chaîne d'approvisionnement, pour se conformer non seulement à cette loi, mais aussi pour réussir dans le nouvel environnement commercial responsable.

Les quatre cofondateurs d'ecotrek ont regroupé leurs expériences en matière de logiciels, d'ingénierie et de sciences appliquées pour créer l'entreprise en 2020. Avec toute leur équipe, ils rejoindront l'entreprise EcoVadis pour fusionner avec l'équipe d'EcoVadis en Allemagne. Pour en savoir plus, veuillez contacter EcoVadis.

À propos d'EcoVadis

EcoVadis est une société à vocation spécifique dont la mission est de proposer des évaluations de durabilité des entreprises fiables sur le plan mondial. Les entreprises de toutes tailles se fient à l'expertise d'EcoVadis et à ses évaluations fondées sur des données probantes pour suivre et améliorer les performances en matière de développement durable de leurs partenaires commerciaux. Ses fiches d'évaluation, ses points de référence, ses outils d'action carbone et ses informations guident l'amélioration des pratiques environnementales, sociales et éthiques dans 200 catégories industrielles à travers 175 pays. Des leaders du secteur tels que Amazon, Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, LVMH, Salesforce, Bridgestone, BASF et JPMorgan font partie des 95 000 entreprises qui font appel à EcoVadis pour favoriser la résilience, la croissance durable et l'impact positif dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecovadis.com, Twitter ou LinkedIn.

À propos d'ecotrek

ecotrek est une startup spécialisée dans l'extraction de données sur la durabilité, qui se concentre sur la surveillance automatisée des fournisseurs pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, sur la base de points de données accessibles au public. Grâce à la collecte et à la classification des données à l'aide de l'apprentissage machine, la technologie SDM d'ecotrek garantit un aperçu instantané des données de milliers de fournisseurs en quelques heures, ce qui permet d'obtenir des informations exploitables et d'améliorer la durabilité globale de la chaîne d'approvisionnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecotrek.tech ou LinkedIn.

