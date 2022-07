REDEVANCES NOMAD DÉPOSE UNE CIRCULAIRE RELATIVEMENT À L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES VISANT À APPROUVER SON ACQUISITION PAR SANDSTORM GOLD LTD.





Une assemblée extraordinaire aura lieu le 9 août 2022 de façon virtuelle.

Le conseil d'administration recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter EN FAVEUR de la résolution spéciale visant à approuver l'arrangement avant la date et l'heure limites pour le dépôt des procurations, soit 11 h (heure de l'Est) le 5 août 2022.

MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW/ - Redevances Nomad Ltée (TSX: NSR) (NYSE: NSR) (« Nomad » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « circulaire ») en vue de l'assemblée extraordinaire (l'« assemblée ») des actionnaires de la Société (les « actionnaires ») qui se tiendra de façon virtuelle à 11 h (heure de l'Est) le mardi 9 août 2022 afin d'approuver l'acquisition annoncée précédemment de Nomad par Sandstorm Gold Ltd. (l'« acheteur ») au moyen d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement »).

Conformément aux modalités de l'arrangement, l'acheteur fera l'acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de la Société (les « actions de Nomad ») pour une contrepartie par action de Nomad de 1,21 action ordinaire de l'acheteur (la « contrepartie »), comme il est décrit plus en détail dans la circulaire.

Sous réserve de l'approbation des actionnaires, de l'approbation finale de l'arrangement par la Cour (au sens attribué à ce terme ci-après) et du respect des conditions de clôture restantes, y compris l'obtention de certaines approbations de la part des autorités réglementaires (la condition concernant l'autorisation en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada) ayant été remplie le 3 juin 2022), la clôture de l'arrangement devrait avoir lieu au troisième trimestre de 2022.

Recommandation du conseil d'administration de Nomad

Compte tenu d'un certain nombre de facteurs, dont la recommandation unanime du comité spécial du conseil d'administration de Nomad (le « conseil »), le conseil, après avoir consulté ses conseillers financiers et ses conseillers juridiques externes dans le cadre de l'évaluation de l'arrangement, a déterminé à l'unanimité que l'arrangement est équitable pour les actionnaires de Nomad et est dans l'intérêt de la Société, et a recommandé aux actionnaires de Nomad de voter EN FAVEUR de la résolution spéciale afin d'approuver l'arrangement. Les motifs à l'appui de la recommandation du conseil et certains des facteurs clés que celui-ci a pris en considération pour parvenir à sa décision sont décrits en détail dans la circulaire.

La circulaire et l'assemblée

Le 11 juillet 2022, la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») a rendu une ordonnance provisoire à l'égard de l'arrangement (l'« ordonnance provisoire »). L'ordonnance provisoire autorise Nomad à donner suite à diverses questions relatives à l'arrangement, y compris la tenue de l'assemblée afin que les actionnaires examinent l'arrangement et votent à l'égard de celui-ci.

La Société tiendra l'assemblée de façon virtuelle par webdiffusion en direct à l'adresse https://web.lumiagm.com/464962717, et le mot de passe suivant devra être saisi : nomad2022 (sensible à la casse). Pendant la webdiffusion audio, les actionnaires pourront assister en direct à l'assemblée, et les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront y soumettre des questions et y voter.

La circulaire, le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote (selon le cas) ainsi que la lettre d'envoi (les « documents relatifs à l'assemblée ») pour l'assemblée devraient être envoyés par la poste aux actionnaires inscrits d'ici le mardi 19 juillet 2022. Votre vote est important. Les documents relatifs à l'assemblée donnent une description de l'arrangement et comportent certains renseignements pour aider les actionnaires à décider de la manière dont ils voteront à l'égard de l'arrangement. Nous vous prions d'examiner attentivement tous les documents relatifs à l'assemblée et, si vous avez besoin d'aide, de consulter votre conseiller fiscal, financier ou juridique ou tout autre conseiller professionnel.

Les documents relatifs à l'assemblée sont également disponibles sur le site Web de Nomad au www.nomadroyalty.com/en/investors/financial-reporting/ ainsi que sous le profil de Nomad sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Seuls les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux (heure de l'Est) le 5 juillet 2022 et les fondés de pouvoir dûment nommés et inscrits ont le droit de soumettre des questions et de voter à l'assemblée. L'agent des transferts de la Société doit recevoir les procurations dûment remplies au plus tard le vendredi 5 août 2022 à 11 h (heure de l'Est).

