Discovery Life Sciences fait l'acquisition d'AllCells





CRÉATION DU PREMIER FOURNISSEUR MONDIAL DE MATIÈRES PREMIÈRES ESSENTIELLES ET DE SERVICES ANALYTIQUES POUR ACCÉLÉRER LES APPLICATIONS DE THÉRAPIE CELLULAIRE ET GÉNIQUE

HUNTSVILLE, Alabama, et ALAMEDA, Californie, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences tm (Discovery), le spécialiste des biospécimens et des biomarqueurstm, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d' AllCells ®, un fournisseur majeur de produits cellulaires primaires de qualité clinique (conformes aux BPF) et à usage exclusif pour la recherche (RUO). Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique (CGT) collective, AllCells et Discovery s'attacheront à fournir des produits et des services révolutionnaires avec plus de rapidité et de fiabilité pour satisfaire l'ensemble du continuum CGT, de la découverte initiale à la commercialisation.

Fondée en 1998 par Jay Tong, M.D., AllCells est un fournisseur mondial majeur dans l'approvisionnement et la personnalisation de produits cellulaires primaires pour soutenir une diversité d'applications CGT. La combinaison de l'expertise éprouvée d'AllCells dans le secteur avec la spécialisation de Discovery dans les biospécimens et les biomarqueurs en fait le premier fournisseur de matières premières essentielles et de services analytiques pour accélérer les applications CGT.

« Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe d'AllCells au sein de la famille Discovery », a déclaré Glenn Bilawsky, PDG de Discovery. « Le rapprochement de ces deux grandes entreprises crée une solution évolutive complète qui donne à nos clients un accès sans précédent à des matières premières cellulaires humaines fiables avec des services analytiques multi-omiques intégrés pour soutenir les thérapies cellulaires et géniques. »

Discovery réunira ses produits et services CGT avec ceux de AllCells pour créer une nouvelle unité commerciale appelée AllCells, une société de Discovery Life Sciences. À partir de maintenant, le PDG et président d'AllCells, Danny Zheng, dirigera les entités fusionnées.

Le regroupement de l'activité CGT en pleine croissance de Discovery avec AllCells crée également l'un des plus grands pools de donneurs dédiés du secteur. Les installations de collecte de donneurs enregistrées auprès de la FDA et les salles blanches conformes aux BPF sont situées à côté des laboratoires de caractérisation. Cette proximité permet stratégiquement un traitement et une cryoconservation immédiats pour une qualité inégalée, offrant aux clients un accès plus rapide et plus rentable à un pool de donneurs plus important et engagé avec une caractérisation pour les programmes spécifiques aux clients.

Zheng a déclaré : « Nous avons construit notre organisation pour être une extension de la chaîne d'approvisionnement de nos clients. En offrant des conseils sur les programmes de donneurs, des collectes d'aphérèse de haute qualité, des services de personnalisation et des matières premières conformes aux BPF, notre équipe dédiée continuera à fournir une approche très personnalisée et axée sur les clients afin de s'assurer que leurs besoins sont comblés par des produits et des services de qualité supérieure, quels que soient le calendrier et l'échelle. Notre stratégie s'inscrit dans l'approche « La science à votre service » de Discovery et la renforce, et nos offres unifiées accéléreront davantage les programmes stratégiques et vitaux de thérapie cellulaire et génique de nos clients. »

« La promesse de la CGT d'avoir un impact sur la santé des patients est incontestable, mais des améliorations en matière de fabrication et de reproductibilité sont nécessaires pour élargir les populations de patients potentielles et améliorer les paradigmes de traitement », a déclaré Dominic Clarke, directeur technique de la CGT chez Discovery. « Notre solution offre un accès à l'ensemble du continuum, des matières premières RUO à BPF, éclairé par une caractérisation intégrée et complète à l'échelle, afin de soutenir ces besoins en pleine expansion de l'industrie. »

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences, le spécialiste des biospécimens et des biomarqueurstm, est un fournisseur majeur de matières premières cellulaires humaines hautement caractérisées, intégrés à des services analytiques multi-omiques de pointe pour faire progresser la recherche, le développement et la fabrication de thérapies cellulaires et géniques. Nous proposons l'un des plus grands pools de donneurs pouvant être rappelés, des matières cellulaires humaines fraîches et cryopréservées de qualité clinique (BPF) et à usage exclusif pour la recherche (RUO), afin de soutenir les programmes de thérapie cellulaire et génique de toute envergure, du début à la fin.

Grâce à une expertise scientifique de pointe et à l'utilisation innovante des technologies actuelles, l'équipe Discovery mobilise et consulte les clients afin de surmonter rapidement les obstacles et d'obtenir des résultats permettant de prendre des décisions cruciales en matière de recherche, de développement et de fabrication au rythme du marché. We are Science at your Servicetm! (Nous sommes la Science à votre service !). Pour plus d'informations, visitez dls.com/cell-and-gene-therapy-products.

À propos d'AllCells

Depuis plus de deux décennies, AllCells est l'un des principaux fournisseurs de cellules primaires humaines de haute qualité issues du sang et de la moelle. Grâce à son expérience et son expertise scientifique, AllCells maintient les meilleurs produits et services de sa catégorie avec des protocoles optimisés qui garantissent que les produits de qualité recherche et clinique sont livrés à temps aux institutions pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux, de soins de santé et universitaires du monde entier.

En fournissant systématiquement des sous-types de haute viabilité et d'une grande pureté, et en garantissant une numération cellulaire précise, AllCells a acquis une réputation pour ses cellules de haute qualité avec la capacité de personnaliser notre produit pour répondre aux exigences les plus spécifiques. AllCells ? Quality Cells for Quality Sciencetm (AllCells ? Des cellules de qualité pour une science de qualitétm).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1856962/AllCells_logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 07:45 et diffusé par :