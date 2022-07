ÉNERGIR CONCLUT UNE NOUVELLE CONVENTION DE CRÉDIT ET UN PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL DE 800 MILLIONS DE DOLLARS





MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Énergir inc. a annoncé aujourd'hui la conclusion par Énergir, s.e.c. et Énergir inc. avec leur consortium bancaire d'une nouvelle convention de crédit qui prévoit une facilité de crédit renouvelable garantie de 800 millions de dollars venant à échéance le 13 juillet 2027 (la « Convention de crédit »). Cette nouvelle facilité de crédit remplace la facilité de crédit de 800 millions de dollars mise en place le 2 mars 2012 par Énergir inc. à titre d'emprunteur et Énergir, s.e.c. à titre de caution.

Énergir, s.e.c. devient emprunteur aux termes de la Convention de crédit ; néanmoins, Énergir inc. demeurera également co-emprunteur aux termes de la Convention de crédit pour une période intérimaire de quelques mois. Outre ces changements et la prolongation de la durée, les modalités de la Convention de crédit sont essentiellement similaires à celles de la convention précédente. La Convention de crédit est assortie d'une garantie accessoire soutenue par les actifs d'Énergir, s.e.c.

Concurremment à la mise-en-place de la Convention de crédit, Énergir, s.e.c. a émis une circulaire d'information visant l'émission de billets à court terme (aussi appelé papier commercial) jusqu'à concurrence de 800 millions de dollars. Ces billets seront émis en fonction des impératifs financiers d'Énergir, s.e.c. et seront supportés par la Convention de crédit. Les billets d'Énergir inc. présentement en circulation seront également soutenus par la Convention de crédit jusqu'à leur plein remboursement. Énergir inc. cessera prochainement d'émettre de nouveaux billets.

Énergir inc. détient principalement un placement d'environ 71 % dans Énergir, s.e.c. pour laquelle elle agit à titre de commandité.

Comptant plus de 9 milliards de dollars d'actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, y compris, notamment, déclarations qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont présentées à la date du présent communiqué et Énergir inc. et Énergir, s.e.c. n'ont pas l'obligation de les mettre à jour ni de les réviser afin de tenir compte de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'y obligent. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

