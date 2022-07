Un rapport de SAPinsider suggère la création de valeur supplémentaire dans les environnements SAP au moyen de l'intelligence décisionnelle





Pyramid Analytics (Pyramid) est décrite comme un fournisseur de plateforme d'intelligence décisionnelle, de premier plan dans le paysage technologique SAP. Un nouveau rapport sur les Renseignements technologiques de SAPinsider, intitulé « Creating Value Through Decision Intelligence in SAP Landscape » (Créer de la valeur grâce à l'intelligence décisionnelle au sein du paysage SAP), révèle que l'intelligence décisionnelle a les capacités de surmonter les difficultés associées à l'utilisation d'outils de veille commerciale préexistants dans un environnement SAP. SAPinsider constitue le plus grand regroupement de membres SAP et dont la croissance est la plus rapide au niveau mondial, comptant plus de 500 000 membres répartis dans 205 pays. Le rapport gratuit formule des recommandations spécifiques pour les professionnels SAP.

Informations clés :

L'augmentation de la complexité des affaires exige davantage que ce que peut fournir la veille commerciale (VC).

L'intelligence décisionnelle vient combler les vides qui existent dans les outils de VC préexistants, en mettant la puissance de l'analytique au service à la fois des entreprises et des utilisateurs techniques.

Les organisations recherchent des solutions qui leur permettent d'exploiter l'immense valeur des sources de données S/4HANA et autres sources de données SAP, afin de pouvoir prendre des décisions intelligentes.

Téléchargez le rapport Creating Value Through Decision Intelligence in SAP Landscape .

. Rejoignez-nous lors de l'événement SAPinsider 2022 à Las Vegas. Inscrivez-vous en utilisant le coupon de réduction : PYRAMIDVIP.

L'intégration des données est soulignée dans le rapport SAPinsider, comme étant un aspect crucial de la Pyramid Decision Intelligence Platform. La plateforme de Pyramid sert de point d'intégration : en collectant les données en provenance de sources diverses, et en permettant aux sociétés de créer une source unique de vérité au sein de l'entreprise. Cette intégration fluide avec d'autres applications essentielles pour l'entreprise constitue un impératif dans le paysage technologique SAP.

L'intelligence décisionnelle représente la Prochaine grande innovation analytique dans le domaine du Big Data

La prochaine innovation majeure dans le domaine de l'analytique est l'intelligence artificielle (IA). L'application de l'IA à la préparation des données, l'analytique commerciale et les sciences des données est ce qui sépare l'intelligence décisionnelle, des outils de veille économique traditionnels, comme Microsoft Power BI, Qlik et Tableau. L'IA réduit la barrière des compétences en automatisant le travail hautement technique nécessaire pour préparer et analyser les données, ainsi que pour générer et partager des rapports et des tableaux de bord.

La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des informations axées sur les données, permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La plateforme de Pyramid fournit un accès instantané à tout type de données, offre à tous un libre-service administré et automatisé, et répond à tous les besoins analytiques, du plus simple au plus sophistiqué. En combinant de manière inégalée la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données, dans un seul environnement guidé par l'IA, la plateforme de Pyramid réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. Ceci permet d'adopter une approche stratégique à l'échelle de l'organisation, en matière de veille économique et d'analyse.

Une intelligence décisionnelle complète et unifiée

Seule la Pyramid Decision Intelligence Platform est capable d'unifier préparation des données, analyse commerciale, et sciences des données, dans une plateforme intégrée unique. Recourir à des outils disparates et multiples, et devoir faire face aux coûts de licence associés et à des processus de gestion complexes sont des contraintes qui appartiennent désormais au passé. Coût total de possession (CTP) inférieur, déploiement accéléré, accès plus rapide et direct à toutes les données disponibles, et adoption par les utilisateurs leaders du secteur : autant d'atouts signifiant également un délai de rentabilisation plus court. La Pyramid Decision Intelligence Platform peut être déployée sur site, dans un cloud privé ou public, intégrée à d'autres applications, ou obtenue via des fournisseurs de services gérés (FSG).

Citations

Dave Henry, vice-président principal des Alliances stratégiques, chez Pyramid Analytics : « L'intelligence décisionnelle combine réellement le meilleur des plateformes analytiques d'entreprise, traditionnelles, avec une approche plus moderne. L'objectif consiste en fin de compte à permettre aux individus d'utiliser toutes les données pertinentes afin de prendre de meilleures décisions, d'atteindre plus rapidement des résultats, de résoudre les problèmes, et de capitaliser sur les opportunités de sorte à promouvoir l'innovation.

« Nous constatons un intérêt marqué pour les analyses complètes recourant aux données issues de systèmes multiples. Nous contribuons à y répondre, tout en améliorant l'utilisation quotidienne de SAP. Au travers de Pyramid, nous pouvons proposer ce que nous considérons comme une expérience de classe mondiale pour SAP, tout en étendant cette expérience en direction d'entrepôts de données modernes dans le cloud, tels que Redshift et Snowflake. »

Kumar Singh, directeur de recherche, SAPinsider : « Ce qui rend complète la plateforme de Pyramid, et la place dans la catégorie de l'intelligence décisionnelle, c'est le fait qu'elle couvre l'ensemble du canal d'analyse, tout en proposant des fonctionnalités telles que la collaboration et la découverte de données en libre-service, ce qui permet aux utilisateurs de tous les niveaux de compétence de travailler en indépendance ou en équipe. Les plateformes comme celle de Pyramid permettent d'extraire un maximum de valeur des investissements SAP, et d'agir en tant que « source unique de vérité » en puisant dans des sources de données diverses ainsi qu'en renforçant la collaboration, ce qui crée une culture axée sur les données.

« L'analytique doit constituer une aide puissante dans la prise de décisions, afin de créer une entreprise réellement axée sur les données. Pour ce faire, elle doit être exploitée par les utilisateurs de tous les niveaux de compétence, afin que ceux-ci puissent prendre des décisions fondées sur les données, dans le cadre de leur travail au quotidien. »

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'analyse. Notre plateforme d'intelligence décisionnelle unifiée fournit des renseignements permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La Pyramid Decision Intelligence Platform offre un accès direct à n'importe quelle donnée, fournit à tous un libre-service administré, et répond à tous les besoins d'analyse dans un environnement sans code. La plateforme de Pyramid combine de manière inégalée la préparation des données, l'analyse commerciale, et les sciences des données, dans un environnement unique guidé par l'IA, réduisant ainsi les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. La plateforme de Pyramid fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'organisation, autour de la veille commerciale et des analyses, des plus simples aux plus complexes. Planifiez une démonstration.

Pyramid Analytics est enregistrée à Amsterdam et possède des sièges régionaux dans plusieurs centres internationaux d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, à New York et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, tout simplement parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Les investisseurs incluent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. En savoir plus sur Pyramid Analytics.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 13 juillet 2022 à 03:25 et diffusé par :