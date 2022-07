Nanotech Energy annonce la création d'un nouveau campus de 209,22 hectares pour la fabrication de batteries alimentées par les nanotechnologies dans la région de Reno





SUNNY ISLES BEACH, Floride, 12 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Nanotech Energy , le premier fabricant mondial de graphène et le seul producteur de batteries non inflammables à base de graphène sur le marché, étend ses activités à Storey County, Nevada, à l'est de Reno, avec une nouvelle usine de fabrication de plusieurs bâtiments de 209,22 hectares dans le Tahoe Reno Industrial Center. Cette installation à grand volume augmentera considérablement la capacité de fabrication de Nanotech Energy pour produire et mettre à l'échelle ses batteries au graphène brevetées et non inflammables. Le premier des deux bâtiments prévus produira 2,5 Gwh de batteries avec le plan de poursuivre l'expansion jusqu'à 15 Gwh au cours des prochaines années. La nouvelle usine de Nanotech produira également d'autres produits à base de graphène, notamment des blindages EMI (interférences électromagnétiques), des électrodes conductrices transparentes, des encres conductrices, des adhésifs conducteurs et des nanofils d'argent. Visionnez une courte vidéo sur Nanotech Energy ici .

Nanotech Energy a déjà posé les premiers jalons du campus, qui comprendra plusieurs bâtiments et une superficie totale de plus d'un million de pieds carrés, afin de soutenir l'expansion exponentielle de l'entreprise aux États-Unis et à l'étranger. Le nouveau campus devrait créer plus de 1 000 emplois dans la région au cours des cinq prochaines années, dont un nombre important de postes d'ingénieurs et de chercheurs. L'ouverture du premier bâtiment est prévue pour le quatrième trimestre 2022 et les pré-commandes de batteries sont en cours. La production limitée commencera en 2023 et la production complète en 2024.

« La nanotechnologie exclusive de Nanotech Energy, basée sur le graphène, permet de surmonter les problèmes de sécurité, de capacité de stockage limitée et de vitesse de recharge des batteries lithium-ion traditionnelles, et notre nouvelle installation dans le nord du Nevada fabriquera un stockage d'énergie qui contribuera à alimenter le monde en électricité », a déclaré le Dr Jack Kavanaugh, président, PDG et cofondateur de Nanotech Energy. « Nanotech Energy est le premier et le seul producteur à franchir la barrière de contenu de 50 % en atteignant 98 % de graphène monocouche, le matériau miracle qui alimente nos produits. Nous avons déjà développé un stockage d'énergie révolutionnaire en utilisant une technologie qui a la haute capacité d'une batterie et la performance énergétique des supercondensateurs dans une seule solution. »

Nanotech Energy a récemment annoncé un financement de série D de 64 millions de dollars à une évaluation post-série D de 550 millions de dollars. Le financement de série D est mené par la plus grande société de services financiers de Taiwan, Fubon Financial Holding Co , et a porté le montant total des fonds levés à ce jour par Nanotech Energy à 94,9 millions de dollars.

« L'expansion de Nanotech Energy dans le nord du Nevada est un changement de donne potentiel qui s'aligne étroitement sur nos initiatives en matière d'énergie et de développement économique, en apportant un nombre important d'emplois d'ingénieurs bien rémunérés à notre communauté », a déclaré Mike Kazmierski, président et PDG de l'EDAWN (The Economic Development Authority of Western Nevada). « L'avenir des générations à venir dépend des avancées technologiques qui exploitent les énergies renouvelables et les mettent en oeuvre dans des produits qui ont le potentiel d'avoir un impact sur d'innombrables aspects de nos vies et d'en bénéficier. Nanotech Energy mène cette charge et je ne pourrais pas être plus heureux de les accueillir au Nevada. Je remercie tout particulièrement le bureau du développement économique du gouverneur pour son soutien à ce projet. »

À propos de Nanotech Energy

Nanotech Energy a pour mission de faire passer les produits de stockage d'énergie transformateurs à base de graphène du laboratoire de recherche au marché de masse. Notre matériau de graphène monocouche à grande surface est déjà utilisé dans de multiples applications, notamment les batteries non inflammables, les électrodes conductrices transparentes, les encres conductrices, l'électronique imprimée, l'époxy conductrice, les revêtements antistatiques et le blindage EMI (interférence électromagnétique).

Fondée en 2014 par le Dr Jack Kavanaugh et les éminents scientifiques de UCLA, les Dr Richard Kaner et Maher El-Kady, Nanotech Energy a son siège social à Florida et est une société privée soutenue par Multiverse Investment Fund, Fubon Financial Group et d'autres investisseurs stratégiques. Pour en savoir plus, consultez le site https://nanotechenergy.com .

