lavojoy a annoncé que la parfumeuse de renommée mondiale Anne Flipo, qui a notamment créé des parfums pour YSL et Jo Malone, a rejoint son équipe de conception de parfums

PARIS, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ --lavojoy, marque de cosmétique, vient d'annoncer que la parfumeuse Anne Flipo avait participé à la conception d'un de ses parfums.

Née en Picardie, en France, Anne Flipo a commencé sa formation en parfumerie à l'école de parfumerie ISIPCA de Versailles. Depuis 2004, elle travaille pour International Flavors & Fragrances (IFF) dans le département de parfumerie fine à Paris en tant que parfumeuse de parfumerie fine. L'institution a pour ambition d'être la référence en matière de parfums et de senteurs de qualité supérieure sur le marché mondial, en apportant à ses clients des solutions innovantes qui améliorent la vie et le bien-être des consommateurs.

Pendant son temps de service à IFF, Anne Flipo a créé l'eau de parfum Yves Saint Laurent Libre, produit phare de 2019, avec Carlos Benaim. Pour ce produit, plus de 1 500 mélanges et créations communes ont été expérimentés et il a fallu 7 ans pour que le parfum soit terminé. Inspiré par le thème de l'encouragement des femmes à être audacieuses et courageuses dans la poursuite de la liberté et de l'individualité, il combine des notes florales douces à des notes botaniques boisées dures pour créer un nouveau parfum. L'attitude transmise aux femmes contemporaines est de briser la routine, de combiner rigidité et douceur, mais de ne pas se laisser brider par la vie, et de profiter de tout librement.

Outre ses créations pour YSL et lavojoy, Anne Flipo a également travaillé sur deux des éditions limitées de Jo Malone.

D'abord, le Star Magnolia. Il dépeint un souvenir du début du printemps à Shanghai, une ville animée et prospère, pleine de la vitalité qu'on ressent dans une métropole. La foule, la circulation et les gratte-ciels se fondent dans le mouvement de la ville. La variété de nouvelles choses à découvrir et de nouveaux souffles enivre et éveille les sens. Soudain, un léger parfum de fleurs flotte dans la brise. Une oasis mystérieuse, là, au milieu du béton armé. Maître Ann Flipo livre cette scène à la perfection au bout du nez des acheteurs.

Ensuite, il y a le parfum Basil & Neroli. Anne y a associé les notes chaudes et herbacées du basilic à un soupçon de poivre, pour donner une tournure surprenante à une note vibrante d'agrume ; les notes chatoyantes de la fleur de néroli jouent un prélude translucide de douceur et d'amertume ; le musc blanc poudré apporte une douceur persistante au final.

Les créations d'Anne mentionnées ci-dessus intriguent beaucoup le public, c'est pourquoi le monde entier commence à attendre avec impatience de voir ce qu'il adviendra des étincelles provoquées par la coopération entre Anne et lavojoy.

