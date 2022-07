DOLE SUNSHINE COMPANY S'ASSOCIE À THE OCEAN RACE POUR UNE PLANÈTE PLUS SAINE





Les initiatives contribueront à la réalisation de la promesse de DSC en mettant l'accent sur la réduction de l'utilisation des plastiques d'origine fossile

SINGAPOUR, 8 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Dole Sunshine Company (DSC) a annoncé aujourd'hui avoir établi un partenariat avec The Ocean Race , l'épreuve sportive en équipe la plus rude au monde et la plus importante en matière de durabilité sportive, afin de sensibiliser la population aux graves problèmes qui menacent la santé de nos océans. Cette collaboration, dont le coup d'envoi a été donné juste après la Journée mondiale de l'océan 2022, célébrée le 8 juin, appuiera les efforts déployés par DSC pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2030 et de zéro emballage plastique d'origine fossile d'ici 2025. Ce partenariat permettra de sensibiliser la population aux menaces qui pèsent sur l'océan et au rôle essentiel que jouent les organisations et les particuliers pour préserver la santé de l'océan (et la leur), et contribuera à encourager les actions visant à améliorer la planète.

En tant que partenaire de changement positif de The Ocean Race, DSC participera aux initiatives de développement durable développées en collaboration avec le partenaire fondateur 11th Hour Racing, notamment aux The Ocean Race Summits. Ces événements réunissent des décideurs du monde entier afin de contribuer à la mise en place de nouvelles politiques et à l'amélioration des politiques existantes en matière de protection et de gestion des océans et de promotion de la santé maritime. Outre la mise en réseau et l'échange de connaissances, DSC s'inspirera de l'approche innovante de The Ocean Race en matière de personnel et de leadership pour inculquer la résilience, le travail d'équipe et la collaboration dans les programmes internes.

« La santé de nos océans, dans un contexte de changement climatique, de gaspillage des ressources et de déclin des ressources naturelles, est plus importante que jamais pour notre planète, a déclaré Pier Luigi Sigismondi, président du groupe Alimentation et Boissons chez Dole Sunshine Company. Il en va de même pour la santé de notre peuple. Nous estimons qu'il est temps de changer et nous agissons dans les domaines où nous pouvons être le plus efficaces, qu'il s'agisse de conclure des alliances avec des partenaires animés des mêmes idées ou de supprimer de nos produits les sucres transformés et les emballages en plastique d'origine fossile. Depuis la présentation de notre promesse en 2020, il est extrêmement important pour nous, en tant que société, de nous rapprocher de ceux qui peuvent apporter leur expertise et offrir un accès pour nous aider à exercer un impact sur les attentes croissantes de la prochaine génération. Nous sommes ravis de nous associer à la course océanique la plus importante au monde, et à un véritable leader en matière de durabilité. Nous avons hâte de travailler ensemble. »

« Nous sommes heureux d'accueillir DSC, une entreprise qui se positionne comme leader en matière de durabilité au sein de la famille The Ocean Race, a déclaré Richard Brisius, président de la course The Ocean Race. Nous sommes convaincus qu'en travaillant ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur la restauration de la santé des océans en leur donnant une voix. DSC partage ce point de vue et contribuera grandement à cet objectif. »

Par ailleurs, DSC jouera un rôle clé dans l'objectif ambitieux de création d'une déclaration universelle des droits de l'océan, une initiative menée par The Ocean Race. La version préliminaire des principes de la déclaration établit un cadre mondial pour la gouvernance de l'océan afin de garantir sa protection adéquate. Elle sera présentée en même temps que l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2023. Si ce projet est accepté, la déclaration sera rédigée en collaboration avec les pays du monde entier dans le cadre d'un effort collectif.

À propos de Dole Sunshine Company

Le nom Dole Sunshine Company est utilisé pour représenter les intérêts mondiaux et les efforts combinés de Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods et Dole Asia Fresh. Dole Sunshine Company n'est pas une entité commerciale réelle et n'opère pas en tant que telle dans quelque pays ou région que ce soit.

À propos de The Ocean Race

Depuis 1973, The Ocean Race est une aventure humaine sans pareille qui met des équipes à l'épreuve. Depuis près de 50 ans, cette course a exercé une emprise quasi mythique sur certains des plus grands navigateurs et a été le terrain d'essai des légendes de notre sport.

