Le gouvernement du Canada investit plus de 30 M$ pour assurer la relance de festivals et d'événements culturels au Québec

Des festivals et des événements de partout au Québec obtiennent une aide financière de DEC pour bonifier leurs activités et se positionner pour l'avenir.

MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le tourisme à travers les festivals et les événements contribue au développement économique des régions du Québec. En plus d'attirer de nombreux touristes, ce qui constitue un apport économique considérable, ces manifestations culturelles permettent aux Canadiens de se rassembler pour renouer les uns avec les autres et célébrer ensemble de nouveau.

C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des investissements totalisant 30 584 054 $ qui permettront à 14 festivals et événements à travers le Québec de se positionner pour l'avenir, notamment en adoptant des pratiques écoresponsables, en adaptant leurs installations au contexte actuel de santé publique ainsi qu'en bonifiant leur offre événementielle et la commercialisation à l'international. Un complément d'information sur 18 projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada est conscient des impacts économiques de la pandémie sur les festivals et événements, les travailleurs qui en vivent et les économies régionales qui en dépendent, partout au pays. En les appuyant, le gouvernement du Canda aide les régions à se positionner comme destinations touristiques de choix, contribue à la diversification et à la vitalité de l'économie de nos régions et favorise les investissements dans les actifs et les produits touristiques canadiens.

Citations

« Les festivals et les événements culturels stimulent la création et représentent des retombées économiques indéniables au Québec et partout au pays. Ces écosystèmes événementiels ont dû faire face à de nombreux défis durant la pandémie. Notre gouvernement continue d'être au rendez-vous pour les soutenir dans la relance qui s'amorce au grand plaisir des résidents et des touristes du monde entier. Je salue le travail de tous les artisans derrière ces célébrations qui nous permettent de revivre collectivement de beaux moments et de célébrer notre vitalité culturelle. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nos festivals sont des porteurs majeurs de notre culture et de notre patrimoine au Québec et partout au pays! Ça fait du bien de les retrouver et de voir nos artistes monter à nouveau sur les scènes de nos festivals préférés. La pandémie n'a pas été facile pour eux et on continue de répondre présent pour les soutenir dans la relance. Avec ce soutien, nos événements culturels peuvent continuer de faire rayonner notre culture, attirer des visiteurs de partout et créer de bons emplois pour les gens de chez nous! Je suis certain que les festivaliers d'un bout à l'autre du pays seront au rendez-vous cet été et tout au long de l'année! »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu des programmes suivants :

Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE)

L'IAGFE vise à aider les grands festivals et événements à demeurer opérationnels et à adapter ou bonifier leurs activités afin de mieux se positionner pour l'avenir. Cette initiative est assortie d'un budget de 200 M$ sur deux ans, dont 100 M$ pour le Québec, où sa mise en oeuvre est assurée par DEC.

Programme de développement économique du Québec (PDEQ)

Le PDEQ vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Fonds d'aide au tourisme (FAT)

Le Fonds d'aide au tourisme, livré par les agences de développement régional (ADR ) et Innovation, Science et Développement Économique Canada ( ISDE ), aide les entreprises et les organismes touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Le Fonds d'aide au tourisme, livré par les agences de développement régional (ADR ISDE DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

