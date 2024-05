La Chambre de commerce d'Ottawa dévoile le plan d'action du centre-ville d'Ottawa





OTTAWA, 17 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chambre de commerce d'Ottawa (OBOT) et l'Institut urbain du Canada (CUI) sont ravis d'annoncer la publication du plan d'action du centre-ville d'Ottawa conçu pour transformer notre centre-ville et façonner l'avenir de la région de la capitale nationale.



Depuis qu'elle a déclaré que le centre-ville était une priorité absolue en juin dernier, l'OBOT a demandé au CUI de travailler avec un conseil consultatif local pour créer un plan global visant à rendre le centre-ville d'Ottawa plus diversifié, plus durable et plus dynamique que jamais. S'appuyant sur les résultats du sommet sur le centre-ville organisé par l'OBOT à l'automne dernier, et rassemblant des recherches et des consultations approfondies, ce plan d'action constitue le prochain chapitre d'un effort de collaboration visant à développer Ottawa.

Les médias sont invités à assister à une conférence de presse.

Événement : Plan d'action du centre-ville d'Ottawa - Publication du rapport

Date : Mercredi 22 mai 2024

Lieu : Hôtel de ville d'Ottawa, place Jean Pigott

Heure : 11 h

Intervenants :

Sueling Ching, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce d'Ottawa

Branden McGuinty, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce d'Ottawa

Mary Rowe, présidente-directrice générale de l'Institut urbain du Canada

Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Annette Goerner

Directrice des relations publiques, spark*advocacy

[email protected]

613-818-6941

17 mai 2024 à 10:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :