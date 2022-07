Congrès Européen de Radiologie (ECR 2022) ? Braintale présentera des données lors d'une présentation orale





BrainTale, medtech spin-off de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui décrypte la substance blanche a été sélectionnée pour une communication orale lors de la conférence annuelle de la Société Européenne de Radiologie qui se tient du 13 au 17 juillet à Vienne (Autriche ; ECR 2022) démontrant les performances techniques de la plateforme de biomarqueurs numériques de Braintale et son usage en clinique, indépendamment des mouvements des patients lors de l'acquisition des données.

Longtemps sous-estimée dans les neurosciences, la substance blanche, qui représente 80% du cerveau humain, joue un rôle clé dans son bon fonctionnement, son développement et son vieillissement, qu'il soit normal ou pathologique. Ainsi, BrainTale développe depuis sa création, en 2018, des outils de mesure et de prédiction non invasifs, accessibles, efficaces et validés cliniquement pour les médecins traitant des patients souffrant de maladies cérébrales

La plateforme BrainTale comprend des solutions numériques marquées CE traitées par IA, déployées sur deux premiers modules.

La communication intitulée « Impact de la suppression des directions sur les marqueurs DTI utilisés en routine clinique » sera présentée par le Professeur Damien Galanaud, neuroradiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, cofondateur et membre du conseil scientifique de la société le 13 juillet 2022 lors de la session de 8 h, modérée par le Dr Ruxandra-Iulia Milos, du Département d'imagerie biomédicale de l'Université de Médecine de Vienne (Autriche).

Menés sous la supervision de Jean-Baptiste Martini, directeur technique de Braintale, les résultats présentés ont démontré qu'en cas d'acquisition de données d'imagerie par tenseur de diffusion (DTI) artéfactées, la suppression de jusqu'à cinq volumes de diffusion n'impacte pas les performances de calcul des marqueurs fournis par la plateforme brainTale -care. Cela ouvre la voie à une utilisation plus large des marqueurs proposés par la plateforme Braintale-care, malgré la présence d'artefacts de mouvements lors de l'acquisition et étend les capacités de la plateforme actuellement disponible. C'est une ouverture technologique considérable pour maintenir un excellent niveau de performance indépendamment des mouvements des patients.

Le professeur Galanaud commente « Augmenter le potentiel de la plateforme Braintale-care avec ce processus supplémentaire en cas de mouvement du patient est crucial pour élargir l'utilisation de la quantification de la substance blanche en utilisation clinique quotidienne. Je suis ravi de contribuer activement et de partager avec mes pairs les avantages techniques de la solution de Braintale lors de la réunion ECR 2022. »

« Grâce à ces résultats, nous avons démontré que notre plateforme numérique est capable d'accepter des données de moindre qualité tout en conservant des performances élevées compatibles avec un usage clinique, comme c'est déjà le cas dans plusieurs hôpitaux en Europe. Il s'agit d'une avancée majeure, notamment dans le cadre d'une utilisation clinique quotidienne » ajoute Jean-Baptiste Martini, Directeur technique de Braintale.

A propos de Braintale

Braintale est une medtech société innovante spécialiste du décryptage de la substance blanche pour permettre une meilleure prise en charge en neurologie et en réanimation avec des solutions pronostiques cliniquement validées. Grâce à des mesures non invasives, sensibles et fiables des altérations de la microstructure de la substance blanche, Braintale offre une plateforme de biomarqueurs numériques pour soutenir la prise de décision en clinique. Braintale permet l'identification des patients à risque, le diagnostic précoce et le suivi de la progression de la maladie et de l'efficacité des traitements en neurologie, notamment pour les maladies démyélinisantes, la sclérose latérale amyotrophique et les maladies neurodégénératives. S'appuyant sur plus de 15 années de recherche et développement, les produits de Braintale sont développés pour répondre aux besoins médicaux et aux attentes des professionnels de santé au bénéfice des patients. Depuis sa création en 2018, l'entreprise a mis en place un système complet de management de la qualité et est désormais certifiée ISO 13485 2016, avec une suite de produits disponibles sur le marché européen sous le règlement européen des dispositifs médicaux (MDR).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.braintale.eu.

