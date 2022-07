Schneider Electric termine 2e au classement Gartner 2022 des 25 meilleures chaînes d'approvisionnement





Schneider Electric, le chef de file mondial de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, se hisse à la deuxième place du classement Top 25e 2022 du Gartner Supply Chain.

Il s'agit de la troisième fois que Schneider Electric termine parmi les cinq premiers et la septième année consécutive que la société figure au classement. Une telle performance témoigne de son engagement indéfectible et de ses investissements renouvelés pour renforcer sa stratégie de chaîne d'approvisionnement.

Cette reconnaissance intervient durant une année de perturbations à répétition dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises du monde entier et de tous les secteurs continuent d'être impactées par la pandémie de COVID-19, faisant face à une disponibilité limitée de talents, une pénurie mondiale de matières premières et de composants électroniques, et des problèmes frappant les transports. Il est plus important que jamais pour les entreprises de repenser, d'adapter leurs priorités, de renforcer la robustesse de leur réseau de fournisseurs, et d'augmenter leurs capacités locales.

Le classement Top 25 de 2022 de Gartner Supply Chain identifie, met en lumière et profile les entreprises faisant preuve d'excellence en gestion logistique dans un contexte mondial de perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Ce classement est élaboré suivant trois critères:

Indicateurs financiers, y compris retour sur actifs physiques et croissance des revenus

Responsabilité sociale d'entreprise, y compris indicateurs ESG

Avis des acteurs sectoriels, y compris experts de Gartner et les pairs.

« C'est pour nous un honneur d'être reconnus par Gartner et nos pairs », déclare Mourad Tamoud, vice-président exécutif, chaîne d'approvisionnement mondiale, Schneider Electric. « Nous continuons d'investir dans notre chaîne d'approvisionnement car nous nous sommes engagés de manière indéfectible envers nos clients et le développement. Nous pensons que cette reconnaissance est la preuve que nous sommes sur la bonne voie et qu'investir dans les talents et les technologies de la 4e révolution industrielle se traduit par des avantages concrets en termes de résilience, souplesse, efficience et durabilité. »

Plus tôt dans l'année, Schneider s'est vu récompenser par Gartner à l'occasion des Power of the Professiontm Supply Chain Awards pour sa chaîne d'approvisionnement « autorégénératrice » à apprentissage machine adaptatif dans la catégorie Innovation de l'année pour les processus ou technologies. La plateforme Schneider optimise les paramètres de performance, comme la quantité des stocks de sécurité, les quantités de commande minimum, et les délais en temps réel via l'apprentissage machine. Une telle approche a permis d'économiser plus de 100 millions EUR.

S'inscrivant au coeur de la mission de Schneider, la durabilité est le premier pilier de sa stratégie de chaîne d'approvisionnement, baptisée STRIVE (durable, éprouvé, résilient, intelligent, rapide et efficient). Pour sa deuxième année d'existence, cette stratégie accélère la transition de la société pour devenir la chaîne d'approvisionnement la plus réactive, novatrice, durable et centrée sur le client.

L'an passé, Schneider a lancé le projet Zéro Carbone, qui vise à réduire l'empreinte carbone de sa chaîne d'approvisionnement. Plus de 1 000 fournisseurs, qui représentent 70 pour cent des émissions de carbone de Schneider, prennent part à cette initiative visant à diminuer de moitié les émissions de CO2 de leurs opérations à l'horizon 2025. Le projet fait partie des objectifs de durabilité 2021-2025 de Schneider, et constitue une avancée majeure pour limiter la hausse des températures moyennes mondiales à 1,5°C d'ici 2050, conformément à l'Accord de Paris.

Plus tôt dans l'année, l'usine Le Vaudreuil de Schneider Electric en France a été reconnue par le Forum économique mondial en tant que pilier de la durabilité, un des seuls six autres à l'échelle mondiale, avec un second site reconnu pour la société, celui de Lexington, dans le Kentucky. Son usine d'Hyderabad en Inde a également été reconnue en tant que pilier avancé, portant ainsi à cinq le total pour la société.

Gartner, The Gartner Supply Chain Top 25 for 2022, 26 mai 2022

Communiqué de presse de Gartner, Gartner annonce les lauréats 2022 du prix Power of the Profession Supply Chain, 16 mars 2022

Gartner ne soutient aucun vendeur, produit ni service décrit dans ses publications de recherche et ne recommande pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les vendeurs les mieux notés ou autrement désignés. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de la division Recherche et Conseil de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, en relation avec cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER et POWER OF PROFESSION sont des marques déposées et marques de service de Gartner, Inc. et/ou ses filiales aux États-Unis et à l'international, et sont mentionnées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire digital en matière de durabilité et d'efficience.

Nous fournissons des solutions énergétiques et d'automatismes numériques pour l'efficacité énergétique et le développement durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous prônons des normes ouvertes et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs : objectif utile, inclusion et habilitation.

