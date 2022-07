Blue Yonder nomme Duncan Angove au poste de PDG





Blue Yonder, le leader mondial de la chaîne d'approvisionnement digitale et de l'exécution commerciale omnicanale, a annoncé aujourd'hui la nomination de Duncan Angove au poste de président-directeur général, avec prise d'effet immédiate. M. Angove est un dirigeant d'entreprise de premier ordre qui bénéficie de décennies d'expérience en technologie et en leadership, ayant précédemment occupé des postes de direction chez Infor, Oracle et Retek. Il succède à Mark Morgan qui occupait le poste de PDG par intérim depuis février 2022.

« Nous sommes conscients de l'opportunité que représente Blue Yonder en termes de croissance pour Panasonic Connect, comme en témoignent nos préparatifs pour l'introduction en bourse de la société », a déclaré Yasu Higuchi, PDG de Panasonic Connect et président du conseil d'administration de Blue Yonder. « Après une étude approfondie, nous sommes convaincus que l?expérience de Duncan en matière de croissance d'entreprise pour des sociétés telles qu'Infor, Oracle et Retek, ainsi que sa connaissance de la chaîne d'approvisionnement et sa collaboration avec les clients, font de lui le dirigeant idéal pour faire passer Blue Yonder au niveau supérieur en termes de croissance et d'innovation. Nous tenons à remercier Mark Morgan pour son leadership efficace au cours des cinq derniers mois en tant que directeur général par intérim, ainsi que pour ses nombreuses contributions à l'entreprise.

Duncan Angove possède plus de 25 ans d'expérience dans les logiciels d'entreprise et la chaîne d'approvisionnement, notamment en tant que président d'Infor, une société d'applications cloud qui compte plus de 70 000 clients. Au cours de son mandat, il a notamment contribué à transformer Infor en la première entreprise cloud de son secteur, avec plus de 60 millions d'abonnés. Cela s's'est conclu par la vente réussie d'Infor à Koch Industries. Il a également occupé des postes de direction chez Oracle et Retek, et il siège actuellement au conseil d'administration de Honeywell. Dernièrement, M. Angove occupait les fonctions d'associé directeur d'Arcspring, une société de capital-investissement axée sur la technologie créée par des opérateurs technologiques, qu'il a cofondée.

« Je suis ravi de rejoindre Blue Yonder, un leader incontesté de l'industrie des logiciels pour la chaîne d'approvisionnement. La supply chain est au centre de toutes les conversations des responsables de chaque organisation et n'a jamais été aussi importante. Après avoir oeuvré plusieurs années au sein de chaque partie de la chaîne d'approvisionnement et de l'industrie de la vente au détail, j'ai hâte de rejoindre cette nouvelle équipe pour nous emmener ensemble vers l'avenir de la chaîne d'approvisionnement et de l'exécution omnicanale », a déclaré Duncan Angove.

M. Angove reprend les rênes d'une entreprise bien positionnée pour poursuivre sa croissance et son innovation. Blue Yonder est la seule entreprise reconnue comme leader dans trois rapports Magic Quadrant de Gartner1 couvrant la planification de la supply chain, les systèmes de gestion des transports (TMS) et les systèmes de gestion des entrepôts (WMS). En 2021, l'entreprise a atteint plus de 1,1 milliard USD de revenus annuels, avec des revenus récurrents annuels SaaS de 475 millions USD. L'entreprise a également remporté de nombreux prix reconnaissant et récompensant sa culture d'entreprise, elle a été notamment qualifiée de « Great Place to Work ». Parmi les plus de 3 000 clients dans le monde de Blue Yonder, figurent certaines des plus grandes marques mondiales, dont 70 des 100 premières entreprises de biens de consommation, 61 des 100 principaux fabricants, 68 des 100 principaux détaillants et 11 des 15 principales entreprises de logistique tierce partie.

À propos de Blue Yonder

Blue Yonder est le leader mondial de la transformation digitale de la chaîne d'approvisionnement et de l'exécution commerciale omnicanale. Notre plateforme commerciale cognitive de bout en bout permet aux détaillants, aux fabricants et aux prestataires logistiques de répondre au mieux à la demande des clients, et ce, de la planification jusqu'à la livraison. Avec Blue Yonder, vous unifierez vos données, votre chaîne d'approvisionnement et vos opérations de commerce de détail pour créer de nouvelles opportunités commerciales et piloter l'automatisation, le contrôle et l'orchestration, rendant possibles des décisions commerciales plus rentables et plus durables. Blue Yonder - Fulfill your Potentialtm blueyonder.com

