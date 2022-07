Novacap devient un investisseur majeur dans la plus grande place de marché en ligne de services financiers au Canada Ratehub.ca





MONTRÉAL, le 14 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, annonce aujourd'hui la conclusion d'un partenariat avec Ratehub.ca, un marché financier en ligne basé à Toronto qui offre aux Canadiens des comparaisons de prix sur des produits financiers tels que les hypothèques, les cartes de crédit, les produits d'assurance et plus encore. Ratehub.ca offre également aux Canadiens l'accès à des courtiers internes en prêts hypothécaires, en assurance automobile et en assurance habitation. Cette transaction marque la cinquième acquisition de plateforme du premier fonds de services financiers de Novacap.

NOVACAP annonce un invesstissement majeur dans Ratehub.ca, le plus grand marché financier en ligne au Canada .

Fondée en 2010 par Alyssa Furtado et James Laird, Ratehub.ca est la principale plateforme canadienne destinée à sensibiliser les consommateurs, à promouvoir la transparence financière et à permettre l'achat en ligne de produits financiers. La plateforme éducative de Ratehub.ca, Moneysense.ca, est la principale ressource en matière de contenu éducatif financier au Canada. Les deux plateformes attirent annuellement plus de 19 millions d'utilisateurs.

"L'objectif de Ratehub.ca est de fournir aux utilisateurs un processus d'achat transparent et convivial, en faisant correspondre les besoins individuels des clients avec les produits et les fournisseurs de services les plus pertinents. Avec l'équipe de Novacap à bord, nous allons continuer sur notre lancée et accélérer notre croissance, à la fois organique et par le biais d'acquisitions", a déclaré James Laird, co-PDG de Ratehub.ca.

"Je suis ravie du potentiel que ce nouveau partenariat offre pour nos employés et nos clients. Notre objectif est de fournir les meilleurs outils et produits décisionnels pour aider les utilisateurs à prendre des décisions financières plus judicieuses. Ce partenariat constitue une étape importante pour Ratehub.ca et consolide la position de l'entreprise dans le secteur de la technologie financière", annonce Alyssa Furtado, co-PDG de Ratehub.ca.

"Lorsqu'Alyssa et James ont lancé Ratehub.ca, ils ont identifié un marché mal desservi, ont été les pionniers d'un nouveau modèle d'affaires et ont créé une marque impressionnante. Aujourd'hui, Ratehub.ca accompagne des millions de Canadiens dans la réalisation de leurs objectifs financiers, ouvrant la voie à l'accession à la propriété ainsi qu'à d'autres projets importants en leur donnant accès au crédit et à des solutions financières de manière simple, efficace et conviviale", a souligné Marcel Larochelle, Associé directeur chez Novacap. "Ce partenariat est tout naturel, puisque nous partageons le même esprit entrepreneurial et la même passion pour la mise au point de solutions innovantes."

"À la lumière de l'augmentation des taux hypothécaires, suite aux récentes hausses de taux de la Banque du Canada, Ratehub.ca est bien positionné pour continuer à aider les ménages dans le processus de renouvellement, ainsi que pour l'achat de nouvelles maisons", a déclaré Rajiv Bahl, associé principal chez Novacap. "Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction pour étendre la portée et la clientèle de Ratehub.ca."

Evercore a agi en tant que conseiller financier, et Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L., s.r.l. en tant que conseiller juridique de Ratehub.ca.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi en tant que conseiller juridique de Novacap.

À propos de Ratehub.ca

Fondé en 2010, Ratehub.ca permet à des millions de Canadiens de faire des choix financiers éclairés en leur fournissant de puissants outils de prise de décision, des perspectives de marché ainsi que des taux concurrentiels. Innovateur dans le domaine des prêts hypothécaires en ligne et pionnier du marché financier virtuel, Ratehub.ca est le premier service de comparaison à intégrer un courtier hypothécaire interne (le courtier hypothécaire primé Ratehub.ca, anciennement connu sous le nom de CanWise Financial). Ratehub.ca poursuit sa croissance et propose aujourd'hui plusieurs services, dont des devis d'assurance auto et habitation, un service de comparateur de cartes de crédit, des offres de comptes chèques et CPG, et bien plus encore. Pour plus de renseignements, visitez www.ratehub.ca.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec, à Toronto, en Ontario ainsi qu'à New York. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca.

