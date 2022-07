AFRICAN LEADERSHIP INTERNATIONAL CONCLUT UN ACCORD POUR L'ACQUISITION DE HOLBERTON INC. DANS LA SILICON VALLEY AFIN DE COMBLER LE DÉFICIT DE COMPÉTENCES EN GÉNIE LOGICIEL AU NIVEAU MONDIAL





PORT LOUIS, Maurice, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- African Leadership International (ALI), dont le but est de transformer l'Afrique en produisant trois millions de chefs d'entreprise d'ici 2035, a conclu un accord pour l'acquisition de Holberton Inc., une société fondée dans la Silicon Valley qui propose une alternative à l'université pour former la prochaine génération d'ingénieurs logiciels. L'acquisition conférera à ALI la propriété du programme de technologie de pointe qui lui permettra de donner accès aux organisations mondiales à une importante main-d'oeuvre inexploitée capable de combler la pénurie mondiale croissante de talents dans le domaine de la technologie. Elle changera également la vie de millions d'Africains en leur fournissant les compétences en génie logiciel essentielles pour le futur espace de travail numérique. L'acquisition devrait s'achever au troisième trimestre. Dans le cadre de la transaction, le réseau Holberton School deviendra une organisation indépendante.

Selon le Forum économique mondial, la pandémie a accéléré le rythme de la révolution numérique dans pratiquement tous les secteurs. 97 millions de nouvelles fonctions doivent voir le jour pour mieux correspondre à la nouvelle division du travail entre les humains, les machines et les algorithmes. Avec leur population vieillissante, la Chine, l'Inde et l'Occident, sources traditionnelles de talents technologiques, connaissent actuellement des pénuries pour répondre à cette nouvelle demande.

L'Afrique connaît une croissance démographique rapide. Elle a la main-d'oeuvre la plus jeune au monde, avec un âge moyen de 19 ans, contre 48 ans en Allemagne ou au Japon. Le continent devrait compter 1,1 milliard de travailleurs d'ici 2035, dépassant ainsi la Chine et l'Inde. En conséquence, pour les entreprises technologiques mondiales, le continent représente de plus en plus le prochain vivier de talents technologiques. Au cours des trois dernières années, Twitter, Google, Microsoft, IBM et Alibaba entre autres, ont tous fait part de leur intention d'ouvrir des centres technologiques en Afrique.

Ces tendances ont incité ALI à s'associer au programme de technologie de pointe de Holberton il y a deux ans pour accélérer la formation des ingénieurs logiciels sur le continent africain. L'an passé, plus de 95 000 étudiants se sont inscrits au programme d'acquisition de compétences accélérée ALX de African Leadership International. Le nombre d'étudiants s'est d'ailleurs multiplié par plus de 2 000 au cours des 15 derniers mois.

Grâce à The ROOM, la branche de placement de African Leadership International, ces talents de classe mondiale feront par la suite l'objet d'une association et d'une rencontre avec des entreprises mondiales désireuses de construire leurs équipes technologiques. Cette situation est comparable aux entreprises de technologie qui actuellement se rendent en Europe de l'Est et en Inde pour trouver des talents.

Avec cette acquisition, ALI espère se positionner comme une source de talents technologiques de premier plan sur le continent africain, et l'une des plus importantes au monde. La technologie de Holberton a prouvé qu'elle jouera un rôle crucial dans l'écosystème ALI. Les étudiants formés à l'aide de la technologie de Holberton ont été embauchés par des entreprises comme Apple, Google, Tesla, LinkedIn, Dropbox, Pinterest, Rappi et Nvidia.

Avec la combinaison du programme ALX, de la technologie de Holberton et du placement professionnel The ROOM, ALI souhaite proposer un service de classe mondiale qui renforcera la place de l'Afrique place de choix de l'Afrique pour la technologie, tout en offrant une solution durable à la pénurie mondiale de talents en technologie.

Citations

« Grâce tous nos efforts combinés jusqu'aujourd'hui, nous avons été en mesure d'offrir des expériences d'apprentissage de grande qualité aux jeunes Africains et ce, à grande échelle. C'est sans commune mesure avec ce que j'ai vécu au cours de mes 20 années d'expérience dans le développement du capital humain sur le continent. Avec notre trajectoire actuelle, je suis convaincu qu'au cours de la prochaine décennie, nous produirons des millions de leaders africains dans le domaine du numérique, capables de résoudre un grand nombre des plus grands défis de l'Afrique. Notre ambition est de devenir la plus grande source de talents technologiques au monde », a confié Fred Swaniker, fondateur et PDG de African Leadership International.

« Cette acquisition contribuera à remédier à la pénurie mondiale de compétences technologiques, en combinant nos forces respectives aux talents africains qui montrent le chemin. Cet environnement collaboratif axé sur les projets prépare tous les étudiants à entrer sur le marché du travail dès l'obtention de leur diplôme. Nos ingénieurs logiciels donneront aux organisations du monde entier les moyens de faire rapidement évoluer leurs besoins en matière de talents technologiques », s'est réjoui Julien Barbier, cofondateur de Holberton.

À propos de African Leadership International

D'ici 2035, l'Afrique aura la plus grande main-d'oeuvre au monde et devra catalyser la transformation en donnant des moyens à sa plus grande ressource inexploitée : ses habitants. Animée par ce défi, African Leadership International fait partie de l'écosystème des institutions du African Leadership Group (ALG) rassemblé autour d'un projet : exploiter l'abondant capital humain de l'Afrique en sélectionnant, produisant et mettant en relation 3 millions de leaders éthiques et entrepreneuriaux du continent d'ici 2035. L'initiative a été fondée en 2004 par Fred Swaniker, un entrepreneur en série reconnu par Time Magazine en 2019 comme l'une des 100 personnes les plus influentes au monde. Toujours en 2019, Fast Company a nommé l'Université africaine de leadership d'ALG l'entreprise la plus innovante d'Afrique et l'une des 50 entreprises les plus innovantes au monde pour avoir « remodeler l'éducation pour correspondre à une nouvelle ère ».

East Wind Advisors, Winston & Strawn LLP et Mazars ont respectivement fourni des conseils financiers, juridiques et comptables à ALI.

À propos de Holberton

Fondée dans la Silicon Valley en 2015, la proposition innovante et flexible de Holberton, un « système d'exploitation pour l'éducation », offre un portefeuille unique d'outils, de programmes d'études autoévalués sur mesure et de méthodes d'enseignement pour aider ses clients (établissements d'enseignement, universités, entreprises, gouvernements et franchisés de la Holberton School) à former la prochaine génération de talents numériques à grande échelle.

Lowenstein Sandler LLP a conseillé Holberton, Inc. pour cette transaction.

