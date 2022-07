Services pour les jeunes de 12 à 25 ans - Inauguration du site Aire ouverte de Salaberry-de-Valleyfield





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 11 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, ainsi que le député de Beauharnois, Claude Reid, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration de l'Aire ouverte de Salaberry-de-Valleyfield.

Une Aire ouverte est un lieu de services et un réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans. L'offre de service de l'Aire ouverte de Salaberry-de-Valleyfield a été élaborée, en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de leur réalité et de leurs préoccupations. Il est possible d'y obtenir notamment des services en santé mentale ou physique. Sur place, les jeunes peuvent également être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial.

Le projet d'Aire ouverte de Salaberry-de-Valleyfield mobilise plusieurs partenaires intersectoriels, entre autres, les milieux scolaires, la municipalité régionale de comté, le carrefour jeunesse emploi, la Maison de jeunes, les milieux communautaires jeunesse et adulte et le Centre jeunesse.Il implique un site permanent et des sites satellites sur le territoire du CIUSSS de la Montérégie-Ouest. Par ailleurs, l'annonce de l'ouverture graduelle d'un site satellite à Huntingdon, et ce, grâce à une entente de collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi, a été faite au cours du lancement.

« Je suis très heureux que nous puissions, progressivement, étendre les activités du programme Aire ouverte à d'autres régions. Les points de service Aire ouverte visent à offrir aux jeunes des services qui leur sont spécifiquement destinés, dans leur propre milieu. Avec une approche repensée d'intervention auprès des jeunes, le projet Aire ouverte leur fournit l'accueil, l'appui, l'écoute et l'accompagnement dont ils ont besoin pour mieux affronter les défis qui sont propres à leur réalité. C'est une formidable initiative et je félicite toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Nous sommes heureux d'accueillir ce magnifique projet qui nous permettra d'améliorer notre réponse aux besoins des jeunes, notamment en santé mentale mais également sur plusieurs autres plans. Je remercie l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés et qui joignent leurs efforts pour développer et offrir des services adaptés. L'intérêt pour l'implantation d'une Aire ouverte est manifeste dans notre région, et j'en suis très fier. Je félicite tous les partenaires qui se sont associés à ce beau projet. »

Claude Reid, député de Beauharnois, adjoint parlementaire du ministre des Transports

Rappelons qu'une Aire Ouverte est une des mesures qui fait partie intégrante du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (Action 4.9) déposé le 25 janvier dernier.

L'Aire ouverte de Salaberry-de-Valleyfield a été créé autour du besoin exprimé par les jeunes notamment lors de consultations. Les jeunes sont impliqués dans le projet Aire ouverte notamment par la présence de comité de jeunes dans lequel ils sont consultés afin que les services soient le plus fidèles à leurs attentes et besoins.

Un budget provincial de 40 M$ est mobilisé pour déployer une Aire ouverte dans chacune des 25 régions (RTS) du Québec. Actuellement, 20 établissements offrent des services, dont 10 d'entre eux qui ont officiellement ouvert un site.

Pour plus d'information sur Aire Ouverte, visiter les pages Aire ouverte : services pour les jeunes de 12 à 25 ans | Gouvernement du Québec (quebec.ca) et AIRE OUVERTE | Portail Santé Montérégie (santemonteregie.qc.ca).