Questions des actionnaires et aide aux actionnaires

Si vous avez des questions au sujet des procédures à suivre pour voter à l'assemblée ou de l'obtention et du dépôt du formulaire de procuration ou du formulaire d'instructions de vote requis, veuillez communiquer avec Services aux investisseurs Computershare Inc. au 1 800 564-6253 (numéro sans frais en Amérique du Nord) ou au 514 982-7555 (appels à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord).

Dépôts annuels auprès de la SEC

La Société annonce également qu'elle a déposé, le 31 mars 2022, son rapport annuel sur formulaire 40-F (le « formulaire 40-F ») pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. On peut consulter le formulaire 40-F sous le profil de Nomad sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. De plus, les actionnaires de Nomad peuvent communiquer avec Nomad par la poste au 1275, av. des Canadiens-de-Montréal, bureau 500, Montréal (Québec) Canada H3B 0G4, par téléphone au 438 538-7555 ou par courriel à l'adresse [email protected] afin d'obtenir gratuitement des exemplaires du formulaire 40-F, qui inclut les états financiers consolidés audités de Nomad aux 31 décembre 2021 et 2020 et pour les exercices terminés à ces dates. Ces états financiers sont également disponibles sous le profil de Nomad sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou sur le site Web de Nomad à l'adresse www.nomadroyalty.com/en/investors/financial-reporting/.

À propos de Redevances Nomad Ltée

Redevances Nomad Ltée est une société de redevances aurifères et argentifères qui achète des droits sur un pourcentage de l'or ou de l'argent produit par une mine, et ce, pour la durée de vie de la mine. Nomad détient un portefeuille de 21 redevances, flux et autres actifs, dont 8 se trouvent sur des mines en production. Nomad prévoit accroître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de flux et de redevances supplémentaires relatifs à des mines qui sont en production ou qui le seront à court terme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.nomadroyalty.com.

À propos de Sandstorm Gold Ltd.

Sandstorm est une société de redevances aurifères qui fournit un financement initial aux sociétés minières aurifères à la recherche de capitaux et qui, en retour, reçoit le droit à un pourcentage de l'or produit par une mine, pour la durée de vie de celle-ci. Après la clôture de l'opération visant Nomad annoncée le 2 mai 2022, Sandstorm aura acquis un portefeuille de plus de 250 flux et redevances, dont 39 des mines sous-jacentes sont en production. Sandstorm prévoit accroître et diversifier son profil de production à faible coût grâce à l'acquisition de redevances aurifères supplémentaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.sandstormgold.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres règles d'exonération américaines applicables (collectivement, « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse sont expressément visées par la présente mise en garde, et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci.

Toutes les déclarations autres que les déclarations concernant des faits historiques qui se trouvent dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives qui comportent certains risques et incertitudes et sont basées sur des prévisions de résultats opérationnels ou financiers futurs, des estimations de montants ne pouvant être établis à l'heure actuelle et des hypothèses de la direction. Toute déclaration qui exprime ou comporte des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendements futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que « s'attendre à » ou « ne pas s'attendre à », « être prévu », « prévoir » ou « ne pas prévoir », « planifier », « estimer » ou « avoir l'intention », ou en indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » être pris, survenir ou être atteints ou en utilisant le mode futur ou conditionnel à leur égard) n'est pas une déclaration concernant des faits historiques et peut être une déclaration prospective, notamment les déclarations concernant la date prévue et le calendrier de réalisation de l'arrangement; la capacité d'obtenir les approbations requises de la part de la Cour, des actionnaires et des autorités réglementaires en vue de l'arrangement, ainsi que le calendrier d'obtention de ces approbations. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent de ceux que laissent entrevoir les déclarations prospectives.

Veuillez consulter la rubrique intitulée « Risk Relating to the Arrangement and the Combined Company » de la circulaire et la rubrique intitulée « Risk Factors » de la notice annuelle de Nomad datée du 30 mars 2022 pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que la rubrique intitulée « Risks and Uncertainties » du rapport de gestion de Nomad pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion intermédiaire de Nomad pour le trimestre terminé le 31 mars 2022, lesquels documents (en anglais seulement) se trouvent sous le profil de Nomad sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux que ces déclarations prévoient. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont faites en date de celui-ci. Nomad décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, que ce soit par suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou pour toute autre raison que ce soit, sauf dans la mesure requise en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Si Nomad met à jour une ou plusieurs déclarations prospectives, il ne faut pas en déduire que Nomad fera d'autres mises à jour concernant ces déclarations prospectives.

