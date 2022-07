Motive Partners lève 2,5 milliards de dollars





Motive Partners (ci-après « Motive »), une société de capital-investissement spécialisée leader concentrée sur la technologie financière, a annoncé ce jour la clôture définitive de son second fonds vedette, le Motive Capital Fund 2 (ci-après « le Fonds »), avec des engagements de capitaux d'un total de 2,54 milliards de dollars destinés au Fonds ainsi qu'à d'autres instruments de co-investissement affiliés.

Ce Fonds utilise la même stratégie d'investissement que celle du premier fonds vedette de Motive Partners. Il se concentre sur des investissements de croissance et de rachat d'entreprises de services logiciels, d'investissement et d'information situées en Amérique du Nord et en Europe. Le Fonds a déjà pour partenaires dix sociétés : InvestCloud, Insurify, Wilshire, Trumid, Motive Capital Corp II, CAIS, FNZ, Forge Global, BetaNXT et Backbase.

Les engagements en capitaux destinés au Fonds proviennent d'un groupe d'investisseurs géographiquement dispersés, y compris des régimes de retraite publics et privés, des fonds souverains, des fondations, des institutions financières, des gestionnaires de fonds institutionnels, des entreprises familiales et des particuliers dotés de fonds propres nets élevés. Les investisseurs participant déjà au premier fonds ont été rejoints par un important groupe de nouveaux investisseurs.

Selon Rob Heyvaert, fondateur et associé principal de Motive Partners : « nous sommes profondément reconnaissants du soutien de nos investisseurs existants et nous sommes ravis d'accueillir nos nouveaux partenaires dans la grande famille Motive. Merci à tous pour votre confiance. Nous allons poursuivre sur notre voie, concentrée sur l'utilisation de capital transformationnel en partenariat avec des équipes dirigeantes de classe mondiale ».

Pendant la durée de la levée de fonds, Motive a continué d'investir en suivant son approche intégrée, renforçant l'équipe Motive de façon à inclure plus de 180 investisseurs, opérateurs et acteurs de l'innovation.

D'après Bob Brown, partenaire fondateur et responsable des relations investisseurs : « nous apprécions à sa juste valeur le soutien d'un groupe d'investisseurs aussi variés que respectés, et nous prenons très au sérieux la responsabilité que nos investisseurs nous ont confiée. Nous continuons d'investir dans nos différentes capacités opérationnelles, ce qui nous permet d'identifier les opportunités d'investissement intéressantes et de soutenir les entreprises de notre portefeuille dans la poursuite de leur croissance ».

À propos de Motive Partners

Fondée en 2016, Motive Partners est une société de capital-investissement spécialisée, avec des bureaux à New York et à Londres, qui se concentre sur le soutien, le développement et l'achat d'entreprises de technologie de l'économie financière. Au moment de la clôture définitive du Fonds, Motive Partners disposait de plus de 5,5 milliards de dollars d'actifs réglementaires sous gestion et avait formé une équipe intégrée de plus de 180 investisseurs, opérateurs et acteurs de l'innovation. La société se concentre sur les investissements de croissance et de rachat dans les sociétés de services logiciels, d'investissement et d'information basées en Amérique du Nord et en Europe et servant cinq sous-secteurs principaux : banque et paiements, marchés des capitaux, données et analyses, gestion des investissements et des patrimoines, et assurance. Motive Partners est une société privée majoritairement détenue par ses partenaires, qui apporte une expertise, une connectivité et des capacités différenciées pour créer de la valeur à long terme dans les entreprises de technologie financière.

Pour de plus amples informations sur Motive Partners, visitez le site www.motivepartners.com.

