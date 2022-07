Le groupe Alvic mise sur l'innovation et l'internationalisation avec l'acquisition du fabricant français Stratagem





- Stratagem, spécialiste de la production de plans de travail et de portes de cuisine en HPL et HPL Compact à la Contremarque, vient renforcer l'offre de produits et de services du Groupe Alvic

MADRID, 12 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le Groupe Alvic, référence mondiale dans la fabrication et la distribution de composants pour l'industrie du meuble et de la décoration, continue d'investir dans l'innovation avec l'acquisition de la société française Stratagem, l'une des principales entreprises spécialisées dans la production de plans de travail et de portes Compact et HPL à la contremarque. Cette décision représente une nouvelle étape pour le Groupe Alvic qui mise sur l'internationalisation, améliorant ses connaissances et son expérience, ainsi que son service à la clientèle, tout en élargissant la gamme de produits disponibles.

Cette opération résulte de la stratégie du Groupe Alvic d'investir dans des marchés internationaux sélectionnés, notamment en France, où il avait déjà annoncé une expansion de ses Alvic Centers, son réseau de boutiques pour les professionnels. Stratagem permettra au groupe Alvic de renforcer son offre de plans de travail sur mesure de haute qualité en France et en Espagne dans un premier temps, puis d'étendre ce service à d'autres marchés.

La fusion de ces entreprises, va permettre leur synergie, qu'elles profitent des avancées technologiques, de production et de service de chacune, et échangent leurs meilleures pratiques et leurs processus d'excellence opérationnelle. En outre, l'union des deux fabricants améliorera encore leur capacité d'adaptation pour répondre à tous les types de commandes sans négliger leurs stricts contrôles de qualité.

Ces dernières années, le Groupe Alvic a concentré une grande partie de ses efforts sur son développement international, par le biais d'une croissance organique avec les Alvic Centers, d'un investissement dans son propre centre de fabrication et de distribution aux États-Unis, ainsi que par l'acquisition de sociétés sur des marchés sélectionnés.

"Chez Alvic, nous cherchons toujours à nous améliorer afin d'offrir le meilleur à nos clients, sans négliger la durabilité. Stratagem partage cette philosophie et nous complète. Nous sommes donc ravis de pouvoir travailler main dans la main avec certains des meilleurs professionnels de leur pays qui partagent nos mêmes valeurs. Nous sommes convaincus qu'ils contribueront à maintenir Alvic à l'avant-garde de l'industrie du mobilier et de la décoration. Nous souhaitons la bienvenue à tous les employés de Stratagem au sein de Grupo Alvic, nous sommes très enthousiastes à l'idée de commencer à travailler ensemble", explique Javier Rosales, PDG de Grupo Alvic.

Stratagem est une entreprise fondée en 1987 à Bozouls, dans la région Occitanie, spécialisée dans la production et la distribution de plans de travail et de portes sur mesure de haute qualité. En 2021, elle a réalisé 14 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte une centaine de salariés et un site de production de 10 000 mètres carrés.

À propos d'Alvic

Alvic est une entreprise pionnière, leader et mondiale, spécialisée dans les surfaces et les composants pour l'aménagement intérieur de la maison et du bureau ; elle contribue de manière décisive à la création d'espaces uniques.

Alvic est la solution de haute qualité, de performance robuste, alignée sur les dernières tendances du design, au service de l'industrie du meuble, des architectes et des designers d'intérieur, des experts en contrats et des détaillants spécialisés.

La technologie de pointe exclusive d'Alvic en matière de panneaux, de placages, de stratifiés, de bandes de chant, d'émaillage et d'assemblage garantit les meilleures performances. L'entreprise est dans un processus permanent d'innovation et donne la priorité à l'engagement envers la durabilité et la circularité du bois et de l'ensemble du processus.

