Medicom installe sa nouvelle usine dans l'Innoparc Albatros

SAINT-EUSTACHE, QC , le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - L'Innoparc Albatros accueillera sous peu la manufacturière Meltech Innovation, une nouvelle division du Groupe Medicom inc. (« Medicom »), qui se consacrera à la production et à l'innovation du matériau central qui entre dans la fabrication des masques chirurgicaux et pédiatriques, et des respirateurs de type N95. Cette entreprise permettra d'accroître la résilience du Canada et du Québec dans leur capacité d'affronter de futures pandémies. Cet investissement permettra aux travailleurs de la santé de première ligne de continuer à disposer d'un approvisionnement local fiable en équipement de protection individuelle.

À cet effet, la Ville a conclu une entente avec l'entreprise pour la vente de trois terrains dans son parc d'affaires, représentant près de 18 500 m2 situés sur l'allée du Golf. Meltech Innovation investira près de 40 M$ dans ce projet d'envergure, qui permettra de créer près de 30 emplois.

La nouvelle usine de Medicom sera construite en harmonie avec son environnement. En effet, la production sera alimentée à l'hydroélectricité et un plan de réduction des déchets sera mis en place. De plus, Medicom s'engage à reboiser le site en y plantant plus de 40 arbres et à y aménager un jardin de pollinifères pour les abeilles et les papillons.

Afin d'offrir un environnement de travail des plus agréables aux employés, la nouvelle installation pourra aussi compter sur des supports à vélos, des bornes de recharge pour véhicules électriques, une salle d'entrainement, des douches et une salle de méditation.

Enfin, soulignons que le gouvernement du Canada soutient financièrement ce projet hautement stratégique pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement local par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation.

« Nous sommes plus que fiers du choix que fait Medicom, un fleuron de l'industrie, d'étendre ses activités dans l'Innoparc Albatros, de générer des emplois de qualité et de contribuer ainsi de façon aussi significative à la croissance économique de Saint-Eustache. Nous souhaitons la bienvenue et bon succès à cette entreprise innovante! », de dire le maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron.

« Le contexte de pandémie nous a rappelé avec acuité la nécessité de pouvoir accéder aisément à du matériel spécialisé en période de crise. Nous sommes emballés par la venue de cette entreprise en pleine expansion, qui offre des solutions novatrices et adaptées, en mesure de répondre localement et rapidement à la demande soutenue en matière d'équipement de protection individuelle », ajoute le président de la Commission de développement économique, le conseiller municipal, M. Patrice Paquette.

« La santé et la sécurité des Canadiens sont notre priorité. C'est pourquoi nous avons annoncé un investissement de près de 30 millions de dollars en 2021 pour permettre à Meltech Innovation l'aménagement de sa nouvelle usine spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle. Avec cette nouvelle installation à Saint-Eustache, on met de l'avant des solutions canadiennes et on s'assure que les travailleurs de la santé de première ligne disposent d'un approvisionnement fiable en équipement de protection individuelle, en plus de créer de bons emplois dans la région », commente le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne.

« La force d'attraction économique de notre région se confirme à nouveau à travers cette excellente nouvelle. Je salue la vision de Medicom, une entreprise québécoise remarquable, qui a fait le choix d'élargir son offre au moment où les gouvernements relèvent d'importants défis d'approvisionnement d'équipements sanitaires. Il faut également être fiers de la capacité d'accueil de l'Innoparc Albatros qui positionne notre circonscription parmi les joueurs économiques incontournables du Grand Montréal », déclare le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette.

« Medicom continue son expansion au Canada et nous sommes très heureux que notre prochaine destination soit Saint-Eustache. Meltech Innovation que nous allons y construire sera unique en son genre et produira la matière filtrante de masques chirurgicaux et respiratoires de type N95. De plus, cette nouvelle installation comprendra un nouveau centre de R&D qui développera les matériaux de l'avenir, plus verts et plus efficaces. Le dynamisme économique de la municipalité et les uniques atouts de l'Innoparc Albatros nous ont rapidement convaincus que c'était à Saint-Eustache que nous voulions continuer notre croissance », souligne le chef de l'exploitation de Medicom, M. Guillaume Laverdure.

