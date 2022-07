RESSOURCES KOBO INC. renforce son équipe technique avant la réalisation de son PAPE





Ressources Kobo inc. (« Kobo » ou la « société ») a le plaisir d'annoncer que M. Marc-Antoine Audet, Ph. D. (géologie), géologue, deviendra conseiller technique du conseil d'administration et M. Chris Picken, MIMMM entrera au service de Kobo en qualité de directeur de l'exploration.

M. Marc-Antoine Audet, B. Sc., M. Sc. et Ph. D (géologie) agira à titre de conseiller technique du conseil. M. Audet compte plus de 35 années d'expérience en géologie dans des projets d'exploration et de mise en valeur à l'échelle internationale après avoir travaillé auprès d'Xstrata Nickel et de Falconbridge en Afrique, au Brésil et en Nouvelle-Calédonie.

Il est actuellement chef de la direction de Ressources Sama Inc. depuis mars 2010, petite société en pleine expansion qui explore et met en valeur le gisement de nickel-cuivre-palladium de Samapleu en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Il est également fondateur et géologue principal de SRG Mining, société qui exploite un projet de graphite en Guinée, en Afrique de l'Ouest.

M. Audet est également géologue-conseil spécialisé dans la gestion de projets dans des pays étrangers ainsi que dans l'estimation et la déclaration des ressources et réserves minérales. Il a mis son expertise au service de la mise en oeuvre et de la gestion de projets entièrement nouveaux et de projets de développement précoce dans des environnements étrangers (Afrique, Amérique du Sud, Pacifique, Caraïbes, etc.), avec une expérience dans les domaines de l'environnement, de la santé et de la sécurité et des aspects sociaux et communautaires.

Kobo a également le plaisir d'annoncer que M. Chris Picken, MIMMM entrera au service de Kobo en qualité de directeur de l'exploration. M. Picken compte plus de 35 années d'expérience dans le secteur de l'exploration minière en tant que géologue, directeur de l'exploration et chef de l'exploitation. Il a travaillé pour un grand nombre de grandes, moyennes et petites sociétés d'exploration internationales dans divers pays en Afrique et en Amérique du Sud qui ont fait des découvertes minérales importantes grâce à sa participation à des programmes d'exploration.

M. Picken explore les terrains aurifères de l'Archéen et du Birimien en Afrique de l'Ouest depuis dix ans en Côte d'Ivoire, au Libéria et en Sierra Leone. Il a été le surintendant de la géologie dans le cadre des programmes de forage pour des études de préfaisabilité et de faisabilité définitives au gisement aurifère Yaouré entre 2014 et 2018 pour Amara Mining et Perseus Mining après leur acquisition en 2016. Auparavant, il a oeuvré en Tanzanie et en Ouganda pour cibler des minéralisations aurifères encaissées dans de la roche verte dans la région du lac Victoria.

À propos de Kobo

Constituée en société en décembre 2015 et ayant son siège social à Québec, Ressources Kobo inc. est une petite société d'exploration et de développement minier qui se spécialise dans l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de projets aurifères situés en Afrique de l'Ouest, principalement en Côte d'Ivoire. Kobo, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive KOBO Resources C.I., a obtenu deux permis de recherche d'or visant environ 449 km2. L'objectif principal de Kobo est l'exploration et la mise en valeur du projet aurifère Kossou, situé dans les régions de Yamoussoukro et de Bouaflé, dans le centre de la Côte d'Ivoire, et qui vise une superficie de 147,365 km2. Le projet Kossou est situé à 6 km à l'est du gisement d'or Yaouré, exploité par Perseus Mining depuis mars 2021.

Kobo a déposé auprès des autorités en valeurs mobilières des provinces de la Colombie-Britannique, d'Alberta, d'Ontario et de Québec un prospectus ordinaire modifié définitif (le « prospectus définitif ») à l'égard d'un premier appel public à l'épargne proposé visant des unités de la société (les « unités ») moyennant un produit brut total minimal de 5 000 000 $ et un produit brut total maximal de 10 000 000 $ (le « placement »), et a obtenu le 27 mais 2022 un visa à l'égard de ce prospectus définitif.

