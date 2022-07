Reply récompensé du 2022 SAP® Pinnacle Award dans la catégorie Customer Excellence





Reply a annoncé aujourd'hui avoir décroché le 2022 SAP® Pinnacle Award dans la catégorie Customer Excellence, en récompense de sa contribution exceptionnelle comme partenaire SAP. SAP décerne ces prix chaque année aux partenaires de premier rang qui ont excellé dans le développement et la croissance de leur partenariat avec SAP et ont aidé leurs clients à s'améliorer. Les lauréats et les finalistes des 22 catégories ont été sélectionnés sur la base de recommandations venant de SAP, de commentaires de clients et d'indicateurs de performance.

« Le SAP Pinnacle Awards est notre manière de récompenser les partenaires les plus performants dont l'excellence a permis d'aider leurs clients à optimiser la gestion de leur entreprise » a déclaré Christian Klein, CEO de SAP SE. « Les partenaires gagnants ont été sélectionnés selon leur engagement pour la création de valeur pour leurs clients, une croissance exponentielle et la simplification. Ensemble, nous soutenons nos clients dans leur parcours vers l'intelligence et la durabilité de l'entreprise ».

« Nous sommes heureux de recevoir le 2022 SAP® Pinnacle Award dans la catégorie Customer Excellence. Cette récompense est le couronnement des distinctions que nous avons déjà obtenues et met en valeur notre partenariat. SAP récompense notre excellente expérience client et les résultats obtenus par nos clients, comme le montre la mise en oeuvre de projets de référence innovants et de bonnes pratiques. Ce prix confirme une fois encore notre position de leader et les relations fructueuses que nous entretenons avec nos clients, que nous soutenons avec des solutions et des services de dernière génération dans de nombreux secteurs » commente Filippo Rizzante, CRO de Reply.

Les clients de Reply bénéficient de son immense expérience internationale dans la mise en oeuvre de solutions logicielles SAP. L'entreprise suit une approche agile pour la conception et le développement de systèmes d'information professionnels pour optimiser ses activités et ses processus. L'expertise de Reply intègre l'ensemble des processus d'entreprise à l'aide de l'Internet des objets (IdO), de l'apprentissage machine, du big data et des analyses. L'entreprise utilise les dernières technologies SAP telles que SAP Customer Experience et des solutions industrielles de cloud pour mettre en oeuvre des systèmes efficaces et composables pour la transformation numérique des entreprises intelligentes.

Le SAP Pinnacle Awards met en lumière les partenaires les plus éminents pour récompenser leur dévouement pour le travail d'équipe, pour une innovation exceptionnelle, et leur capacité à aider leurs clients à atteindre leurs objectifs.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En sa qualité de réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de big data, de cloud computing, de médias numériques et d'Internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration systèmes et numériques aux organisations de divers secteurs (télécommunications, médias, industrie et services, banque et assurance), y compris les secteurs publics. www.reply.com

Reply intègre également des solutions SAP dans ses entreprises spécialisées Syskoplan Reply, Portaltech Reply et Power Reply. Chacune de ces entreprises est fortement concentrée sur son secteur et a une connaissance approfondie des processus verticaux et des exigences.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que les logos correspondants sont des marques de commerce ou des marques déposées par SAP SE en Allemagne et d'autres pays. Rendez-vous à l'adresse https://www.sap.com/copyright pour de plus amples informations et actualités sur les marques de commerce. Les autres noms de produits et de services mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce de leur entreprises respectives.

