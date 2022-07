Schneider Electric élargit son portefeuille de commutateurs moyenne tension verts et numériques sans SF6 avec GM AirSeTtm





Schneider Electric, le chef de file mondial de la transformation numérique au service de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, a présenté son portefeuille en pleine expansion de commutateurs moyenne tension sans SF6 à la Foire d'Hanovre.

Le nouveau GM AirSeT est la technologie GIS primaire verte et numérique pour les réseaux électriques et les applications exigeantes dans les bâtiments industriels et les infrastructures critiques. Elle représente un nouveau cap dans l'engagement de Schneider Electric à développer une gamme exhaustive de solutions durables et de prochaine génération. La société travaille déjà en étroite collaboration avec ses clients (secteurs publics, industries, bâtiments, centres de données) en cherchant à progresser vers un monde à l'air pur et sans SF6. Les premiers projets commerciaux à incorporer GM AirSeT sont en cours en Europe.

Le calendrier de ce nouveau lancement s'aligne parfaitement sur la proposition de la Commission européenne de durcir la réglementation F-Gaz, datée du 5 avril. Cette proposition comprend l'hexafluorure de soufre (SF6), le plus puissant gaz à effet de serre au monde, qui est largement utilisé dans les équipements électriques pour alimenter les installations industrielles gourmandes en électricité, les grands bâtiments, et le réseau. Cette mesure politique urgente est nécessaire pour atteindre les objectifs climatiques, et détaille un calendrier de transition vers des systèmes d'alimentation plus durables. GM AirSeT met un terme à la dépendance au SF6 des industries lourdes en combinant le dernier commutateur à isolation gazeuse à une technologie d'air pur et de vide.

« Une réglementation plus stricte et le fait que la technologie existe pour retirer le SF6 de l'équation climatique signifient que l'heure est venue d'agir. L'élan vers des améliorations environnementales dans les systèmes électriques n'a jamais été aussi fort, et nous sommes prêts à soutenir nos clients avec des technologies vertes et numériques plusieurs fois récompensées », déclare Frederic Godémél, vice-président exécutif, systèmes et services électriques, Schneider Electric.

Une gamme d'innovations moyenne tension primées

Conçu pour l'industrie et les services publics, GM AirSeT rejoint d'autres solutions moyenne tension sans SF6 de Schneider Electric contribuant à la lutte mondiale contre le changement climatique, notamment:

RM AirSeTtm ? une unité de réseau électrique bouclé (RMU) à isolation gazeuse fournissant aux exploitants de réseau un puissant outil pour décarboniser et moderniser le réseau, tout en permettant aux services de distribution électrique d'améliorer la performance opérationnelle et la fiabilité

La technologie Schneider Electric a été utilisée dans de nombreux projets pilotes de services publics, d'infrastructures et de bâtiments, par des clients tels que GreenAlp en France, EEC Engie en Nouvelle-Calédonie et Azienda Trasporti Milanesi en Italie.

La solution a également reçu de multiples prix et distinctions en tant que catalyseur de la transition de l'énergie verte et efficiente, notamment un Industrial Energy Efficiency Award à la Foire d'Hanovre, un prix Top 10 Innovations de l'Innovation for Cool Earth Forum, et un iF Design Award. En outre, le projet de la société avec E.ON en Suède a remporté l'enerTIC Award dans la catégorie réseaux intelligents.

Des capacités numériques qui génèrent de nouvelles valeurs pour les clients

La technologie moyenne tension à air pur de Schneider Electric s'appuie sur une gamme complète de capacités natives optimisées par les données, qui suivront la performance d'applications de distribution électrique et permettront une maintenance conditionnelle préventive et prédictive.

Les capteurs intelligents intégrés permettent aux utilisateurs de surveiller à distance toutes les opérations. Les données sont saisies dans de puissants outils d'analyse nuagiques, comme ceux d'EcoStruxure, afin de fournir des perspectives exploitables.

Les capacités numériques natives sont disponibles dans les gammes de solutions avant-gardistes de Schneider, notamment MCSet Active et SM, RM, et GM AirSeT Active.

« Dans des bâtiments industriels et opérations de grande envergure - comme la construction automobile, les établissements de santé et les centres de données, l'exploitation minière, les métaux, la production de pétrole et de gaz - les perspectives numériques jouent un rôle important dans l'anticipation des problèmes. De cette manière, vous améliorez la sécurité opérationnelle, maximisez le temps de fonctionnement, augmentez l'efficience opérationnelle, et optimisez les efforts et coûts de maintenance », déclare Frederic Godémél.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire digital en matière de durabilité et d'efficience.

Nous fournissons des solutions énergétiques et d'automatismes numériques pour l'efficacité énergétique et le développement durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous prônons des normes ouvertes et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs : objectif utile, inclusion et habilitation.

