Sondage : Les personnes les plus âgées au Canada manquent de soutien et d'outils pour bien vieillir chez soi en sécurité

TORONTO, 11 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Santé, de concert avec le NIA, a publié aujourd'hui les résultats d'un nouveau sondage qui fait la lumière sur la façon dont les personnes les plus âgées au Canada peuvent être mieux soutenus pour vieillir sainement, plus sécuritairement et de façon autonome. Le sondage de 2022 auprès des professionnels de la santé du pays démontre la nécessité de prioriser les conversations sur les solutions novatrices pour favoriser le vieillissement à domicile. En effet, 95 pour cent des professionnels sondés ont discuté de situations d'urgence avec des patients au moins une fois par mois. Toutefois, seulement 11 pour cent de ces discussions portaient sur l'utilisation d'un service d'alerte d'urgence, qui est connu pour offrir un sentiment de sécurité et un soutien supplémentaire.



« On estime qu'une personne sur trois âgée de 65 ans et plus subit une chute grave chaque année. Les discussions proactives entre les fournisseurs de soins de santé et leurs patients sur la façon d'intégrer des pratiques et des outils de vieillissement en santé, comme une technologie qui permet d'être autonome plus sécuritairement en offrant de l'assistance en cas d'urgence, seront donc très importantes à mesure que notre population vieillit », a déclaré le Dr Samir Sinha, directeur de la recherche sur les politiques de santé au NIA.

Le sondage mené auprès de 125 professionnels de la santé au Canada par MD Analytics entre décembre 2021 et janvier 2022 a révélé que 89 pour cent des omnipraticiens et des infirmières ne discuteront probablement pas du service d'alerte d'urgence sans y être amenés. Dans de nombreux cas, les professionnels de la santé ne sont pas au courant des solutions technologiques en évolution rapide qui peuvent faciliter le vieillissement à domicile de leurs patients, ainsi que les solutions qu'ils doivent recommander. Des discussions proactives lors de rendez-vous en personne ou virtuels, que ce soit directement avec un patient ou son aidant, sont essentielles pour s'assurer que les personnes âgées reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour vivre de façon plus sécuritaire et autonome, le plus longtemps possible.

« À mesure que nous vieillissons, il est extrêmement important d'avoir les ressources et les outils technologiques appropriés pour vivre plus longtemps et en santé, sans compromettre la dignité ou l'autonomie », a déclaré Juggy Sihota, vice-présidente, Solutions de santé grand public, TELUS Santé. « Cette étude récente souligne la nécessité cruciale de discuter de technologies novatrices qui sont abordables, fiables et qui offrent la tranquillité d'esprit aux personnes plus âgées à mesure qu'elles vieillissent, et à leurs proches aidants. »

Les résultats du sondage de cette année confirment également les résultats de recherches antérieures de TELUS Santé et du NIA : 99 pour cent des Canadiens âgés prévoient rester aussi actifs que possible pour maintenir une santé et une autonomie optimales, mais l'absence de discussions sur les solutions de soutien innovantes disponibles indique qu'une éducation plus poussée est nécessaire. TELUS Santé continue de donner aux professionnels de la santé et à d'autres professionnels du milieu médical les moyens de soutenir leurs patients plus âgés en leur fournissant des connaissances et des ressources sur les plus récentes innovations, comme les services personnels d'alerte d'urgence : Compagnon Santé connectée et Compagnon TELUS Santé sur Apple Watch .

Le NIA dirige des recherches interdisciplinaires afin de mieux comprendre les enjeux et d'élaborer des idées qui peuvent contribuer de façon significative à l'élaboration de politiques, de pratiques et de produits novateurs pour relever les défis que vivent les personnes plus âgées au pays. Il vise à faciliter le processus de vieillissement, en tenant compte d'un large éventail de perspectives, y compris celles du bien-être financier, physique, psychologique et social.

Ensemble, TELUS Santé et le NIA sont fiers de collaborer pour donner aux Canadiens et aux professionnels de la santé les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour vivre à la maison plus longtemps s'ils le souhaitent et ce, en toute sécurité, de façon autonome, à mesure qu'ils vieillissent.

À propos du National Institute on Ageing

Le National Institute on Ageing est un groupe de réflexion de l'Université métropolitaine de Toronto axé sur les réalités du vieillissement de la population du pays. Suivez-nous sur Twitter @NIAgeing et appuyez notre demande d'adoption d'une stratégie nationale à l'intention des personnes âgées @NSS_Now .

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file en solutions de soins de santé numériques. Elle fournit des solutions de soins de santé virtuels, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d'officine, ainsi que des services d'intervention en cas d'urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens d'ici les moyens de prendre leur santé en main.

Dans les cliniques de TELUS Santé, des équipes de professionnels de la santé réputés et passionnés offrent des soins de premier ordre axés sur le patient à des milliers de familles, d'employeurs et de professionnels canadiens dans plus de 15 cliniques au pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