Le prix d'émission de chaque unité est de 0,25 $. Le nombre d'unités devant être vendues dans le cadre du placement n'a pas encore été établi.

Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la société (une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'une action ordinaire de la société (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription entier confère à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire au prix d'achat de 0,40 $ l'action ordinaire pendant une période de trois ans à compter de la clôture du placement.

Le placement sera effectué pour compte par Partenaires en gestion de patrimoine Echelon inc. en qualité de chef de file d'un syndicat de placeurs pour compte comprenant Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Leede Jones Gable, Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte »). La société a attribué aux placeurs pour compte une option de surallocation leur permettant de souscrire jusqu'à concurrence du nombre additionnel d'unités, de bons de souscription, d'actions ordinaires ou une combinaison de ceux-ci correspondant à 15 % des unités offertes et vendues dans le cadre du placement, option qui peut être exercée en totalité ou en partie à tout moment pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement, inclusivement.

Le prospectus définitif renferme de l'information importante concernant Kobo, les unités et le placement. Des exemplaires du prospectus définitif, du rapport technique aux termes du Règlement 43-101 et des documents de commercialisation peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 15 août 2022 et est assujettie aux conditions de clôture usuelles, y compris la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires. La Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») a approuvé sous condition l'inscription des actions ordinaires, y compris celles qui seront émises et vendues dans le cadre du placement. L'inscription est subordonnée à l'approbation de la TSXV conformément à ses exigences d'inscription initiales, y compris l'obligation, pour Kobo, de remplir les exigences d'inscription usuelles de la TSXV. Les actions ordinaires devraient commencer à être négociées à la TSXV sous le symbole « KRI » à la date de clôture du placement.

Le produit net tiré du placement sera affecté au financement du programme d'exploration prévu du projet aurifère Kossou de la société et des activités d'exploration de son projet Bongouanou, au fonds de roulement et aux fins générales de l'entreprise, comme il est indiqué dans le prospectus définitif.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de Kobo dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

La TSXV n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. La TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la TSXV) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Les titres de la société n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ni d'aucune autre loi sur les valeurs mobilières étatique et ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens donné à « United States » dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933). Par conséquent, les titres de la société ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à une dispense des obligations d'inscription prévues par ces lois.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme certains énoncés et certains renseignements qui peuvent constituer de l'information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne. L'information prospective se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots et d'expressions comme « planifier», « s'attendre », « proposer », « avoir l'intention de », « envisager », « prévoir », « croire » ou des variantes (y compris des variantes négatives ou grammaticales) de ces termes et expressions ou à des énoncés laissant croire que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » être pris, se produire ou être atteints ou seraient « susceptibles » de l'être. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, notamment, des énoncés concernant les détails du placement, la clôture du placement et le respect des conditions de clôture connexes, la capacité de Kobo d'obtenir l'approbation finale de la TSXV, l'exercice éventuel par les placeurs pour compte de l'option de surallocation, l'emploi du produit, l'inscription des actions ordinaires à la cote et l'entreprise de Kobo. Les énoncés ou l'information de nature prospective sont fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui ont été utilisés pour élaborer ces énoncés et cette information, mais qui peuvent se révéler inexacts. Bien que Kobo estime que les attentes exprimées dans ces énoncés ou cette information de nature prospective sont raisonnables, il ne faut pas s'y fier outre mesure puisque Kobo ne peut garantir que ces attentes se révéleront exactes. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux décrits dans l'information prospective comprennent, notamment, les négociations avec les placeurs pour compte concernant les détails du placement, l'incapacité de réunir les fonds nécessaires pour réaliser le placement, l'inscription à la cote ou d'autres conditions imposées par la TSXV à l'inscription des actions ordinaires, les autres approbations réglementaires requises pour la clôture du placement ainsi que les risques et incertitudes dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif, qui peut être consulté sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. L'information prospective figurant dans le présent communiqué de presse traduit les attentes, hypothèses et croyances actuelles de Kobo d'après les renseignements dont dispose actuellement la société. L'information prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est présentée et, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige, Kobo décline toute intention ou obligation de mettre à jour l'information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs.

