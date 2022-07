Alpha Blue Ocean et Neolife s'engagent sur un partenariat à hauteur de 2 millions d'euros





Alpha Blue Ocean annonce un financement de 2 millions d'euros afin de soutenir la croissance de Neolife et l'accompagner dans ses besoins en matière de fonds de roulement afin d'anticiper la hausse des prix des matières premières.

Ce partenariat permettra notamment à Neolife d'anticiper différentes situations sur les 18 prochains mois.

Dans la continuité de ses derniers engagements financiers, Alpha Blue Ocean investi dans le secteur de l'innovation et des solutions constructives et performantes pour aider à l'amélioration du monde de demain. Le groupe met un point d'honneur à soutenir les grandes initiatives et entreprises de progrès comme Neolife.

Le fabricant de matériaux de construction entend impacter le monde du bâtiment avec des solutions durables et éthiques. Des lors, Alpha Blue Ocean sera là pour les épauler grâce à cet investissement de 2 millions d'euros. C'est un défi de taille pour ABO qui croit en la haute performance des matériaux de Neolife avec un design et une qualité unique, audacieuse et innovante.

« Nous sommes heureux d'annoncer une collaboration avec Neolife, qui propose une solution efficace et performante pour l'avenir de la construction répondant ainsi à des enjeux écologiques et sociétaux importants. Il est primordial selon nous d'aider les entreprises françaises qui ont à coeur leur métier et leur savoir-faire. » - Amine Nedjai, CEO Alpha Blue Ocean

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un acteur pionnier et référent de la finance alternative en Europe et dans le monde, notamment dans le secteur de l'innovation médicale. En 4 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineuse a exécuté plus de 1,5 milliards d'euros en engagements financiers, dont 60% sur les segments Santé & Innovation.

